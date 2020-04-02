Расскажем о важных особенностях одного из видов — стандартного вычета на детей.

Общие правила получения вычета

Для оформления налогового вычета на детей необходимо, чтобы выполнялись следующие обязательные условия:

1. Родитель (опекун, попечитель, усыновитель, приемный родитель) должен являться гражданином РФ и получать доходы, облагаемые по ставке НДФЛ 13%.

Доход физлица в обязательном порядке должен облагаться НДФЛ. Если физлицо является индивидуальным предпринимателем, применяющим специальные режимы налогообложения, либо относится к категории официально безработных, либо в качестве дохода получает только государственные пособия, пенсию и пр., то, соответственно, права на вычет в таких ситуациях не возникает.

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2. Наличие детей, находящихся на обеспечении, а именно: несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, детей в возрасте до 24 лет, которые обучаются по очной форме, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и детей-инвалидов I, II группы в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме.

3. Сумма дохода нарастающим итогом с начала календарного года не должна превышать 350 000 руб. (на каждого родителя в отдельности), после превышения данного ограничения в течение года вычет прекращается с того месяца, в котором доход превысил лимит 350 000 руб.

Важно! Налоговый вычет на детей предоставляется за каждый календарный месяц с момента получения права.

Вычеты на детей суммируются, то есть предоставляются на каждого ребенка в отдельности.

Оба из родителей (опекунов, попечителей и пр.) имеют одинаковое право на получение вычета на каждого из детей.

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Условия получения удвоенного вычета

Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) имеет право получать налоговый вычет на ребенка (детей) в удвоенном размере, но только при наличии одного из двух оснований:

1) если имеется отказ одного из родителя получать вычет;

2) если родитель (приемный родитель, опекун, усыновитель) является единственным и это подтверждено документально.

В первом случае от второго родителя требуется предоставить заявление о его отказе в получении вычета на ребенка (детей), а также копию справки 2-НДФЛ с места работы, которая будет являться подтверждением, что вторым родителем вычет не был получен.

Во втором случае статус единственного родителя должен быть подтвержден копией соответствующего документа (Письмо Минфина РФ № 03-04-05/1-657 от 23.05.2012г.). К таким документам могут относиться:

для подтверждения статуса матери-одиночки: свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует заполненная графа «Отец», справка о рождении по форме 2 из ЗАГСа в случае, если матерью самостоятельно внесены сведения об отце ребенка, а также извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния из органов (мать не должна состоять в браке);

для признания родителя без вести пропавшим или умершим: решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим либо умершим;

для подтверждения смерти второго родителя: свидетельство о его смерти;

для подтверждения единственного усыновителя (опекуна, попечителя): акт органа опеки и попечительства о назначении единственного опекуна (попечителя).

Причем если мать-одиночка или одинокий отец вступят в брак (не зависимо от того, усыновлен ребенок супругом или нет), то необходимо прекратить предоставление двойного вычета с месяца, следующего за месяцем регистрации брака. Однако факт заключения брака не относится к единственным опекунам, усыновителям и попечителям — на них это правило не распространяется.

Также важно обратить внимание, что никакие иные случаи не являются основанием для получения двойного вычета. К примеру, не будут подходить условия, при которых второй родитель лишен или ограничен в родительских правах или же если он не уплачивает алименты и не участвует в обеспечении ребенка.

Размеры вычета и отражение кодов в справке

Пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предусмотрены следующие размеры вычетов на детей:

1400 руб. на первого ребенка;

1400 руб. на второго ребенка;

3000 руб. на третьего и последующих детей;

12 000 руб. — дополнительный вычет на ребенка-инвалида для родителей, супруга(и) родителя, усыновителей;

6000 руб. — дополнительный вычет на ребенка-инвалида для опекунов, попечителей, приемных родителей, супруга(и) приемного родителя.

Обратите внимание, что стандартный вычет на ребенка-инвалида суммируется с вычетом, который зависит от того, какой ребенок по счету (первый, второй и т.д.). Что это означает? Например, у двух родителей имеется один несовершеннолетний ребенок-инвалид. Соответственно, каждому из родителей на этого ребенка положен вычет в размере 1400 руб. как на первого ребенка и как дополнительный вычет в размере 12000 руб. Итого одному родителю за месяц положен вычет на общую сумму 13 400 руб. (сумма денежных средств по вычету составит 13400×13%=1742 руб.). Но опять-таки не стоит забывать про установленный лимит дохода в 350 000 руб.

Каждый вид детского вычета отражается по отдельному коду в разделе 4 справки 2-НДФЛ. Данные коды представлены в Приказе ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 г. В соответствие со ст. 218 НК РФ на детские вычеты предусмотрены коды 126-149. Причем на вычеты в удвоенном размере предусмотрены отдельные коды! Также и для родителя (усыновителя) и опекуна (попечителя) на одни и те же вычеты утверждены разные коды.

Пример 1 У Румянцевой А. А. имеется трое детей, двое из которых несовершеннолетних и один ребенок — студент в возрасте 20 лет, учащийся по очной форме. Ежемесячный доход Румянцевой А.А. составляет 35 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 4550 руб.), в январе 2020 г. она подала работодателю документы на вычет. Соответственно, при получении вычета ее доход не будет облагаться НДФЛ в размере 2800 руб. за ребенка-студента и второго ребенка, а за самого младшего — в размере 3000 руб. По итогу за один месяц Румянцева А.А. получит вычет на сумму: (1400×2 3000)×13% = 754 руб. Данную сумму вычета она будет получать за первые 10 месяцев 2020 г., а с ноября вычет прекратится, поскольку при условии ежемесячной заработной платы 35000 руб. ее доход в ноябре превысит лимит в 350 000 руб.

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Как получить вычет на ребенка

Вычет на ребенка можно получить либо через работодателя, либо же сразу за весь период по окончании календарного года в ИФНС.

1. Для того чтобы работодатель, как налоговый агент, мог предоставлять вам вычет, необходимо подать документы на каждого ребенка:

заявление о предоставлении вычета в свободной форме;

копию свидетельства о рождении ребенка (если он несовершеннолетний);

копию справки из образовательного учреждения (для ребенка до 24 лет, обучающегося по очной форме);

копию документа, подтверждающего инвалидность ребенка (если он инвалид);

копию решения суда об усыновлении или решения об установлении опеки (попечительства) — если физлицо усыновитель/опекун/попечитель;

копия документа, подтверждающего статус единственного родителя (если физлицо является единственным родителем и претендует на удвоенный вычет);

заявление одного из родителей об отказе в получении вычета и справка 2-НДФЛ с его места работы (если один из родителей претендует на удвоенный вычет).

Причем заметьте, что при подаче документов работодатель не может отказать своему работнику в предоставлении вычета — это является одним из законных способов (п. 3 ст. 218 НК РФ).

2. Для получения вычета через ИФНС необходимо, кроме вышеперечисленных документов, также подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Документы можно подавать либо электронно через личный кабинет налогоплательщика, либо в бумажной версии. Документы в ИФНС подаются всегда по окончании налогового периода — календарного года и вычет предоставляется сразу за год или за предшествующие 3 года.

Получение вычета при смене работы

Пример 2 В феврале 2019г. у Романова И.И. родилась дочь. С января по июль 2019г. он работал в ООО «ЮГ», а в августе 2019г. устроился на другое место в ООО «Звезда». По первому месту работы вычет на ребенка ему не предоставлялся. Для того чтобы получить вычет по второму месту работы, ему нужно предоставить справку 2-НДФЛ из ООО «ЮГ», подтверждающую отсутствие получения вычетов, а также заявление на вычет и копию свидетельства о рождении ребенка. Соответственно, с августа 2019 г. сотрудник может получать ежемесячный вычет в организации ООО «Звезда», а за период с февраля по июль 2019 г. с учетом лимита дохода в 350 000 руб. получить вычет в ИФНС по окончании 2019 г.

Также не стоит забывать, что новому работодателю при предоставлении вычетов важно учитывать получение вычетов и лимит дохода сотрудника в справке 2-НДФЛ с предыдущего места работы. Это позволит избежать ошибок и всевозможных перерасчетов.

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Прекращение предоставления вычета

Обоснования окончания предоставления вычета отражены кратко в таблице 1.

Таблица 1. Когда прекращается получение вычета

Обоснование Период, с которого прекращается получение вычета Превышение дохода физлица установленного порога 350 000 руб. Месяц, в котором доход физлица превысил лимит Наступление совершеннолетия ребенка С января года, следующего за годом, в котором ребенку исполнилось 18 лет Учащемуся очной формы обучения исполнилось 24 года при условии, что до конца года ребенок не прекратил обучение С января года, следующего за годом, в котором ребенку исполнилось 24 года Учащемуся очной формы обучения исполнилось 24 года (либо до достижения 24 лет) при условии, что до конца года ребенок прекратил свое обучение Месяц, следующий за месяцем, в котором прекращено обучение