Какие бизнесы умрут от пандемии

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, как наш бизнес будет выкарабкиваться из коронакризиса.

Кто более всего пострадает в России от экономических шоков пандемии?

Государственные учреждения культуры и образования, типа театров, концертных залов, школ, институтов – не пострадают. Они все на бюджете, на государственном содержании. Сотрудникам будут платить их зарплату, даже во время простоя.

А у государственных больниц и учреждений, поток финансирования даже увеличится, в следствии увеличения общей нагрузки.

И вообще, государственный сектор поможет сейчас устоять российской экономике. Это – тот редкий случай, когда бОльшая огосударствленность экономики в данном случае во благо. Все госструктуры будут на поддержке бюджета.

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Уже можно перечислять целые отрасли и сектора, которая ждет глобальная перезагрузка.

Туристическая индустрия – по сути встала. Сильно упал ресторанный бизнес, в шоке все, что связанно с организацией массовых мероприятий. На время люди перестанут ходить в кино.

Закрывающиеся фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы поставят огромные проблемы перед всем сектором фитнеса и вообще индустрии красоты и здоровья.

Упадок ждет вообще весь ритейл, кроме, возможно, продуктового и аптечного. Люди будут меньше ходить в магазины за покупками, не только из-за страха заразиться, а просто ввиду падения доходов населения.

Но если посмотреть на весь список потенциально «проблемных» секторов, то мы увидим, что там уже давно и так были проблемы.

Все эти сектора: туризма, фитнеса, ресторанов, салонов красоты, одежного и прочего ритейла – давно в большом кризисе, и жуткой взаимной конкуренции.

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Там давно царит всеобщий демпинг и дикая конкуренция.

Больших прибылей там нет давно, главный лозунг был – лишь бы выжить.

С новым обвальным падением спроса из-за пандемии, карантинами, запретами, ограничениями, уже очевидно – многие не выживут. А точнее выживут сильнейшие, у кого было меньше долгов, у кого был накопленный запас жира, у кого была наиболее эффективная модель.

Все как всегда, как на обычном рынке. Просто пандемия многократно ускорит процессы выявления слабых игроков, их банкротство и уход с рынка.

Останутся только сильные игроки и более жизнеспособные модели бизнеса.

Все как всегда, просто пандемия даст нам возможность просмотреть это кино в ускоренном, стремительном режиме.