Жизнь россиян после эпидемии уже никогда не будет прежней?

Известный российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прогнозирует картину будущего, на которое огромное влияние окажет нынешняя ситуация с коронавирусом.

Шлейф экономических, социальных, психологических и иных последствий пандемии будет жить в обществе еще долго.

Даже, когда власти формально объявят о победе над коронавирусом и торжественно сожгут его картонное чучело, в знак этого события, в нашей памяти еще надолго останутся эти времена.

Они изменят многое, и можно уже попытаться составлять список таких изменений:

— уйдет из популярного все массовое и групповое. Люди будут меньше ходить на массовые мероприятия, типа концертов, футбольных матчей, ярмарок и прочего;

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— пожилые люди будут более изолироваться дома, и вообще будут бОлее ощущать собственную уязвимость;

— начнется еще бОльший культ молодых и их вседозволенности, по отношению к старшему поколению, которое должно сидеть дома и «не высовываться»;

— уйдет уверенность во всесилии медицины, клиник и врачей;

— уйдут перелеты и поездки в новые неизвестные тебе места, а люди будут больше оставаться там, где живут;

— большей востребованностью будет второе жилье в малых городах и деревнях, вдалеке от больших мегаполисов, куда можно уехать и спрятаться, если что;

— и вообще, уйдет тренд на переселение в крупные города-миллионники, возможно, даже, пойдет обратный процесс;

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— в моду будут входить всякие ограничительные методы и критиковаться всяческая свобода;

— жесткое детерменированное государство будет более приветствоваться, чем общество, основанное на либертерианских принципах и свободах;

— государство будет еще больше следить за каждым из своих сограждан, чтобы знать, где он и с кем общался, чтобы иметь возможность быстро определять круг твоих контактов;

— он-лайн еще больше будет побеждать офф-лайн. Мы будем меньше общаться, встречаться лично, и все более общаться только он-лайн;

И вообще, «социальная дистанция», как новое понятие и норма жизни, кажется, пришла к нам теперь на долгие-долгие года...