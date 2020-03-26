Торговые центры могут обанкротиться

Владельцы ТЦ предупредили правительство о возможном (читай, неизбежном) дефолте по своим кредитам суммарно на 1 трлн руб.

Ну, ок, проси больше — дадут хоть что-то (раньше — сколько надо). Тем не менее, несмотря на то, что в ТЦ зашиты немалые деньги всяких ОПГ, на бумаге ситуация действительно аховая. До дефолтов таки дойдёт, и банки вскоре станут владельцами всяческих ТЦ, не зная, кому бы их сбыть.

1. В ТЦ действительно работают сотни тысяч человек, а с членами их семей речь идёт уже о 3-4 миллионах как минимум. Плюс завязанные на работу с ТЦ мелкие фирмешки. Такой все нулевые и десятые была провластная региональная политика: помогай строить ТЦ, потому что налоги они будут платить при любой погоде. Настроили...

2. Бум строительства ТЦ пришёлся на 2012-2014 годы: проектное финансирование, кредиты в валюте для экономии, все дела. Но тут грянул кризис 2014 г. С теми кредитами до сих пор полностью не расплатились, рубль грохнулся считай, что в два раза, но аренду в те же два не заломишь — разбегутся.

А тут ещё нынешнее неславабогу. Вирус выгнал из ТЦ покупателей, падение рубля — арендаторов. Но налоги и проценты нужно платить исправно...

3. Кстати, о налогах. На ТЦ возложен зубодробительный налог на имущество по кадастровой стоимости. Считаем: небольшой ТЦ (12-15 тыс. кв.м ) должен заплатить около 25 млн руб. налога на имущество. То есть нужно сдавать (при 20% вакантных площадей) не менее, чем по 3 тыс руб. за квадрат только чтобы заплатить налог на имущество. Эксплуатационные расходы — еще 5 тыс руб. за квадрат. В общем, 10 тысяч — это в ноль по текущим платежам. А если арендаторы съезжают?

Правительство, скорее всего, никак не отреагирует (да и нечем). Значит, банки получат тучи задержек выплат по кредитам вплоть до дефолтов и вынужденного перехода собственности на ТЦ за долги. Что до родного государства и его региональных наместников, то они как минимум недособерут НДС и налог на имущество, но главное, получат новые социальные проблемы.

Серьезная тема выскочила, отмахнуться от неё не выйдет. А сколько ещё в рукаве судьбы таких оглушительных бемсов?

Источник — Телеграм-канал «Антискрепа»