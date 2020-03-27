Форс-мажор из-за коронавируса: вопросы и ответы

В связи многочисленными вопросам из-за пандемии коронавируса Московская торгово-промышленная палата опубликовала на своем сайте ответы на типовые вопросы о свидетельстве обстоятельств непреодолимой силы, не подпадающих под действие правового режима «форс-мажор».

В связи с пандемией коронавируса и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения, а также прямыми поручениями Правительства РФ и Торгово-промышленной палаты РФ с 26 марта 2020 года Московская торгово-промышленная палата выдает Заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, и проводит связанные с этим необходимые консультации на бесплатной основе. Торгово-промышленная палата России осуществляет выдачу Сертификатов о форс-мажоре в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров также на бесплатной основе.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что при угрозе эпидемии форс-мажором могут быть признаны только запретительные меры, принятые Правительством РФ? К ним не относятся постановления, указы губернатора или мэра Москвы?

Ответ: Нет не правильно. Запретительные или ограничительные меры при угрозе эпидемии в соответствии с законодательством могут принимать и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае, если такие меры содержат прямые запреты и ограничения и в этой связи делают невозможным исполнение сторонами контракта своих обязательств, они тоже могут быть признаны форс-мажором.

Вопрос: Мы транспортное предприятие. Пассажирские перевозки из-за закрытия границы РФ с Прибалтикой и снижением количества пассажиров стали нерентабельными. Хотим временно прекратить перевозки на основании сертификата о форс-мажоре. Возможно ли это?

Ответ: Запретительных мер по вопросу автомобильного транспортного сообщения с прибалтийскими или иными иностранными государствами Российская Федерация на государственном уровне не принимала. Были введены с 18 марта с.г. лишь ограничения на въезд в России иностранных граждан. В данном случае обстоятельств непреодолимой силы не имеется. Кроме того, такие обстоятельства могут признаваться только в рамках исполнения конкретного договора (контракта), а не к деятельности предприятия в целом.

Вопрос: Предприятие сферы услуг. В связи с угрозой короновируса поток посетителей в последнее время рухнул, выручка тоже. Является ли это основанием форс-мажора для отсрочки или снижением платежей по аренде помещений, а также для приостановки платежей по ранее полученному кредиту?

Вопрос: Организация-арендатор оказывает образовательные услуги. Было рекомендовано перейти на удаленный режим работы. Можно ли не платить аренду за все время удаленной работы?

Вопрос: Наше предприятие–импортер закупаем товар за валюту. В связи с резким ростом курсов валют и удорожанием закупаемой продукции будет ли выдан сертификат о форс-мажоре? Также скажите, можно ли по этой причине приостановить платежи банку по валютному или рублевому кредиту?

Вопрос: Взяли кредит в иностранной валюте. Ее курс в последнее время сильно вырос. Является ли это форс-мажором для приостановки платежей?

Ответ: Нет, все эти обстоятельства форс-мажором не являются. В соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты.

В вышеуказанных случаях необходимо вести переговоры с контрагентами по изменению условий заключенных договоров.

В целях урегулирования взаимоотношений (изменение договора аренды или отказ от договора аренды) с арендодателем рекомендуем воспользоваться ст. ст. 451, 416-417 ГК РФ в досудебном и судебном порядке, со ссылкой на принятые нормативные акты города Москвы (Правительства РФ, Президента РФ) в связи с пандемией.

Вопрос: Фитнес центр (бассейн, кафе и др.) закрыт распоряжением Роспотребнадзора города Москвы от 20.03.2020 г.. Могу я не платить аренду владельцу ТЦ со ссылкой на форс-мажор?

Ответ: В случае закрытия вашего заведения для посетителей на основании Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 и/или Распоряжения Роспотребнадзора от 20.03.2020 г. и др. в связи с пандемией короновируса у вас возникает обстоятельства форс-мажора, следовательно, освобождение от неустойки в связи с неисполнением обязательства, только перед вашими клиентами. Невозможность выполнять обязательства по оплате аренды напрямую не связана с закрытием, т.к. возможны иные источники формирования денежных средств у предприятия, кроме выручки от реализации (кредит, займ от учредителя). В свою очередь, отсутствие у должника необходимых денежных средств, исходя из действующей судебной практики, не является форс-мажорным обстоятельством (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

До принятия новых правовых норм, разъяснений Пленума ВС РФ, Правительства РФ - нет оснований выдачи заключения о форс-мажоре в целях предоставления арендодателю или в суд для снижения аренды, но есть основания применения к взаимоотношениям с арендодателем ст. ст. 451, 416-417 ГК РФ.

Вопрос: Мы – компания посредник, имеем крупные договоры поставки с большим числом компаний. Последнее время спрос вырос, но наши поставщики импортных товаров не могут своевременно обеспечить поставки в нужных объемах из-за форс-мажора на границе. Является ли это и для нас форс-мажорным обстоятельством?

Ответ: Нет, не является. В пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ прямо указано, что к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Вопрос: Мы не можем исполнить обязательства по государственному контракту, связанному с поставкой товаров, производимых в Китае, по причине неисполнения контрактных обязательств китайским предприятием - оно приостановило работу из-за эпидемии. Как мы можем доказать свою добросовестность перед госзаказчиком и избежать штрафных санкций?

Вопрос: Являемся исполнителями контрактных обязательств по гособоронзаказу (ФЗ №275), но не можем исполнить в срок ввиду задержки поставок иностранных комплектующих, в том числе из КНР, где часть предприятий закрыта на карантин. По госконтракту будет признан форс-мажор или это относится только к договору с китайским заводом?

Ответ: В указанных ситуацииях иностранная компания должна обратиться в Китайский комитет по содействию международной торговле (CCPIT) за получением сертификата о форс-мажоре и направить его вам. Вы, в свою очередь, вправе предоставить указанный документ российскому заказчику в качестве обоснования причины просрочки исполнения своих обязательств. Если этот товар является уникальным или приобрести его в данных условиях у другого поставщика не представляется возможным, заказчик может пойти навстречу. Однако по данному договору само по себе это обстоятельство форс-мажорным заказчик может и не признать – многое зависит от конкретных условий, предусмотренных в госконтракте. В любом случае, оформленный китайскими органами сертификат о форс-мажоре поможет в решении проблемы.

Вопрос: Позволяет ли возникновение форс-мажорного обстоятельства вообще не исполнять обязательства по договору, либо это дает только право на освобождение от уплаты неустойки при просрочке исполнения?

Ответ: Согласно статье 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Таким образом, признание определенного обстоятельства форс-мажорным позволяет освободить контрагента от гражданско-правовой ответственности, например, в виде уплаты неустойки (штрафа, пени).

Что же касается самого обязательства, то в соответствии с п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года №7 наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Если кредитор вследствие просрочки должника утратил интерес в исполнении должником обязательства, то он вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом должник в силу форс-мажора не будет отвечать за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства.

Вопрос: Что делать выставочникам и другим организаторам мероприятий, проводимых с участием большого количества граждан, в связи с запретами, вводимыми региональными властями, например указом Мэра Москвы? Является ли это форс-мажором? Если является, то какие последствия в этой связи будут для организаторов и их клиентов?

Ответ: Да, это является обстоятельством непреодолимой силы. В качестве одного из оснований прекращения обязательства действующее законодательство закрепляет невозможность его исполнения в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления (статья 417 Гражданского кодекса РФ). Указ Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21-УМ предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, а также временно приостанавливает проведение, в частности, мероприятий в сфере культуры, выставочной, спортивной, развлекательной и просветительской деятельности с числом участников более 50 человек одновременно. В силу вышеуказанных положений ГК РФ такой указ или подобные ограничения органов власти в других регионах будут являться основанием для отмены этих мероприятий и прекращения договорных обязательств, связанных с их подготовкой и проведением. Стороны в этом случае освобождаются от ответственности за нарушение обязательств и, если иное не установлено договором, то, по общему правилу, возвращаются задаток, аванс и иные произведенные платежи за вычетом фактически понесенных исполнителем затрат.

Вопрос: Если губернатором или мэром из-за угрозы распространения короновируса будет принято решение о закрытии для посетителей торговых и развлекательных центров, а также других предприятий торговли, общественного питания, культуры и досуга, то это признают форс-мажорным обстоятельством? Повлечет ли такое признание автоматическое прекращение заключенных предпринимателями договоров аренды площадей или помещений?

Ответ: Если такие временные ограничения властями будут введены, то они, скорее всего, будут признаны в качестве обстоятельства форс-мажора и повлиять на решение вопроса об ответственности по договору. Однако никакого автоматического прекращения договоров аренды это не повлечет. В данном случае арендатор на основании положений договора аренды или Гражданского кодекса РФ вправе будет предъявить арендодателю требование об изменении условий договора, например, об уменьшении арендных платежей или об их отсрочке (рассрочке) на период действия ограничения, либо требование о расторжении договора.

Следует отметить, что распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 г. №670-р дано поручение Росимуществу и иным федеральным органам исполнительной власти обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, предусматривающих отсрочку арендной платы в 2020 году, и уплату ее равными частями в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон. Правительством РФ также рекомендовано принять аналогичные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ФОРС-МАЖОРЕ ПО ВНУТРИРОССИЙСКИМ СДЕЛКАМ:

1.Заявление на имя Президента МТПП. В заявлении указываются: наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта); обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения; событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), препятствующее надлежащему исполнению указанных обязательств; начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы его подтверждающие (Законы, обстоятельства); контактные реквизиты заявителя. В заявлении может быть указана дополнительная информация, связанная с произошедшим обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), о которой заявитель считает необходимым уведомить МТПП. Заявление должно содержать запись о том, что заявитель принимает на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. Направляется в скан-копии на адрес mostpp@mostpp.ru 2.Заявление, указанное в п.1 + Карточка организации заявителя + Документы, подтверждающие возникновение обязательств по сделке: договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку; Документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Направляются в скан-копии на адрес MoiseevAA@mostpp.ru 3.Вышеуказанные документы 3 дня изучаются специалистами МТПП, далее по электронной почте дается ответ о возможности либо невозможности подготовки заключения. 4. В случае возможности заключается договор оказания услуг. По вопросу свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по причине коронавируса услуга оказывается МТПП безвозмездно. 5. Через 14 дней выдается заключение на фирменном бланке МТПП. В момент передачи заключения заявителем передаются МТПП сшитые и скрепленные печатью и подписью руководителя копии документов, указанных в п. 2 с надписью «копия верна».