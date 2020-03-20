Бухгалтерам надо подготовиться. БухСофт поможет

Все больше организаций переходит на удаленную работу. Бухгалтерам придется полностью перестроить работу. По-новому платить больничные, оформить документы для перевода работников на удаленку. И самим быть готовым перейти на работу из дома. Но паниковать не стоит. Сложившуюся ситуацию мы обсудили в интервью с руководителем проекта БухСофт Еленой Новиковой и узнали, какие меры приняли в БухСофт, чтобы помочь бухгалтерам.

Вопрос: В Москве мэр рекомендует всем уходить на удаленку, думаем и регионы скоро подхватят инициативу. Елена, как в этой ситуации быть бухгалтерам? В особенности в малом бизнесе, где большинство работают в коробочных версиях бухгалтерских программ. Чем Вы можете помочь в этой ситуации с работой из дома?

Ответ: Мы уже начали помогать. С простого — с 16 марта для всех открыли бесплатный доступ к программе до конца апреля. Бухсофт — облачная программа, для работы из дома нужен только выход в интернет и компьютер.

Вопрос: Доступ Вы открыли — отлично. Но Вы же не можете из учетной программы бухгалтера все данные вбить в БухСофт? В чем помощь? Получается, он (бухгалтер) должен сначала все вбить у вас — потом начать работать?

Ответ: В программе БухСофт для переноса данных предусмотрены импорты. Можно перенести все данные из 1С или загрузить данные из отчетности за предыдущие периоды. Например, данные о сотрудниках, прекрасно загружаются из справок 2-НДФЛ. А вообще все зависит от целей бухгалтера, кому-то достаточно справочники перенести, кто-то хочет все загрузить, а иногда просто надо быстро подготовить и отправить один небольшой отчет, и бухгалтер решает, что ему проще руками несколько цифр вбить. Все очень индивидуально. Главное, чтобы все это было доступно и под рукой.

Вопрос: Т.е. бухгалтер активирует у Вас доступ, импортирует данные — и как в сказке, все начинает работать само?

Ответ: Больше скажу — мы поможем бухгалтеру перенести данные. Наша служба поддержки подключится удаленно и все сделает за бухгалтера.

Вопрос: Елена, помимо удаленной работы, с чем придется столкнуться бухгалтерам?

Ответ: Например, изменился порядок выплат больничных. Приняли «Временные правила» выплаты пособий по карантину, по коронавирусу. Теперь всё за счет ФСС с первого дня. Нет трех дней за счет работодателя. Всё только через Электронный листок нетрудоспособности. По всей стране для этого случая действуют правила Пилотного проекта ФСС. Т.е. работодатели будут только передавать сведения Фонду, необходимые для расчета пособия. Так что тем бухгалтерам, кто еще не сталкивался с пилотным проектом, придется его осваивать. Но всё это только для ситуаций по коронавирусу.

Вопрос: Тяжело в отчетный период осваивать что-то новое. Кроме того, сейчас возникает много вопросов с оформлением удаленной работы и прочими кадровыми мероприятиями из-за коронавируса. В этой ситуации эксперты БухСофт могут помочь?

Ответ: Да, во-первых, мы все также помогаем нашим клиентам в круглосуточном режиме в онлайн чате и по телефону. Отвечаем оперативно, в день обращения. Как по техническим, так и по бухгалтерским вопросам. Во-вторых, сама программа БухСофт полностью готова работать в сложившиеся ситуации. У нас уже добавлены образцы необходимых локальных документов: Положение об оплате труда при удаленной работы, образцы заявлений о переходе на удаленку, соответствующие образцы приказов и прочее.

Вопрос: Только для Клиентов? А как же для тех, кто просто активировал доступ?

Ответ: Я не разделяю сейчас — кто клиент, а кто нет. Для меня все пользователи программы БухСофт — равнозначны. Всех стараемся поддерживать в усиленном режиме. Никого не бросим.