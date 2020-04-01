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Отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р в 1С

В связи с внесением изменений в ТК РФ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, был реализован функционал по оформлению Заявлений о предоставлении сведений о трудовой деятельности и автоматическому заполнению отчетов СЗВ-ТД и СТД-Р.

Заявление о переходе на ЭТК в «1С»

Основные изменения, вносимые Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ в ТК РФ в рамках проекта «Цифровая экономика», заключаются в следующем:

  • работодатель должен формировать и предоставлять необходимую информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже сотрудников в ПФР для ее хранения на соответствующих информационных ресурсах;
  • сотрудники организации до 31 декабря 2020 г. должны подать письменные заявления, указав свой выбор: о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности;
  • сотрудники, которые подали заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки, в будущем имеют право подать новое заявление о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности, в то время, как обратный порядок законодательно не предусмотрен;
  • в том случае, если работники подали заявление о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности, работодатель должен выдать им на руки их трудовые книжки, таким образом, сняв с себя ответственность по их ведению и хранению.

Для того чтобы сформировать соответствующие заявление по сотрудникам, необходимо зайти в раздел «Отчетность, справки» или «Кадры» — «Электронные трудовые книжки», где при создании выбрать «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности». Чтобы сформировать данные заявления, следует с помощью подбора указать необходимых сотрудников и в табличной части выбрать соответствующий вид заявления (ведение бумажной или электронной трудовой книжки). Именно в данной форме предусмотрена печатная форма заявления.

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Настройка «Отозвано» предусмотрена для тех случаев, когда сотрудник изначально подал заявление на ведение бумажной трудовой книжки, а после изменил решение в пользу электронной. В такой ситуации в первом заявлении проставляется галка в графе «Отозвано» и вводится новое заявление.

Отчетность СЗВ-ТД и СТД-Р

Начиная с 1 января 2020 г., каждый работодатель обязан до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД, которая утверждена Постановлением ПФР от 25.12.2019 № 730п.

Согласно п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, отчет СЗВ-ТД подается в ПФР лишь в тех случаях, когда в организации произошли следующие события:

  • прием на работу;
  • кадровый перевод на иную постоянную работу;
  • увольнение сотрудника;
  • подача заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, либо о предоставлении сотруднику сведений о трудовой деятельности, то есть ведение трудовой книжки в электронном виде;
  • изменение наименования страхователя;
  • присвоение сотруднику квалификации, специальности, второй и последующей профессии;
  • лишение права занимать определенную должность, в соответствии с постановлением суда.

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В свою очередь, отчет СТД-Р необходимо формировать в двух случаях:

  • по запросу сотрудника, в соответствии с правилами, приведенными в ч. 1 ст. 62 ТК РФ;
  • в случае окончательного расторжения трудового договора, при условии, что сотрудник ранее подал заявление о ведении электронной трудовой книжки.

Для того чтобы отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р заполнялись автоматически, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» необходимо в соответствующих кадровых документах проставить галку «Отразить в трудовой книжке».

Также в документах приема на работу появилась новая графа «Трудовая функция».

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Указание данного пункта необходимо для корректного заполнения графы 5 СЗВ-ТД «Код выполняемой функции (при наличии)», который должен соответствовать коду профессионального стандарта. Код должен заполняться страхователями с 2021 г. при наличии соответствующего профессионального стандарта.

Для того чтобы оформить отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р, необходимо зайти в раздел «Отчетность, справки» или «Кадры» — «Электронные трудовые книжки», где при создании выбрать соответствующую форму. Для автоматического заполнения формы СТД-Р необходимо указать сотрудника в верхней части документа.

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В свою очередь, для автоматического заполнения СЗВ-ТД следует нажать кнопку «Заполнить», после чего в отчете будут отражены все сотрудники, по которым произошли те или иные кадровые изменения (при условии, что установлена галка «Отразить в трудовой книжке»). С помощью данной формы, пользователь может выгрузить, распечатать или отправить отчет напрямую в ПФР, воспользовавшись элементами управления, находящимися на командной панели.

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Для того чтобы просмотреть, какие именно кадровые изменения отразились в отчете, необходимо дважды нажать на строчку соответствующего сотрудника — откроется новая форма «Мероприятия», в которой есть возможность корректировать автоматически заполненные данные и добавлять новые виды мероприятий вручную.

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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, организации имеют право на то, чтобы подать форму СЗВ-ТД на бумажном носителе, но лишь в том случае, если общая численность сотрудников не превышает 25. Если же работников в организации больше, то отчетность подается в ПФР только в электронном виде.

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