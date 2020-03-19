Субсидиарная ответственность за брошенные ООО

Словосочетание «Субсидиарная ответственность» за последние несколько лет прочно закрепилось в сознании и даже подсознании собственников бизнеса и их «приспешников». При этом, «субсидиарка» ассоциируется прежде всего с банкротством — затяжной и дорогостоящей процедурой.

Однако, на сегодняшний день привлечь контролирующее должника лицо (КДЛ — директора, участника и др.) к субсидиарной ответственности по долгам такого должника можно и в упрощенном режиме — фактически минуя банкротство. Если заявление о банкротстве возвращено налоговой инспекции по причине отсутствия средств для финансирования процедуры, то у нее сразу возникает право обратиться с заявлением о субсидиарной ответственности к соответствующим лицам. Если процедура банкротства прекращена по тому же основанию, то это право возникает и у других кредиторов.п. 3 ст. 61.14 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидиарная ответственность по долгам ООО на сегодня может быть вообще не связанной с его банкротством.

С июля 2017 года привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности можно и в случае исключения организации-должника из ЕГРЮЛ как недействующего. Данное правило распространяется только на ООО.

Эксперты taxCOACH подготовили материал на эту тему.

Юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ как недействующие, если:

в течение предшествующих 12 месяцев не сдавало отчетности и не осуществляло никаких операций по своим банковским счетам;

в течение шести месяцев в отношении организации в ЕГРЮЛ «висела» запись о недостоверности сведений о ней;

организацию невозможно ликвидировать ввиду отсутствия средств на осуществление ликвидации.

Это как раз та быстрая и бесплатная «ликвидация», на которую рассчитывали многие, прекращая отчитываться по деятельности ненужной компании.

Сейчас после исключения ООО из ЕГРЮЛ, согласно п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО», кредиторы могут идти в суд с требованиями напрямую к директору, участнику или иному лицу, контролировавшему «брошенную» компанию.

Это связано с тем, что субсидиарная ответственность распространяется на следующих лиц:

единоличных исполнительных органов ООО и иных лиц, которые уполномочены выступать от его имени;

членов коллегиальных органов;

иных лиц, которые имеют фактическую возможность определять действия ООО, в том числе давать обязательные для исполнения указания руководителям организации.

В последней группе оказываются участники ООО, с привлечением которых к субсидиарной ответственности по рассматриваемому основанию ясность более-менее присутствует. Они точно относятся к категории лиц, способных давать обязательные для директора указания.

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Меньше ясности в процедуре привлечения к субсидиарной ответственности «иных контролирующих лиц». Да, закон позволяет предъявлять требования и к ним, но здесь, скорее всего, возникнет сложность для кредитора в доказывании фактов преобладающего статуса этих лиц в организации. Тем более в той, которая исключена из реестра. Подобные факты можно установить, например, путем проведения опросов сотрудников, которые бы засвидетельствовали, кто действительно руководил компанией. Но вряд ли рядовые кредиторы обладают доступом к подобной информации. Очевидно, что процесс доказывания факта контроля у «иных» лиц будет для кредитора затруднительным.

При этом закон в качестве субсидиарных ответчиков указывает тех лиц, именно по вине которых не исполнено конкретное обязательство Общества. Вполне возможна ситуация, когда обязательство было не исполнено по вине одного директора, а при исключении из Реестра эту должность в компании занимало уже другое лицо.

Рекомендации для кредиторов здесь следующие:

в первую очередь в качестве соответчиков указывать директора/участников, которые были указаны в ЕГРЮЛ в момент исключения из него компании, поскольку в соответствии с указанной нормой факт исключения компании из ЕГРЮЛ означает отказ основного должника от исполнения обязательства и, как следствие, вину последних руководителей компании в этом, а, следовательно, их субсидиарную ответственность;

поскольку в соответствии с указанной нормой факт исключения компании из ЕГРЮЛ означает отказ основного должника от исполнения обязательства и, как следствие, вину последних руководителей компании в этом, а, следовательно, их субсидиарную ответственность; также можно указать директора/участников должника в момент неисполнения его обязательства. Однако, доказывая виновность указанных лиц, кредитору придется приложить усилия, в первую очередь потому, что презумпции их вины в данной ситуации в законодательстве нет;

требования к ответчикам необходимо предъявлять в арбитражный суд по последнему адресу Должника, указанному в ЕГРЮЛ. К слову, с момента вступления в силу с июля 2017 г. новой нормы (п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО») существовала разная судебная практика, когда такие иски рассматривали и арбитражные суды, и суды общей юрисдикции. Но начиная с 2019 г. арбитражные суды различных регионов однозначно указывают на подсудность таких споров арбитражным судам по месту нахождения исключенного из ЕГРЮЛ Общества.

Полезность данной нормы для добросовестных кредиторов сложно переоценить. И для недобросовестных она открывает широкий горизонт возможностей.

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Еще несколько нюансов

1. Норма пункта 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО» применяется к отношениям, которые возникли после его вступления в силу (после 28.07.2017 г.), что подтверждается судебной практикой, в том числе свеже опубликованной позицией Верховного суда РФ. То есть, говорить о субсидиарной ответственности можно только в отношении руководителей компаний, исключенных из реестра после указанной даты.

2. Важный момент: КДЛ привлекается к ответственности, если действовал «недобросовестно или неразумно», что должны доказать кредиторы в ходе судебного разбирательства.

Как указал Верховный суд РФ в одном из своих последних определений

«...само по себе исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с названной нормой. Требуется, чтобы неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) контролирующих должника лиц привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, то есть фактически за доведение до банкротства». Определение Верховного суда РФ по делу № А65-27181/2018 от 30.01.2020г.

Например, в отношении директора критерии неразумных или недобросовестных действий еще в 2013 году сформулировал Высший арбитражный суд РФ:

— заключил сделку при конфликте интересов (личной заинтересованности), скрыл этот факт или такая сделка не была предварительно одобрена участниками Общества;

— скрывал информацию о совершенной им сделке от участников Общества, либо предоставлял им недостоверную информацию о ней;

совершил сделку без обязательного для нее одобрения органов юридического лица;

прекратив полномочия, удерживает и уклоняется от передачи документов компании, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для нее;

знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам организации. Например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для компании условиях или с заведомо «подозрительной» организацией (например, «фирмой-однодневкой» и т. п.).

принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации и т.п.

Некоторые суды посчитали сам факт непредставления руководителем отчетности, предусмотренной законодательством РФ, и неосуществления операций хотя бы по одному банковскому счету в течение последних 12 месяцев недобросовестным и неразумным поведением, и привлекли к ответственности. Иными словами, руководитель прекратил принимать действия, направленные на извлечение прибыли и создание самой возможности погашения долга.

Но большинство судов, в том числе и Верховный суд РФ, придерживаются мнения, что это не является исчерпывающим доказательством и требуют предоставить дополнительные факты недобросовестности или неразумности действий руководителя. При отсутствии таких доказательств суд должен отказать в иске.

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Резюмируем:

1. Даже по компаниям, исключенным из ЕГРЮЛ самим налоговым органом, может «прилететь» субсидиарка. Под ударом все директора и участники исключенных ООО. Но только ООО.

2. Иск необходимо подавать в арбитражный суд по месту последней регистрации компании в ЕГРЮЛ.

3. Необходимо доказать недобросовестность или неразумность действий привлекаемого к ответственности лица, повлекших в итоге неисполнение должником своих обязанностей перед кредитором. Простое указание на то, что должник исключен из ЕГРЮЛ и поэтому его директор (учредители) должны оплатить долг, не принимается судами во внимание. Суды настаивают на подтверждении фактов умышленного не погашения долга, вызванного поведением таких лиц.