Отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р в 1С

В связи с внесением изменений в ТК РФ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, был реализован функционал по оформлению Заявлений о предоставлении сведений о трудовой деятельности и автоматическому заполнению отчетов СЗВ-ТД и СТД-Р.

Заявление о переходе на ЭТК в «1С»

Основные изменения, вносимые Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ в ТК РФ в рамках проекта «Цифровая экономика», заключаются в следующем:

работодатель должен формировать и предоставлять необходимую информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже сотрудников в ПФР для ее хранения на соответствующих информационных ресурсах;

сотрудники организации до 31 декабря 2020 г. должны подать письменные заявления, указав свой выбор: о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности;

сотрудники, которые подали заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки, в будущем имеют право подать новое заявление о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности, в то время, как обратный порядок законодательно не предусмотрен;

в том случае, если работники подали заявление о предоставлении работодателем ему сведений о трудовой деятельности, работодатель должен выдать им на руки их трудовые книжки, таким образом, сняв с себя ответственность по их ведению и хранению.

Для того чтобы сформировать соответствующие заявление по сотрудникам, необходимо зайти в раздел «Отчетность, справки» или «Кадры» — «Электронные трудовые книжки», где при создании выбрать «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности». Чтобы сформировать данные заявления, следует с помощью подбора указать необходимых сотрудников и в табличной части выбрать соответствующий вид заявления (ведение бумажной или электронной трудовой книжки). Именно в данной форме предусмотрена печатная форма заявления.

Настройка «Отозвано» предусмотрена для тех случаев, когда сотрудник изначально подал заявление на ведение бумажной трудовой книжки, а после изменил решение в пользу электронной. В такой ситуации в первом заявлении проставляется галка в графе «Отозвано» и вводится новое заявление.

Отчетность СЗВ-ТД и СТД-Р

Начиная с 1 января 2020 г., каждый работодатель обязан до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД, которая утверждена Постановлением ПФР от 25.12.2019 № 730п.

Согласно п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, отчет СЗВ-ТД подается в ПФР лишь в тех случаях, когда в организации произошли следующие события:

прием на работу;

кадровый перевод на иную постоянную работу;

увольнение сотрудника;

подача заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, либо о предоставлении сотруднику сведений о трудовой деятельности, то есть ведение трудовой книжки в электронном виде;

изменение наименования страхователя;

присвоение сотруднику квалификации, специальности, второй и последующей профессии;

лишение права занимать определенную должность, в соответствии с постановлением суда.

В свою очередь, отчет СТД-Р необходимо формировать в двух случаях:

по запросу сотрудника, в соответствии с правилами, приведенными в ч. 1 ст. 62 ТК РФ;

в случае окончательного расторжения трудового договора, при условии, что сотрудник ранее подал заявление о ведении электронной трудовой книжки.

Для того чтобы отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р заполнялись автоматически, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» необходимо в соответствующих кадровых документах проставить галку «Отразить в трудовой книжке».

Также в документах приема на работу появилась новая графа «Трудовая функция».

Указание данного пункта необходимо для корректного заполнения графы 5 СЗВ-ТД «Код выполняемой функции (при наличии)», который должен соответствовать коду профессионального стандарта. Код должен заполняться страхователями с 2021 г. при наличии соответствующего профессионального стандарта.

Для того чтобы оформить отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р, необходимо зайти в раздел «Отчетность, справки» или «Кадры» — «Электронные трудовые книжки», где при создании выбрать соответствующую форму. Для автоматического заполнения формы СТД-Р необходимо указать сотрудника в верхней части документа.

В свою очередь, для автоматического заполнения СЗВ-ТД следует нажать кнопку «Заполнить», после чего в отчете будут отражены все сотрудники, по которым произошли те или иные кадровые изменения (при условии, что установлена галка «Отразить в трудовой книжке»). С помощью данной формы, пользователь может выгрузить, распечатать или отправить отчет напрямую в ПФР, воспользовавшись элементами управления, находящимися на командной панели.