Налоги с процентов по вкладам и долговым ценным бумагам: как это будет

Среди предложений Президента РФ, прозвучавших 25 марта 2020 года, особенно взволновало общественность предложение о налогообложении доходов по банковским депозитам и от инвестиций в долговые ценные бумаги, при условии, что общий объем депозитов или инвестиций превышает 1 млн. рублей.

26 марта 2020 года Антон Силуанов в своем интервью ответил на вопросы об инициативе Президента РФ обложить налогом процентные доходы по банковским депозитам.

По словам Силуанова, под налог подпадут именно доходы в виде процентов, начисленные банком на сумму вклада. Сама сумма вклада облагаться не будет. Для целей налогообложения будут учитываться проценты, выплаченные / капитализированные в 2021 году. Данный комментарий особенно актуален на фоне новостей о том, что после обращения Президента РФ граждане массово стали закрывать и обналичивать свои вклады. Это яркий пример того, как низкая налоговая грамотность населения дестабилизирует и без того кризисную ситуацию в экономике.

Также министр финансов дал комментарий по вкладам в иностранной валюте. Силуанов заявил, что «валютная переоценка облагаться не будет». Иными словами, положительная курсовая разница (т.е. доход от изменения курса рубля), как и раньше, не будет подлежать налогообложению.

Тем не менее, комментарий министра финансов не содержит разъяснений о том, как будет определяться для валютных вкладов порог в 1 млн. рублей. Поскольку далеко не все валютные вклады статичны в своей сумме, на наш взгляд, будет логичным шагом определять рублевый эквивалент вклада на дату выплаты / капитализации процентов по курсу ЦБ РФ на соответствующую дату.

📌 Реклама Отключить

Будут ли суммировать вклады для расчета налога?

В тот же день, 26 марта 2020 года, появился повод для полемики вокруг того, будут ли налоговые органы суммировать депозиты граждан для определения порога в 1 млн. рублей.

Герман Греф разослал клиентам Сбербанка письмо, в котором, ссылаясь на полученные разъяснения Минфина, указал, что «подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины [вкладов] человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн руб.». Следовательно, исходя из слов Грефа, дробить вклады смысла не будет.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что «речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности счетов речи не идет». Таким образом, по мнению пресс-секретаря Президента РФ, при исчислении суммы налога будет приниматься в расчет каждый вклад по отдельности.

Из текста обращения Президента РФ очевидно, что имелась ввиду общая сумма депозитов: «общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей».

Некоторую ясность внес Перечень поручений Президента РФ, опубликованный 29 марта 2020 года. В этом документе использована следующая формулировка:

«установление ставки НДФЛ в размере 13% в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счёте) в банке, находящемся на территории РФ, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн. рублей в год.»

Из текста Перечня следует, что облагаться налогом будут как доходы по вкладам, так доходы в виде процентов, начисляемых на остаток по счету. О суммировании остатков по счетам речи не идет. В этой ситуации дробление сбережений по нескольким счетам может свести к минимуму эффект от новой налоговой инициативы, если только налоговый орган не включит механизмы противодействия, основанные на концепции необоснованной налоговой выгоды.

Универсальным решением для граждан в этой ситуации видится разделение вкладов между доверенными лицами (родственниками / близкими друзьями), поскольку Налоговый кодекс РФ не облагает налогом дарение денежных средств любому лицу, а концепция налогообложения домохозяйств как отдельного экономического субъекта у нас пока в зачаточном состоянии.

Большую ясность в сложившуюся ситуацию должны внести конкретные законопроекты, которые, исходя из Перечня поручений Президента РФ, должны появится уже к концу апреля текущего года.

Как будем платить налог с доходов по депозитам

При выплате процентного дохода по вкладу банки априори являются налоговым агентом, поэтому вкладчикам не придется декларировать свои доходы по вкладам. Суммы налога будут удержаны банками и уплачены в бюджет.

Если же все же будет преобладать идея о суммировании депозитов, то, скорее всего, в данном случае налог придется уплатить самостоятельно на основании налоговых уведомлений, поскольку в настоящее время банки не могут получать информацию о депозитах граждан в других банках. Но такую информацию может собрать ФНС со всех банков и рассчитать налог по каждому вкладчику.

Обращаем внимание, что налог, который будет удержан с доходов по вкладам также может быть учтен при оформлении налоговых вычетов, например, при покупке квартиры, оплате лечения себе и родственникам или при оплате обучения себя или детей.

📌 Реклама Отключить

Как будут считать налог с доходов по долговым ценным бумагам

В обращении Президента РФ также прозвучали слова о введении налога на доходы по долговым ценным бумагам, если сумма конкретного вложения превышает 1 млн. рублей. Однако, как будут определять сумму вложения пока что ни Минфин, ни ФНС не уточняли.

Самыми популярными долговыми ценными бумагами являются облигации. В настоящее время Налоговый кодекс РФ по-разному регулирует налогообложение доходов физических лиц по облигациям в зависимости от их вида (иностранные, российские корпоративные: выпущенные до / после января 2017 г., государственные облигации, еврооблигации Минфина).

Таким образом, какие налоговые последствия ожидают владельцев облигаций на сумму более 1 млн. рублей пока не ясно.

Комментарий налоговой практики Лекс Альянс

В своем обращении Президент РФ указал, что в России доля вкладов с остатком более 1 млн. рублей составляет 1% от всех вкладов. Обратите внимание, что Президент РФ сказал именно о вкладах, а не о вкладчиках.

В свою очередь РБК опубликовало данные АСВ, согласно которым «количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн шт. (1% количества всех счетов)».

Из приведенной цитаты можно сделать следующие выводы: 1. Во-первых, 5,9 млн. — это число вкладов, застрахованных в АСВ с остатком более 1 млн. рублей. Как мы знаем, порог страхования вкладов — 1,4 млн. рублей. Следовательно, незастрахованные вклады с остатком более 1,4 млн. рублей в статистику скорее всего не попали, но под налог они подпадут. Следовательно, реальное количество вкладов, доходы по которым подпадут под налог, больше, чем видит АСВ. Общее их количество — банковская тайна. 2. При подготовке статистики для Президента РФ, скорее всего, взяли отношение числа застрахованных вкладов с остатком более 1 млн. рублей, но менее 1,4 млн. рублей и число всех открытых в стране счетов. Простая арифметика показывает, что всего в стране открыто 590 млн. счетов, т.е. в среднем по 4 счета на всех россиян, включая стариков и младенцев.

Следовательно, обнародованные данные АСВ не показывают, сколько человек на самом деле почувствуют на себе дополнительную налоговую нагрузку.

Исходя из того, что основную долю банковских клиентов составляет население крупных городов (около 75% — 109 млн. человек), а численность городского трудоспособного населения составляет около 60 млн. человек, мы полагаем, что число тех, на кого упадет новое налоговое бремя будет гораздо больше, чем власти хотят нам преподнести.

А что Вы думаете о новых налоговых инициативах? Относите ли Вы себя к тем, кто готов отдавать в бюджет дополнительно 13% от доходов по своим банковским депозитам?