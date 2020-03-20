Приложение, которое поможет организовать время бухгалтера

Систематизируйте регулярные задачи, храните необходимые документы и информацию в одном месте.

От кропотливой работы бухгалтера зависят результаты не только отдела, но и целого предприятия, ему необходимо обрабатывать огромный объём информации, учитывать большое количество факторов и быть точным в своих расчетах.

В программе LeaderTask вы сможете не только систематизировать все свои задачи, но и грамотно распределить нагрузку ежедневных дел.

Создавайте проекты и списки задач

Не все программы, предназначенные для бухгалтерского учета, позволяют группировать потоки информации, что может вызвать неразбериху и финансовую потерю в будущем. В LeaderTask вы сможете классифицировать всю свою деятельность по проектам, а при помощи функции поиска, в момент найдете необходимую информацию.

Упростите планирование регулярных задач

В большом потоке информации бывает сложно держать все обязанности в голове, что может привести к просрочке платежа или пропущенному совещанию. Используя органайзер LeaderTask вы сможете избавить себя от лишней нагрузки, так как программа позволяет устанавливать повторения регулярных задач и напоминания о них.

Контролируйте поток информации в одном месте

В LeaderTask вы сможете добавить сотрудников, делегировать задачи, следить за выполнением и не переживать, что информация может потеряться. Для каждой задачи предусмотрен свой отдельный чат, где у вас всегда будет возможность отслеживать переписку с самого начала, которая не будет загружена спамом, как в групповых чатах в мессенджерах.

Планируйте свою повседневную жизнь!

Естественно, что в программе вы сможете организовать и внерабочее время. Все задачи в LeaderTask распределяются по часам в ежедневнике, что наглядно позволяет представить распорядок дня и список дел.

Поставленные задачи отображаются на календаре — вы видите, на какой день запланировали дела, что необходимо выполнить завтра и какие у вас планы на следующий месяц.

Организовать свою работу вы можете прямо сейчас в пробном бесплатном доступе, необходимо скачать программу по ссылке https://www.leadertask.ru/download.

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Управляйте рабочими процессами максимально удобно и эффективно с LeaderTask!