ФНС выпустила приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции».

В чём суть приказа?

В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции налоговым органам предписано приостановить проверочные действия.

Почему появился этот документ?

Правительство России 18.03.2020 дало поручение федеральным органам исполнительной власти приостановить (с некоторыми исключениями) до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

Какие проверки приостановлены?

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Приостановлены выездные налоговые проверки, проверки пользователей онлайн-ККТ, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства в отношении всех категорий налогоплательщиков.

А если проверка уже идёт?

«Проверочный» мораторий касается как назначения новых выездных проверок, так и проведения уже назначенных. При этом незавершённые кассовые и валютные проверки могут быть доведены до конца, но общаться с проверяемыми контролеры будут дистанционно.

На какой срок введён мораторий?

Проверки приостановлены до 1 мая 2020 года.

Какие ещё ведомства приостанавливают проверки?

До 1 мая 2020 года включительно Роскомнадзор приостановит проведение плановых и внеплановых проверок и перейдёт на механизмы систематического мониторинга в онлайн-режиме. Аналогичные меры приняты МЧС и ФАС.