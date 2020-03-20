Расходы после доходов. Когда это возможно?

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Бесплатными они были бы, если проводились до покупки набора всем зашедшим в магазин (или салон), независимо от того, купили они набор, либо решили сделать это как-нибудь потом.

Однако процедуры проводятся тем, и только тем клиенткам, которые приобрели чудодейственную косметику и теперь пришли удостовериться в ее действии.

Возникает ситуация, при которой расходы, которые несет фирма согласно условиям договора — ведь покупательницам сообщили, что можно будет прийти на диагностику и провести дополнительные процедуры, ничего за них не доплачивая — возникают позже, чем был получен доход.

Расходы эти должны быть отнесены на уменьшение финансового результата в регистрах бухгалтерского учета и налогооблагаемой прибыли в том периоде, в каком они были произведены.

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Таким образом, доход и одна часть расходов, связанных с его получением будут отражены в одном периоде, а другая — позже.

Реализация самого набора, таким образом, подлежит отражению записями:

Дебет счета 50 (51) Кредит счета 90-1 — продан косметический набор; Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-02— начислен налог на добавленную стоимость по проданному набору; Дебет счета 90-2 Кредит счета 41 — списана стоимость проданного набора.

Затраты по их проведению следует отнести на издержки обращения текущего месяца записью:

Дебет счета 44 Кредит счетов 10, 70, 69 и др.

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Дебет счета 90 (субсчет «Себестоимость продаж») Кредит счета 44.

Другой пример, когда расходы могут возникнуть значительно позже после получения дохода — исправление недоделок (или брака), выявленных в поставленной продукции или в выполненных работах. Естественно, если это предусмотрено в договоре купли-продажи или подряда.

Допустим, организация монтирует оборудование и гарантирует его бесперебойную работу в течение года (или там двух-трех или пяти лет) при условии нормальной эксплуатации.

Передача результата работ в регистрах бухгалтерского учета будет отражена записями на дату приемки его заказчиком:

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Дебет счета 62 Кредит счета 90-1 — отражена передача работ заказчику; Дебет счета 90-3 Кредит счета 68-02 — отражена сумма налога на добавленную стоимость, полученная (подлежащая получению) от заказчика в составе выручки; Дебет счета 90-02 Кредит счета 20 — отражена стоимость выполненных работ.

Спустя полгода, год или еще позже от заказчика приходит письмо с претензиями, что смонтированное оборудования не выдержало эксплуатации в режиме, предусмотренном технической документацией и вышло из строя. И виной этому послужили дефекты сборки по вине подрядчика.

И если подрядчику не удастся доказать, что поломка оборудования произошла не из-за неправильной эксплуатации (что греха таить, иногда вместо отвертки наши работнички прибегают к помощи кувалды и еще чьей-то родственницы с нехорошей репутацией), а именно в связи выявленными дефектами сборки или монтажа, то ему придется исправлять их за свой счет.

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В регистрах бухгалтерского учета затраты на исправление выявленного брака подлежат отражению на балансовом счете 28 «Брак в производстве».

Затраты, связанные с устранением недостатков, должны быть отражены записями:

Дебет счета 28 Кредит счетов 10, 70, 69, 25, 26 и др.; Дебет счета 20 Кредит счета 28; Дебет счета 90-02 Кредит счета 20.

На уменьшение прибыли (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения) эти затраты должны быть отнесены в том периоде, когда они возникли.

Таким образом, работы могут быть выполнены и реализованы в одном периоде, а дополнительные затраты возникнуть намного позже, и через месяц, и через год, и через два.

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Опять-таки, вести подробную аналитику по каждому такому заказу или ограничиться какой-то общей системой учета по исправлению выявленного брака — собственный выбор организации.

Хотя не исключено, что доказывание обоснованности понесенных расходов — значительно позже после получения доходов — может дойти и вплоть до судебного разбирательства.