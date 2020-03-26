Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

25 марта Президент издал Указ, по которому (п. 1) с 30 марта по 3 апреля 2020 г. для россиян установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Правда, согласно п. 2, Указ коснётся не всех. По-прежнему будут работать сотрудники, занятые на предприятиях непрерывного цикла, врачи и провизоры в аптеках, работники продуктовых магазинов и те, кто торгует товарами первой необходимости. Также будут работать организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, обеспечивающие нашу нормальную жизнь, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

После обращения президента кое-кто задумался: а можно ли не исполнить Указ главы государства и чем это грозит?

Следует отметить, что попытка не выполнить Указ и заставить работников обычных предприятий и организаций трудиться является безусловно незаконной. И может обернуться серьёзным наказанием безответственным начальникам.

Обязательность исполнения Указов главы государства закреплена в статье 90 Конституции РФ, согласно которой Президент издаёт указы и распоряжения, которые обязательны дляисполнения на всей территории Российской Федерации.

Статья 5 Трудового кодекса РФ разъясняет: регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется указами Президента РФ, которые наряду с иными нормативно-правовым актами, содержащими нормы трудового права, подлежат обязательному соблюдению работодателями (ст. 22 ТК РФ).

Довольно подробно прописана и ответственность работодателей. За нарушение трудового законодательства и иных норм трудового права ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает назначение административного наказания в виде предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Однако следует учитывать, что в данном случае нарушение Указа о нерабочей неделе будет трактоваться как нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Если такое нарушение по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей, то ответственность наступит уже в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса РФ. Нарушителю «светит» штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательных работ на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до 1 года.

При этом, если принуждение работника выйти на работу повлечет по неосторожности смерть человека, то предусмотрена ещё более строгая мера уголовной ответственности – обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также не исключено, что уже в ближайшие дни Госдума примет поправки к этой статье УК (они уже анонсированы спикером нижней палаты Вячеславом Володиным). По ним ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, будет караться штрафом уже от 500 тысяч рублей до миллиона, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет, либо ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, предлагаются следующие варианты наказания: штраф до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 4 до 5 лет, либо лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.