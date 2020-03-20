Клерк.Ру

Когда за экономические преступления грозит реальный срок

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Предлагаю к просмотру видео о том, в каких случаях бизнесмены и предприниматели могут быть заключены под стражу, а в каких случаях закон запрещает заключать под стражу, привожу примеры из своей судебной практики: ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и по другим экономическим статьям.

Напомню:

Статья 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием.

Эта статья может применяться к предпринимателям в следующих, например, случаях:

  • невозвращение долгов, неисполнение обязательств по договорам, включение в договор заведомо ложных сведений, таких, например, как отсутствие обременений отчуждаемого имущества, принадлежность имущества на праве собственности, когда имущество таким не является;
  • незаконный возврат суммы НДС из бюджета;
  • в других случаях.
Правоохранительные органы «не хотят» признавать указанные выше преступления «экономическими» и считают их общеуголовными.

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Статья 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов.

Эта статья может применяться к предпринимателям в случаях уклонения от уплаты налогов. Правоохранительные органы в «экономическом» характере данных статей не сомневаются.

Другие «экономические» статьи (общей перечень):

  • статьи 171 — 174, 174(1), 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185(4), 190 — 199(2) УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159(6), 160 и 165 УК РФ, — при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.
Статья 108 УПК РФ. Заключение под стражу. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений.

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Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 г. Москва «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

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