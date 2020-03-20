Расходы после доходов. Когда это возможно?

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Налоговый кодекс, таким образом, подтверждает правоту старинной русской пословицы «Как потопаешь, так и полопаешь», то есть вначале надо произвести затраты, а потом они уже обернутся (или по крайней мере, должны обернуться), доходом.
Однако иногда (хотя, и довольно редко), возникают ситуации, при которых уже после получения дохода могут возникнуть расходы, напрямую связанные с этой сделкой.
Как-то на форуме главный бухгалтер какой-то косметической фирмы поделилась своей проблемой.
Они продают какое-то недешевое чудо-средство, применение которого позволяет выглядеть чуть ли не на двадцать лет моложе.
К тому же купившие набор дамы могут потом несколько раз прийти на диагностику, чтобы сравнить результат до и после проведения курса. Во время диагностики им бесплатно какие-то дополнительные косметические процедуры.
Был задан вопрос: — как списать затраты на эти дополнительные процедуры, которые бесплатно проводятся во время диагностики?
Во-первых, сразу отметим, что эти дополнительные процедуры проводятся небесплатно. Затраты на их проведение уже включены в стоимость ранее приобретенного чудо-средства.