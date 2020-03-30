10 ответов ФНС на вопросы о приостановке взыскания долгов малого и среднего бизнеса

ФНС подготовила ответы на часто задаваемые вопросы в связи с приостановкой взыскания задолженности предприятий малого и среднего бизнеса до 1 мая 2020 года. Такую меру поддержки поручил реализовать президент в своем обращении 25 марта.

На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?

Такой порядок распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса – относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; осуществляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии. На предпринимателей, работающих в особых отраслях:

туристической (списки налогоплательщиков предоставляются Минэкономразвития РФ и Ростуризмом);

отрасли авиаперевозок (списки предоставляются Росавицией);

физической культуры и спорта (Минспорта РФ);

сферы искусства, культуры и кинематографии (списки предоставляются Минкультуры РФ).

Что делать, если меня нет в размещенных списках налогоплательщиков или я не отношусь к соответствующему виду экономической деятельности, но я считаю себя осуществляющим длительность в соответствующем виде отрасли?

Обратиться в соответствующее министерство, предоставляющее списки налогоплательщиков или видов экономической деятельности.

Каким образом будет осуществляться отсрочка взыскания налоговых платежей в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии и в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства?

Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыскания до 1 мая 2020 года принимаются в предельные сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

Владимир Путин обсудил с предпринимателями меры поддержки бизнеса Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов направляется в пределах трех месяцев с момента просрочки платежа. Решение о взыскании долга за счет денежных средств с банковских счетов принимается в течение двух месяцев после наступления срока исполнения требования.

Где должен быть указан вид экономической деятельности, по которому осуществляется приостановления взыскания? Что, если он не основной?

Для определения основного вида экономической деятельности, принадлежность к которому влечет применение приостановления взыскания до 1 мая, используются сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. Иные виды деятельности, не указанные в качестве основных, не учитываются.

Нужно ли подавать заявление для приостановки мер взыскания?

Нет, не нужно. Налоговый орган самостоятельно откладывает применение соответствующих мер.

Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?

Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года.

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Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России сообщил о необходимости предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев компаниям малого и среднего бизнеса. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Как и когда будет представляться отсрочка?

Совфед одобрил вывод бизнеса из-под статьи о преступных сообществах Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки.

Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?

Вопрос о возможности начисления пеней в период приостановки мер взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и налогоплательщиков особых отраслей будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений президента при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения долгов и поддержки пострадавших отраслей.

Можно ли получить отсрочку или рассрочку на уплату налоговых платежей в соответствии со статьей 64 Налогового кодекса в особом (льготном) режиме, если я отношусь к пострадавшим отраслям или субъектам малого или среднего предпринимательства?

Вопрос о дополнительных основаниях получения отсрочки или рассрочки и особого порядка ее предоставления будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений президента при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения долгов и поддержки пострадавших отраслей. В настоящее время законодательство не позволяет предоставлять отсрочку или рассрочку в порядке, отличающемся от общих правил, установленных Налоговым кодексом.