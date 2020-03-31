ФНС выпустила приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции».
В чём суть приказа?
В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции налоговым органам предписано приостановить проверочные действия.
Почему появился этот документ?
Правительство России 18.03.2020 дало поручение федеральным органам исполнительной власти приостановить (с некоторыми исключениями) до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.
Какие проверки приостановлены?
Приостановлены выездные налоговые проверки, проверки пользователей онлайн-ККТ, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства в отношении всех категорий налогоплательщиков.
А если проверка уже идёт?
«Проверочный» мораторий касается как назначения новых выездных проверок, так и проведения уже назначенных. При этом незавершённые кассовые и валютные проверки могут быть доведены до конца, но общаться с проверяемыми контролеры будут дистанционно.
На какой срок введён мораторий?
Проверки приостановлены до 1 мая 2020 года.
Какие ещё ведомства приостанавливают проверки?
До 1 мая 2020 года включительно Роскомнадзор приостановит проведение плановых и внеплановых проверок и перейдёт на механизмы систематического мониторинга в онлайн-режиме. Аналогичные меры приняты МЧС и ФАС.