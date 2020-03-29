Как будем выживать? Кто заплатит зарплату работникам за время простоя на протяжении всех этих карантинов?

Из обращения Аркадия Новикова к сотрудникам сети его ресторанов (ссылка в первом комменте) слышится главный вопрос бизнеса этих тревожных дней.

Из чего платить зарплату сотрудникам за апрель и май?

За март Новиков всем сотрудникам зарплату обещал заплатить, хотя уже и в марте, думаю, его рестораны почти не работали и были полу-заполнены. Уже за март, ему, как хозяину бизнеса, придется достать деньги из своего личного кармана, чтобы выплатить долги по зарплате.

А вот что делать с апрелем, и тем более с маем?

- Обычно деньги на оплату труда берутся из выручки, из оборота. Этой выручки, оборота нет и пока это – вопрос, из чего платить? – говорит Новиков, обращаясь к коллективу.

Далее Новиков продолжает:

- Как «обычно» делается зарубежом? – говорит Новиков, и тут же поправляется, - Как происходит «сейчас» зарубежом? Государство дает БЕЗВОЗМЕЗДНО деньги бизнесу на оплату труда. У нас же пока система такая, что пообещали, что бизнесменам будут давать КРЕДИТЫ, правда не сказали под какие гарантии и какие залоги?

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В этой фразе, действительно, сейчас главная боль и главный вопрос всего российского и не только российского, но и мирового, бизнеса.

- Кто заплатит зарплату работникам за время простоя на протяжении всех этих карантинов?

Западные государства уже объявили о каких-то программах поддержки бизнеса, но, будем справедливы, и там пока не все ясно. Как будет выделяться такая помощь бизнесу? Безвозмездно или в кредит? Всем или только очень нуждающимся? Да и будет ли выделяться вообще такая помощь бизнесу?

Сейчас во всех западных странах – острая фаза борьбы с пандемией. Там произносятся какие-то слова, но реальных и конкретных шагов и действий, и тем более конкретных платежей и выплат бизнесу, для выплат зарплат еще не началось.

Пока есть только общие слова.

Сегодня на повестке дня есть несколько развилок.

Первая. Выплачивать ли вообще государству какие-то деньги бизнесу и его пострадавшим сотрудникам за это время простоя? Или пусть бизнес и работники как-то сами между собой разберутся? Что-то выделят хозяева, где-то урежут свои запросы сотрудники или вообще все будут сидеть без денег, проедать старые запасы.

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Вторая развилка. Если государство реально решит поддержать деньгам пострадавший бизнес, то кому платить? Бизнесу, что б тот заплатил зарплату сотрудника или платить напрямую сотрудникам, скажем как пособие по безработице.

Ну и самый главный вопрос, а что вообще будет потом, после всех этих перипетий. Можно, наверное, найти деньги на пару месяц, на апрель и май.

Можно наскрести, наверное, и на июнь…

Но вряд ли это решит все проблемы. Мир входит в зону глобальной рецессии, а значит грядут глобальное сокращение спроса, а значит и глобальные программы сокращения сотрудников и бизнеса.

А стоит ли тогда сейчас кого-то поддерживать из своего кармана, если завтра все равно придется сокращать?

В общем, весь мир, а не только Аркадий Новиков, сейчас стоит перед глобальной дилеммой, что делать завтра?

Как будем выживать?...