Организации бюджетной сферы в коронакризис: корректировка планов

Органы исполнительной власти вынуждены принимать решительные действия для нераспространения короновирусной инфекции. Поэтому они ограничивают работу театров, музеев, учреждений культуры и спорта, а так же других учреждений бюджетной сферы. Но, вслед за этим, органам власти, скорее всего, придется пересматривать сложившийся порядок обеспечения финансово-хозяйственной деятельности таких учреждений.

Прежняя схема

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Постоянные реформы бюджетной сферы за последние четверть века привели к тому, что государство по своей воле перешло от управления расходами к управлению результатом. В дореформенное время государство, грубо говоря, финансировало исключительно расходы учреждений в рамках утвержденной сметы. А в настоящее время государство, опять же, грубо говоря, выделяет бюджетные средства не для покрытия расходов, а для достижения поставленных перед учреждениями целей и задач. При этом, цели и задачи, которые государство готово «оплатить», указывают в документе — государственном (муниципальном) задании.

Согласно статье 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное (муниципальное) задание должно содержать:

— показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);

— порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения;

— требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать, в частности:

— определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;

— порядок оказания соответствующих услуг.

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Так, например, к показателям, характеризующим качество услуг учреждений культуры (например, театров), относят сведения о:

— заполняемости залов при проведении спектаклей (процент);

— динамика количества зрителей к предыдущему периоду (процент);

— доля показов новых постановок на стационаре и на гастролях (процент).

Для расчета таких показателей используют сведения о:

— числе зрителей;

— количестве спектаклей;

— количестве поступивших в продажу и проданных билетов.

Аналогичные показатели о посещаемости мероприятий, количестве участников, проданных билетах и т.п. указывают в государственных (муниципальных) заданиях учреждений культуры (музеи, выставочные комплексы, дома творчества) и учреждений спорта (спортшколы, бассейны и т.п.).

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Другими словами, чтобы учреждение могло получить желаемый объем финансирования, оно должно четко выполнить доведенный ему «план» по результатам. Если учреждение не достигает указанных в задании результатов, то оно в лучшем случае лишается некоторой доли финансирования. По замыслу реформаторов ориентирование учреждений бюджетной сферы на достижение результатов должно было способствовать повышению их конкурентоспособности и улучшению качества оказываемых ими услуг.

Карантин — вне правил

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За период реформ учреждения бюджетной сферы с некоторым трудом, но приняли «правила игры» государства. Так, для привлечения посетителей учреждения культуры и спорта стали активно придумывать различные шоу, проводить рекламные компании и т.д. для увеличения числа посетителей выставок, спектаклей и участников спортивных мероприятий и т.д.

Но вдруг в марте 2020 года началось распространение короновирусной инфекции. В связи с чем Министерство культуры РФ приказом от 17 марта 2020 года № 363 рекомендовало руководителям находящихся в его ведении учреждений приостановить допуск посетителей в учреждения или приостановить функционирование организаций для посетителей. Министерство культуры в данном приказе так же рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ принять соответствующие решения в отношении региональных учреждений культуры. Так, мэр Москвы указом от 25 марта 2020 г. № 28-УМ временно приостановил:

— проведение выставочных, просветительских и тому подобных мероприятий,

— работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа,

— предоставление государственных услуг в помещениях многофункциональных центров.

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Другими словами, уже очевидно, что распространение короновирусной инфекции существенно снизит показатели качества и объема государственных (муниципальных) услуг, оказываемых рядом учреждений бюджетной сферы. К сожалению, Министерство культуры, впрочем, как и другие федеральные ведомства, пока не сообщило, будет ли учтена ситуация с распространением инфекции при утверждении отчетных показателей выполнения заданий учреждениями по итогам 2020 года.

Срок окончания распространения короновирусной инфекции предсказать невозможно. Правительство РФ постановлением от 18 марта 2020 г. № 294 утвердило Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Данное постановление вступило в силу с 20 марта 2020 г. и действует до 1 июля 2020 года. Поэтому, можно предположить, что к 1 июля ситуация стабилизируется. Однако в летние месяцы, в частности, ряд учреждений культуры (например, театры) уезжают на гастроли, а спортивные учреждения закрывают на каникулы. То есть, в любом случае второй квартал для таких учреждений по показателям качества и объема оказанных услуг станет провальным. Да и в третьем квартале, вероятно, наверстать упущенное будет трудно. Очевидно, что с учетом такой ситуации показатели госзадания желательно скорректировать.

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Напомним, что согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640, в случае внесения изменений в показатели государственного задания учредитель формирует новое государственное задание (с учетом внесенных изменений). При этом уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения государственного задания возможно только при соответствующем изменении государственного задания (пункт 41 Постановления № 640).

То есть, если следовать букве Постановления № 640, то в текущем году некоторые учреждения бюджетной сферы могут понести убытки, а точнее, финансирование их хозяйственной деятельности будет сокращено. Отметим, что в Постановлении № 640 не предусмотрен порядок изменения госзадания и корректировка объема соответствующей субсидии в случае возникновения непредвиденных, чрезвычайных ситуаций или форс-мажора.

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Обязанности и права

Субсидию на финансовое обеспечение выполнения госзадания выделяют учреждению на основе соответствующего соглашения. Приказом Минфина России от 31 октября 2016 г. № 198н утверждена Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Согласно пункту 4.1 Типовой формы соглашения Учредитель обязуется, в частности:

— «рассматривать предложения Учреждения, в том числе, по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее _____ рабочих дней после получения предложений»;

— «вносить изменения в показатели, характеризующие объем государственных услуг, установленные в государственном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении государственного задания в текущем финансовом году в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем государственных услуг, установленные в государственном задании».

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Так же напомним, что учреждение в свою очередь на основании пункта 4.4 Типовой формы соглашения имеет право, в частности:

— «направлять Учредителю предложения по исполнению данного Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии»;

— «обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения».

То есть, учреждениям, оказавшимся из-за распространения короновируса не в состоянии выполнить показатели госзадания во втором квартале, целесообразно обратиться к Учредителю с просьбой об изменении госзадания и уточнения объема субсидии. В случае изменения показателей госзадания в меньшую сторону, а, следовательно, и уменьшения объема субсидии, в течение года учреждению нужно оперативно внести изменения в плановые финансовые документы.

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Корректировка планов

Поскольку в текущем году финансовые возможности учреждения будут сокращены в случае уменьшения объема субсидии на госзадание, то учреждению нужно внести необходимые изменения в следующие документы:

— план финансово-хозяйственной деятельности (смету доходов и расходов);

— план-график закупок.

Если учреждением были начаты закупочные процедуры, то их целесообразно проанализировать и отменить или перенести на другие сроки. Если в виду сокращения объемов финансирования учреждение не сможет выполнить свои обязательства по уже заключенным контрактам, то об этом следует уведомить поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

С другой стороны, учреждения могут сократить объемы закупок товаров, работ и услуг, а так же воспользоваться неконкурентными процедурами. Минфин России в письме от 19 марта 2020 г. № 24-06-06/21324 указал, что распространение короновирусной инфекции носит чрезвычайный и непреодолимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы. Поэтому заказчик вправе осуществить некоторые закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе. При этом не подлежит применению условие об отсутствии закупаемых товаров работ, услуг в перечне ТРУ, используемом для оказания гуманитарной помощи или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Очевидно, что, несмотря на распространение короновирусной инфекции, государственным и муниципальным учреждениям необходимо обеспечить бесперебойность свой деятельности. Особенно это актуально для учреждений, расположенных в городах и крупных населенных пунктах. А органы исполнительной власти будут вынуждены перейти от схемы по управлению результатом к задаче соблюдения оптимального соотношения расходов на содержание и социальной значимости учреждений бюджетной сферы.

Вполне вероятно, что на фоне распространения короновирусной инфекции и его влияния на экономику страны государству придется создать новую схему финансирования учреждения бюджетной сферы.