БухСофт остается на связи!

С 28 марта по 05 апреля мы работаем в штатном режиме.

Дорогие Клиенты! Прозвучало обращение Президента и мы начали получать от вас вопросы по нашему режиму работы на следующей неделе.

Не волнуйтесь, с 28 марта по 05 апреля БухСофт работает в штатном режиме.

Мы по-прежнему доступны по телефону, в онлайн-чате и по почте info@buhsoft.ru.

Если вам нужно пройти верификацию в связи с необходимостью получения ЭЦП, не нужно приезжать к нам в офис, позвоните по телефону 8 800 3334881 или оформите заявку на подключение и дождитесь звонка нашего оператора, который поможет вам с подключением электронной отправки.