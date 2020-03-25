Что нужно знать про новые правила больничных

Правительство России выпустило постановление от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина».

В чём суть документа?

Установлены временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Прописан порядок заполнения и направления заявления о выдаче листка нетрудоспособности, перечень документов и сведений, прикладываемых к заявлению, порядок действий ФСС РФ, уполномоченной медицинской организации, страхователя после их получения. В частности, гражданам нужно подтвердить пребывание на территории иностранного государства.

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Для чего разработан временный порядок?

Временный порядок выдачи и оплаты больничных разработан в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кому будет полезен документ?

В первую очередь временные правила распространяются на застрахованных лиц — граждан, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц. То есть это граждане, обязанные самоизолироваться на 14 дней после прибытия из заграничной поездки.

Также по новым правилам придётся действовать страхователям-работодателям, у которых трудятся указанные граждане и медорганизациям, отобранным для выдачи больничных по временным правилам.

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Какая предусмотрена форма больничного?

Пособие будет назначается и выплачивается на основании листка временной нетрудоспособности в электронной форме. Он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью медработника и медорганизации.

Больничный формируется сразу на 14 дней.

Как оформляется листок нетрудоспособности?

Застрахованное лицо должно направить через личный кабинет на сайте ФСС заявление о выдаче электронного больничного и документы для того, чтобы было назначено и выплачено пособие.

Войти в личный кабинет получится с помощью регистрации на портале госуслуг. Если у гражданина нет доступа к данному ресурсу, за него это может сделать другое лицо, имеющее личный кабинет на портале.

Далее ФСС организует взаимодействие с медицинской организацией, которая выдает больничный единовременно на 14 календарных дней. После чего ФСС устанавливает работодателя подкарантинного гражданина с помощью ИНН, СНИЛС и др. источников и запрашивает у него сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в электронной форме.

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Гражданин вправе самостоятельно сообщить работодателю номер сформированного ему электронного листка нетрудоспособности.

Как работодатель участвует в выдаче такого больничного?

Работодателю даётся 2 рабочих дня на предоставление фонду необходимой информации с даты получения запроса от ФСС или с даты, когда работник сообщил номер больничного. Сведения необходимо представить в порядке, предусмотренном для назначения и выплаты пособий в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта (даже если работодатель находится на территории субъекта РФ, не участвующего в пилотном проекте).

Таким образом, новые правила затрагивают страхователя только частично: он обязан оперативно представить документы.

Как оплачивается больничный, выданный самоизолированным?

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Оплата больничного производится из средств ФСС. Соответственно, никаких дополнительных расходов для работодателя не будет. Однако он может принять решение доплачивать сотрудникам, например до их среднего заработка.

ФСС выплатит пособие по временной нетрудоспособности в два этапа: за первые 7 календарных дней нетрудоспособности — в течение 1 рабочего дня со дня получения от работодателя необходимых сведений; за последующие дни карантина — в течение 1 календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

Что нужно указать в заявлении для выдачи больничного?

В заявлении нужно указать:

— Ф.И.О.;

— дату рождения;

— адрес места жительства или пребывания;

— СНИЛС;

— номер полиса ОМС;

— номер и дату выдачи загранпаспорта;

— согласие совместно проживающего лица, не зарегистрированного на портале госуслуг, на подачу заявления от его имени;

— иные сведения для подтверждения факта совместного проживания.

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Какие обязательные документы следует приложить к заявлению?

Приложить необходимо такие сведения и документы:

— электронные образы первого листа загранпаспорта с фотографией, а также страниц с отметками о пересечении госграницы РФ;

— электронный билет, электронный образ проездного документа либо иных документов, которые подтверждают, что застрахованное лицо было на территории иностранного государства;

— электронные образы документов, которые подтверждают совместное проживание с теми, кто вернулся из «заражённых» стран.

Кто формирует больничный?

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Больничный лист по новым правилам вправе выдавать уполномоченная медорганизация. В каждом субъекте России таких организаций может быть не больше трёх. Их выбирают региональные власти. Этим медорганизациям предоставят доступ к информационной системе ФСС.

Можно ли получить больничный, лично посетив поликлинику?

Да, такая возможность есть. В случае очного оформления врачом больничного листа информацию о выдаче электронного больничного листа медорганизация должна передать в ФСС не позднее следующего рабочего дня после его оформления. Дальнейшую работу с этим больничным будет проводить фонд в вышерассмотренном порядке.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 20 марта 2020 года. Обратите внимание, на данный момент указано, что действовать такие временные правила будут до 1 июля 2020 года.