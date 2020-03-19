Что делать с договорами, которые стали невыполнимыми из-за коронавируса: советы юриста

Распространение коронавируса больно бьет по бизнесу: падает посещаемость заведений, отзываются брони, отменяются мероприятия. Компании теряют доходы, а некоторые — терпят убытки. В Москве власти уже признали ситуацию форс-мажором. Для предпринимателей это хорошо, но это не означает автоматически обнуления договоров даже для москвичей — нужно еще доказать причинно-следственную связь между форс-мажором и тем, что вы не могли исполнять свои обязательства. Вот что в этих условиях могут сделать предприниматели с заключенными договорами, большими текущими издержками и падающим доходом.

Спасение — в договоре

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Допустим, вы владелец ресторана в большом арендованном помещении. Основную прибыль заведению приносят не повседневные бизнес-ланчи и клиенты «с улицы», а банкеты, корпоративы и прочие мероприятия. Такова специфика: заказчикам нравятся ваши удобные отдельные залы и большая парковка перед рестораном. Но вот беда: 38 мероприятий уже отменили, а арендная плата никуда не делась.

Или другая ситуация: вы организатор крупного ежегодного форума на 10 тыс. участников. Иностранные спикеры, партнеры-рекламодатели, аренда какого-нибудь стадиона или павильона на «Крокус Экспо». А тут бах — и запрет на мероприятия свыше 5 тыс. человек. Форум приходится отменять, деньги за билеты — возвращать, а огромные издержки остаются.

Если нечто подобное случилось с вами, нужно тут же хвататься за свои договоры и смотреть, что именно там написано в разделе про форс-мажор. Может быть такой вариант:

«Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не выполнившая обстоятельств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор)».

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Чтобы сложившаяся из-за коронавируса ситуация была признана форс-мажором в вашем конкретном случае и в вашем договоре, нужно доказать три вещи:

1. Сам факт, что это событие вообще случилось (например документ Всемирной Организации Здравоохранения о том, что это пандемия).

2. Распространение коронавируса как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. То есть вы не могли его предусмотреть заранее, чтобы предпринять какие-то меры.

3. Наличие причинно-следственной связи между форс-мажором и вашей невозможностью исполнить обязательство. Это самое сложное: вам нужно доказать, что мероприятие или бронь отменили именно по причине коронавируса. Например, в случае с рестораном клиент может сообщить о своем решении просто по телефону. Но чтобы увеличить ваши шансы на признание ситуации форс-мажором, нужно собирать письменные заявления об отказе с обязательным указанием его причины — пандемии коронавируса.

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«Процедурная ошибка»

У вашего арендодателя или подрядчика, скорее всего, тоже найдутся аргументы. Например, он может сослаться на то, что «действия ваших контрагентов» и вызвавшие их причины его не волнуют (хотя официальный запрет на проведение мероприятий свыше 5 тыс. человек — очень даже непреодолимое обстоятельство).

Даже если вам удалось зафиксировать доказательства для подтверждения форс-мажора, против вас может «сыграть» всё тот же договор. Иногда в этом документе прописывают конкретную процедуру — например, так:

«При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в трехдневный срок письменно известить о них другую сторону с приложением соответствующих доказательств».

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Что это означает на практике? Например, клиенты вашего ресторана начали массово отменять брони с 25 февраля. По идее, следовало сообщить о форс-мажоре арендодателю не позднее 28 февраля, но вы решили сделать это в конце марта, когда подсчитаете прибыль (ха-ха). Проблема в том, что теперь вам нельзя ссылаться на действие форс-мажора с 25 февраля. Сообщили о нем 30 марта — значит, и обнаружили не ранее 27 марта.

Полную версию статьи читайте в источнике – incrussia.ru.