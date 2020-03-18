Как сдать отчетность, если бухгалтер на карантине: подсказки от программы БухСофт

Сейчас большинство предприятий, заботясь о здоровье сотрудников, переводят их на удаленную работу.
А что же делать бухгалтеру малого бизнеса, чтобы не просрочить годовую отчетность и отчетности за 1 квартал? Ведь большинство из них работает на коробочных версиях бухгалтерских программ и удаленного доступа у них нет. Мотаться в офис? Нести компьютер домой? Срочно вызывать программиста и делать удаленный доступ?
Команда бухгалтерской онлайн-программы «БухСофт» нашла решение — мы открываем программу до конца апреля: для всех и абсолютно бесплатно. Бухгалтеры страны смогут подготовить отчетность онлайн.
Перенести бухгалтерские данные из любой учетной программы в «БухСофт» просто — есть пошаговая инструкция с подсказками:
Можно загрузитьвсе данные или только справочники или документы.
Для подготовки годовой отчетности загрузите отчеты за более ранние периоды. Для зарплатных отчетов — данные о сотрудниках из справок 2-НДФЛ и РСВ. Для подготовки деклараций — файл клиент-банка.
Техническая и экспертная поддержка продолжает работать в круглосуточном режиме. Как и раньше, отвечают на любой бухгалтерский вопрос в день обращения. Помогут с переносом данных по телефону горячей линии 8 800 222 18 27.
Работайте из дома и берегите себя. Команда БухСофт всегда рядом!
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Доступен перенос данных из «коробочных» версий 1С:
- Бухгалтерия предприятия 8.2
- Бухгалтерия предприятия 8.3
- Бухгалтерский учет, редакция 4.5. (7.7)
- Упрощенная система налогообложения, редакция 1.3 (7.7)
- Зарплата кадры, редакция 2.3. (7.7)
- Зарплата и Управление персоналом, редакция 2.5
- Зарплата и Управление персоналом, редакция 3.1.
- Управление торговлей редакция 10
- Управление торговлей редакция 11
- Управление производственным предприятием