Российские чиновники вновь ринулись на борьбу с коррупцией. Мы могли бы грустно улыбнуться, заслышав эту новость, и через минуту забыть об очередной обреченной на провал инициативе. Однако в этот раз планы чиновников распространяются на всех и каждого. Да-да, теперь с коррупцией должны бороться мы сами, а не правоохранительные органы.

Что же произошло? Росфинмониторинг разработал ряд нормативных документов, основанных на № 115-ФЗ. Они должны повысить эффективность федерального закона, направленного на борьбу с отмыванием денег.

Для бизнесменов, предпринимателей и даже наемных работников, особый интерес представляют две памятки: «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование» и «Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации». Эти небольшие документы — 3 и 19 страниц — грозят вернуть старое доброе стукачество в нашу повседневную жизнь.

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Памятки возлагают на вас обязанность бороться с коррупцией. А чтобы уж наверняка, Минтруда предлагает включить соответствующий пункт в каждый трудовой договор. И тогда, по замыслу чиновников, работники начнут ощущать личную ответственность за народное хозяйство.

Если же они вдруг не оправдают ожиданий, возложенных на них бюрократами, работников будут ждать дисциплинарные взыскания. Не хочешь бороться с коррупцией? Штраф, выговор и даже увольнение.

В нормативной документации содержится милая оговорка — мол, не хотелось, чтобы некоторые работники подумали, что на кого-то новые антикоррупционные обязанности распространяются, а на кого-то — нет. При этом с людей, которым по должности приходится чаще сталкиваться с коррупцией, будут требовать больше. «На них возлагается больше антикоррупционных стандартов» — объясняет нам Минтруд.

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Российские бюрократы считают, что вполне допустимо сократить финансирование правоохранительных органов, а их обязанности возложить на всех нас. Мы должны будем разбираться в конфликтах интересов и тонкостях российского антикоррупционного законодательства. Мы обязаны будем под страхом увольнения кроме своих профессиональных обязанностей выполнять еще одну неоплачиваемую работу.

Почему бы вместо этого бюрократам не подумать головой? Каждый должен заниматься своим делом и получать за него достойное вознаграждение. Пусть правоохранители разбираются с коррупцией, а бизнесмены и их наемные работники, вместо того, чтобы «стучать» друг на друга, сконцентрируются на развитии бизнеса.