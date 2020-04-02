Новое ПБУ 5/2019. И сразу вопросы

Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». В Министерстве юстиции он был зарегистрирован 25.03.2020 и размещен на сайте правовой информации pravo.gov.ru на следующий день — 26.03.2020.

Стандарт подлежит обязательному применению, начиная с отчетности за 2021 год.

Подробный анализ всех требований Стандарта требует вдумчивого его изучения, что дело не одной недели. Сегодня остановлюсь буквально на паре вопросов, которые у меня возникли сразу же после первого прочтения.

Что пока не совсем понятно

1. Согласно подп. «д» п. 11 Стандарта в фактическую себестоимость запасов подлежат включению проценты, связанные с их приобретением (созданием) и подлежащие включению в стоимость инвестиционного актива.

И причем тут инвестиционные активы, то есть основные средства?

Или, может быть, это касается только тех запасов, которые приобретены непосредственно для создания тех самых инвестиционных активов? То есть проценты по кредиту в стоимость приобретаемых материалов смогут включать застройщики (они же инвесторы), приобретающие материалы для строительства объектов основных средств. Тут потребуются разъяснения чиновников.

2. Согласно подп. «ж» п. 3 Стандарта объекты недвижимости приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации признаются ее запасами. То есть застройщик многоквартирных жилых домов в бухгалтерском учете должен отражать процесс их возведения, как производство готовой продукции. Это вполне логично. Но как тогда быть со сложившееся практикой отражать стоимость затрат на строительство, предъявленных подрядчиком (техзаказчиком) на счете 08? Или мнение чиновников поменяется?

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Что не особенно понравилось

Согласно п. 18 (подп. «б») в себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются управленческие расходы.

К запасам относится и готовая продукция.

Тут сразу вспомнился случай из собственной практики.

Пару лет назад, на семинаре в перерыве вышли на перекур. Ко мне обратилась с вопросом коллега из организации, которая занимается производством и продажей детской одежды. Пик продаж, естественно, приходится на август-сентябрь. А с октября по июль, в основном, заполняются склады, опустошенные в эти два месяца.

Ну и прибыль за III квартал составляет большую часть прибыли года.

Но авансовые платежи по налогу на прибыль что за IV квартал текущего, что за I квартал следующего года, получается, тоже максимальные, хотя в этих кварталах продаж практически нет, да и денег на счетах тоже не очень.

Дальше наш диалог:

— А вы управленческие расходы ежемесячно списываете?

— Конечно.

— А кто вам мешает в бухгалтерском учете их включать в себестоимость, в налоговом обозвать прямыми и тоже в себестоимость включать?

— А что, так можно?

— А где написано, что нельзя?

Тут девушка почти выключилась из беседы и, по словам ее сослуживца, также с нами курившего, «ушла в себя».

И действительно. Если все, или большую часть управленческих расходов такой организации включить в себестоимость производимой ими продукции (детской одежды), то пока одежда эта шьется и лежит на складе, дожидаясь отгрузки, то расходов, уменьшающих прибыль, у нее почти не будет. И стоимость готовой продукции тоже подрастает. То есть и прибыль от продажи в августе-сентябре поменьше будет. Фирме прямая выгода.

А вот с новым Стандартом такой финт может и не пройти.

Хотя там же сказано, что это не касается случаев, при которых управленческие расходы непосредственно связаны с созданием готовой продукции.

Так что работы с анализом нового Стандарта хватит надолго. Будем ждать как разъяснений чиновников, так и мнений коллег.