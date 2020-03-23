Центр обучения «Клерк» совместно с сервисом НДФЛка.ру подготовили онлайн-курс «Все про вычеты НДФЛ». Мы решили открыть для вас этот онлайн-курс на сайте бесплатно. Материал сделали максимально простым, чтобы было понятно каждому. Как учиться: 1. Основные виды вычетов мы описали в 12 видео. Посмотрите сегодня, к примеру, одно – завтра пару других. Время на прохождение курса не ограничено. Просто возвращайтесь к этой странице по мере появления времени и сил. 2. Все содержание видео – продублировано в тексте. Любите видео-контент – смотрите видео. Любите читать – читайте или отсматривайте числовые примеры, чтобы лучше их понять. 3. Не интересуют какие-то виды вычетов – просто идите к интересующему вас разделу. Справа есть шкала разделов, кликайте в нужный. 4. Все разделы автономны – рассказываем от начала и до конца: и про то, какие условия для вычетов, и про сбор документов, и подачу 3-НДФЛ (поэтому какие-то основные моменты могут повторяться, смело их пропускайте). 5. Получайте сертификат о прохождении курса! Поехали!

Что такое налоговый вычет, сколько он принесет вам денег и как его получить с государства Итак, почему вычет? Что из чего вычитают-то? Речь про НДФЛ. Государство дает вам право уменьшить сумму заплаченного подоходного налога. Но фактически, за счет вычета вы получите реальные деньги. Какие вычеты по НДФЛ вы можете получить? Об этом смотрите видео или читайте конспект после каждого ролика. Все знают о том, что можно получить вычет при покупке квартиры или продаже авто. Но еще есть лечение и покупка лекарств, куча видов обучения (даже кружки и автошколы, кстати), вычеты при благотворительности и много других. Да, и если вы оплатили сыну плавание в бассейне или отправили маму в санаторий – за это тоже вернут деньги. А сколько конкретно вы можете получить? Вернуть можно до миллиона в год. Например, до 260 000 руб. за покупку жилья + до 390 000 руб. за выплаченные проценты по ипотеке. За лечение и лекарства – до 15 600 рублей в год. По инвестиционному счету – до 52 тысяч в год. Как работает налоговый вычет – пример. Вы получаете в месяц 41 тысячу с копейками. За 2019 год вы заработали 500 000 руб. Вам повезло, и вы в тот год купили квартиру за полтора миллиона. Давайте считать, какой вычет вам положен. Имущественный вычет по закону до 2 млн, но у вас квартира куплена за 1,5 млн. Значит и вычет ваш будет полтора млн, а вернуть вы сможете 195 тыс. рублей. Это как раз 13%. За 2019 год вы сможете вернуть 65 тыс рублей (это 13% налога от 500 тыс), а 130 тыс в следующие годы. Если вы каждый год зарабатываете по 500 тыс, то вернете налог полностью за два следующих года – за 2020 и 2021. Для получения вычета надо собрать документы. Для разных вычетов они разные. Например, договоры с застройщиком, при получении вычета на квартиру; с языковым центром, если учились на курсах, или медцентром, если хотите вернуть деньги за лечение зубов. Всегда нужны документы об оплате, поэтому чеки и квитанции собирайте. Кроме подтверждающих вычет документов, нужна декларация о ваших доходах. Она называется 3-НДФЛ. Заполнение декларации – дело непростое. Для разных типов вычетов в декларации – разные приложения. Декларацию сдавайте в налоговую. В какую инспекцию обращаться? В свою по прописке. Утром туда лучше не идти, многие стараются решить дела с инспекторами именно в это время. Если честно, то туда и днем не стоит ходить. Сейчас в налоговых очереди. Еще декларацию вместе с документами можно отправить по почте. Принимают декларации и в МФЦ. Можно направить сформированную через программу декларацию электронным способом – через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ФНС. Учтите, что налоговая не вернет вам НДФЛ сразу, сначала декларацию будут проверять. Также понадобится заявление на возврат налога. Инспекция обязана в течение месяца вернуть вам НДФЛ. Имейте в виду, что если при проверке декларации найдут ошибки, то вам придется или давать пояснение, или вообще могут отказать в вычете. А теперь мини-тест по пройденному материалу (каждый день будем добавлять новые тесты). Кликайте на ответ, который считаете правильным:

Вычет при покупке квартиры и другой жилой недвижимости Итак, при покупке квартиры, земли, дома, дачи, строительстве дома и отделке жилья в новостройке можно вернуть подоходный налог, НДФЛ. Для этого существует имущественный вычет. У вас будет на него право, даже если вы покупаете только долю в недвижимости. Размер вычета – до 2 млн рублей. Налоговая вернет вам на счет до 260 тыс. рублей уплаченного ранее налога. То есть 13% от 2 млн. А если вы использовали для покупки кредитные средства (например, ипотеку), то дополнительно можно вернуть до 390 тысяч рублей из уплаченных вами процентов. Конечно, для того, чтобы получить вычет, нужно вписываться в определенные правила. Первое. Нужно быть налоговым резидентом. Второе условие. Вы не исчерпали свою сумму вычета, то есть 2 млн рублей. Эти 2 млн даются не на каждый приобретаемый вами жилой объект, а в целом. Т.е. это сумма на всю вашу жизнь. Третье условие. У вас есть доходы, с которых удерживается подоходный налог. Обычно это зарплата и налог удерживает ваш работодатель. То есть если вы нигде официально не работаете и у вас нет других источников дохода (например, от сдачи квартиры), вычет не дадут. Четвертое условие. Право собственности на недвижимость зарегистрировано. Пятое условие. Нельзя получить вычет, если квартира куплена у взаимозависимых лиц. А кто это такие вообще? Представьте себе, это не только ваши родственники. Это может быть начальник, например. То есть любой, кто может повлиять на сумму или условия сделки. Совет на миллион: не покупайте квартиры у начальников. И шестое условие. Вы покупаете жилье за собственные или заёмные деньги. Это не значит, что вы не получите вычет, если при покупке квартиры использовали маткапитал. Просто вычет будет поменьше. Вычет дается на фактически произведенные расходы. Т.е. они все должны быть подтверждены документами. Плюс, за каждый год вы можете получить не больше, чем перечислили НДФЛ. Если же уплаченного вами за год налога не хватит, возврат продолжится в последующие годы. Предположим, вы в 2019 году заработали 1 000 000 руб. Их них 800 000 рублей зарплата за год и еще 200 тысяч – с официальной сдачи квартиры. Значит, ваш НДФЛ за 2019 год 130 000 руб. В 2019 году вы покупаете квартиру за 3,5 млн рублей.Лимит для вычета – все равно 2 миллиона рублей. Но 260 тысяч, то есть 13 % от двух миллионов, вы все равно не получите. Вычет будет в размере НДФЛ – 130 000 руб. Остальные 130 000 рублей вычета получите в следующие годы. Если будете иметь официальный доход, конечно. А можно ли получить вычет за квартиру, которая куплена не в этом году? Да, но вычет дадут только за три года, предшествующих году обращения за вычетом. И снова давайте на примере. Вы купили квартиру в 2016 году, но не заявляли вычет на её покупку по какой-то причине. А в 2020 году решили: “Пора!”. Подать декларации 3-НДФЛ и вернуть налог вы можете только за три предыдущих года, с 2017-го по 2019-й. За 2016 год вам налог не вернут. Но если вы не израсходовали весь вычет, вы его можете заявить в следующем году. Вперед вычеты переносятся на сколько угодно лет. Теперь про покупку недвижимости супругами. Вычет в 260 тысяч рублей получит каждый из супругов. Правда, если квартира куплена после 2014 года. Кстати, это касается не только супругов, а всех собственников жилья. Причем здесь 2014 год? Именно тогда заработали новые правила. Если коротко, то с 2014 года вычет супругов не привязан к доле собственности. Каждый имеет право на полный размер вычета. Если квартира куплена до 2014 года, то вычет привязан к объекту жилья, а не к собственникам. То есть максимум для двоих супругов – вычет 2 млн, получить совокупно смогут только 260 тысяч. Какие документы нужны для подтверждения права на вычет? Список немного разный в зависимости от того, как и что вы покупали: квартиру или землю, в долевую ли собственность, с кредитом или без. Но понятно, что обязательно нужна копия свидетельства о госрегистрации или выписка из ЕГРН, договор купли-продажи, акт приема-передачи недвижимости, документы об оплате. Итак, все документы у вас есть. Куда дальше? В налоговую.

Вычет при покупке жилья в ипотеку Итак, при покупке квартиры, земли, дома, дачи, строительстве дома и отделке жилья в новостройке можно вернуть подоходный налог, НДФЛ. Для этого существует имущественный вычет. Его можно получить, и приобретая жилье в ипотеку. При этом, вычет получаете как на саму квартиру или другую жилую недвижимость, так и на проценты по ипотеке. На саму недвижимость вычет дают в сумме до 2 млн, т.е. вернуть вы можете до 260 тыс. рублей. Это 2 миллиона, умноженные на ставку НДФЛ, 13 %. А на проценты по ипотеке вычет можно заявить до 3 млн рублей. Таким образом можно вернуть еще 390 тыс. рублей. Но и это еще не все. Сумма вычета по процентам 390 000 руб. – для жилья, купленного после 2014 года. Если вы купили жилье в ипотеку раньше, то вернуть можно 13% от всей суммы уплаченных процентов. То есть если проценты по ипотеке были 4 миллиона рублей, то вычет будет тоже 4 миллиона, а на счет вам вернут 520 тысяч. Круто, да? Внушительные суммы. Какие условия нужны для вычета? Первое. Нужно быть налоговым резидентом. Второе. У вас есть доходы, с которых удерживается подоходный налог. Обычно это зарплата и налог удерживает ваш работодатель. То есть если вы нигде официально не работаете и у вас нет других источников дохода (например, от сдачи квартиры), вычет не дадут. Третье условие. Вы не исчерпали свою сумму вычета, то есть 2 млн рублей. Эти 2 млн даются не на каждый приобретаемый вами жилой объект, а в целом. Т.е. это сумма на всю вашу жизнь для получения основного вычета. А вот вычет на проценты по кредиту можно получить только по одному объекту. Вы купили квартиру за 1,5 млн рублей в ипотеку на 5 лет. У вас есть право получить вычет с 2 млн, т.е можно вернуть 260 тыс. руб. Но квартира стоит всего 1,5 млн, значит вы сможете вернуть только 195 тыс. рублей налога, это 13 % от этих полутора миллионов. Остальную сумму 65 тыс. рублей, это то, что остается как разница между 260 тысячами и 195-ю вы вправе получить при покупке другого жилья. А вот с процентами по ипотеке так не получится. Например, вы купили квартиру в ипотеку на 5 лет. У вас есть возможность вернуть налог до 390 тыс. рублей с уплаченных процентов. Но вы заплатили всего 1,2 млн рублей таких процентов за все 5 лет. Значит вы вернули себе всего 156 тыс. рублей. Потом вы купили еще одну квартиру в ипотеку. Но вы не можете воспользоваться остатком вычета и вернуть себе еще 234 тыс. руб., потому что вы уже воспользовались правом на вычет по процентам при покупке первой квартиры. Поэтому если вы планируете покупать еще жилье в будущем, стоит подумать, может лучше вычет по процентам получить по другой квартире. Четвертое условие для вычета. Право собственности на недвижимость зарегистрировано. Пятое условие. Нельзя получить вычет, если квартира куплена у взаимозависимых лиц. А кто это такие вообще? Представьте себе, это не только ваши родственники. Это может быть начальник, например. То есть любой, кто может повлиять на сумму или условия сделки. И шестое условие для получения вычета по кредитным процентам – в договоре с банком должно быть условие условие о расходовании кредита исключительно на строительство или приобретение жилья. Сколько лет можно уменьшать налог – пример. Вы купили квартиру в ипотеку в 2016 году, но не заявляли вычет на её покупку по какой-то причине. А в 2020 году решили налог вернуть. Подать декларации 3-НДФЛ и вернуть налог вы можете только за три предыдущих года, с 2017го по 2019-й. За 2016 год вам налог не вернут. Но если вы не израсходовали весь вычет на покупку в 260 тысяч рублей и вычет по ипотечным процентам в 390 тысяч рублей, вы их можете заявить в следующем году. Вперед вычеты переносятся на сколько угодно лет. С ипотекой есть свои тонкости. Может получиться так, что проценты по кредиту вы начнете платить раньше, чем будет оформлено право собственности. Но не беспокойтесь, вы можете взять к вычету всю сумму процентов. Например, вы оформили ипотеку и заключили договор долевого строительства в 17 году, а акт приема-передачи квартиры подписан только в 19 году. Право на имущественный вычет у вас возникает с 2019 года, но при этом вы можете заявить к вычету все уплаченные проценты со дня оформления ипотечного договора. Чтобы получить вычет, надо заполнить декларацию 3-НДФЛ и подготовить пакет документов. Для основного вычета, по приобретенной квартире вам нужны: Договор купли-продажи

Документы о регистрации права собственности

Платежные документы Для вычета по ипотечному кредиту нужны: Копия кредитного договора.

Документы, подтверждающие оплату процентов. Итак, все документы у вас есть. Куда дальше? В налоговую. Для получения вычета надо заполнить декларацию 3-НДФЛ и вместе с документами сдать её в ИФНС.

Имущественный вычет пенсионерам Давайте разбираться, имеют ли пенсионеры право на имущественный вычет по НДФЛ. При покупке жилья можно вернуть назад до 260 тыс. рублей подоходного налога. Для этого существует имущественный вычет. Однако надо соблюсти некоторые условия. И главное из них – наличие доходов, с которых такой налог уплачивается. Если таких доходов нет, то вычитать неоткуда. Получается, что пенсионеры не могут получить вычет, потому что пенсии не облагаются НДФЛ? Это не совсем так. Итак, у пенсионеров есть право получить вычеты «задним числом». Т.е. перенести их на прошлые годы, предшествующие году покупки, то есть на те годы, когда у них еще были облагаемые НДФЛ доходы. Но перенести назад вычет можно не более, чем на три года. Что такое переносимый остаток вычетов? Эта та часть вычета, которая не влезла в ваш доход за год и переносится на другой год. От года, в котором такой остаток образовался, и отсчитываются назад три года. Все равно не очень понятно? Давайте на примере. Например, с 1 июня 2019 года вы вышли на пенсию и в этом же году купили квартиру. Если вы купили квартиру или дом в год выхода на пенсию, то документы на возврат НДФЛ вы должны подать не ранее следующего года. Значит, в 2020 году вы подаете декларацию за 2019 год и заявляете там налоговый вычет. Но доходы не покрывают вычет полностью, и вы можете перенести остаток вычета на 2018, 2017 и 2016 год. Для этого вы заполняете декларации за эти годы, причем начиная с 2018 года и заканчивая 2016. Кстати, если доходы вычет не закрыли полностью, вы сможете применять его в последующие после 2019 годы, вдруг у вас появятся доходы, облагаемые подоходным налогом. Если вы купили квартиру до выхода на пенсию, но не успели воспользоваться вычетом в полном объеме, вы тоже можете перенести вычеты на прошлые годы, отсчитав их от года, за который первый раз заявили право на вычет. Ведь именно в этом году у вас появился переносимый остаток вычета. Например, в 2018 году вы приобрели дом. В 2019 году получили налоговый вычет за 2018 год. В 2020 году вы вышли на пенсию. Вы можете и в 2020 году вернуть налог за предыдущие периоды: 2019, 2018, 2017 и 2016 годы. За 2018 год вы уже получили вычет, когда еще не были пенсионером, значит остается вычет за 2019, 2017 и 2016 годы. А в 2021 году вы можете получить вычет за 2020 год – за месяцы до выхода на пенсию. Для оформления вычета вам надо будет собрать комплект документов в зависимости от вида приобретенной недвижимости. Еще нужны документы, которые подтверждают оплату. Например, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка или акт приема-передачи денежных средств. Приготовьте и кредитный договор и справку из банка о размере уплаченных процентов по кредиту. Ведь можно получить еще вычет на расходы по уплате процентов по кредиту. За каждый год, за который вы будете получать вычет, надо будет заполнить отдельную декларацию. Т.е. если вы хотите получить вычет с 2016 года по 2019, вам надо заполнить четыре декларации. И столько же заявлений на возврат налога. Имейте в виду, что если при камеральной проверке декларации найдут ошибки, вам могут отправить требование дать пояснения, а это затянет процесс возврата налога. А если ошибки окажутся существенными, то вообще откажут в вычете. И вам придется повторно заполнять декларацию. Декларацию вы можете отнести в свою налоговую лично, отправить по почте или сдать в МФЦ.

Вычет при покупке недвижимости с материнским капиталом Президент Путин поручил правительству предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен первый ребенок. Вычет при покупке недвижимости с маткапиталом называется имущественный вычет. Покупать можно не только квартиру, но и дом, земельный участок и другую жилую недвижимость. Размер вычета – до 2 млн рублей. Налоговая вернет вам на счет до 260 тыс. рублей уплаченного ранее налога. То есть 13% от 2 млн. А если вы использовали для покупки кредитные средства (например, ипотеку), то можно вернуть еще больше. Конечно, для того, чтобы получить вычет, нужно вписываться в определенные правила. Итак, первое. Нужно быть налоговым резидентом. Второе условие. Вы не исчерпали свою сумму вычета, то есть 2 млн рублей. Эти 2 млн даются не на каждый приобретаемый вами жилой объект, а в целом. Т.е. это сумма на всю вашу жизнь. Третье условие. У вас есть доходы, с которых удерживается подоходный налог. Обычно это зарплата и налог удерживает ваш работодатель. Четвертое условие. Право собственности на недвижимость зарегистрировано. Пятое условие. Нельзя получить вычет, если квартира куплена у взаимозависимых лиц. А кто это такие вообще? Представьте себе, это не только ваши родственники. Это может быть начальник, например. То есть любой, кто может повлиять на сумму или условия сделки. Совет на миллион: не покупайте квартиры у начальников. И шестое условие. Вы покупаете жилье за собственные или заёмные деньги Идем дальше. Маткапитал – это целевая выплата, которую дает государство. А мы уже говорили, что одно из условий возврата налога – затраты на покупку – только из личных средств. Поэтому при расчете вычета придется вычесть использованные средства маткапитала. Как это сделать? Приведем два примера. Первый пример. Вам повезло купить недорогое жилье и сумма расходов на его покупку меньше максимального размера вычета, то есть 2-х миллионов. Расходы на покупку квартиры составили 1 500 000 руб., из которых 450 тысяч погашено за счет средств маткапитала. Размер имущественного вычета 1 миллион 50 тысяч рублей. На счет можно вернуть 136 500 руб. Второй пример. Сумма расходов на приобретение квартиры больше максимального размера вычета. Расходы на приобретение квартиры составили 5 000 000 руб., из которых 450 тысяч погашены за счет средств маткапитала. Сумма расходов, понесенных за счет ваших собственных денег – 4 550 000 руб. Это больше максимального размера имущественного вычета, то есть 2 миллионов. Значит, вычет будет 2 000 000 руб. А получить с налоговой можно будет 260 000 рублей. Кстати, не забывайте, что если квартиру планируете брать в ипотеку, то маткапитал можно использовать на любой стадии действия договора ипотечного кредитования. Вычет по кредитным процентам может достигать 3 млн рублей и это помимо основного вычета по расходам на покупку жилья. Например, вы заплатили ипотечные проценты в размере 2 млн. 800 тыс. руб. Из них 450 тыс. руб. погашались маткапиталом. В таком случае вы можете вернуть налог в сумме 305 500 рублей.

Налог и вычет при продаже квартиры В каком случае вам придется заплатить налог с проданной квартиры и как его уменьшить с помощью вычета? Всё, о чем мы будем говорить, касается продажи не только квартиры, но и любого жилого помещения, дома и даже дачи. Налоговая узнает, если вы продадите квартиру, дачу или землю, ведь продажа такого имущества регистрируется госорганами. Значит, станет ясно, что вы получили доход. И замаячит перспектива уплаты НДФЛ. Всегда ли продажа квартиры приводит к уплате НДФЛ? Нет, не всегда. Минимальный срок в 3 года действует в следующих случаях: квартира была куплена до 01.01.2016 года;

квартиру вам подарили или вы её унаследовали;

это приватизированная квартира;

квартира была получена по договору пожизненного содержания с иждивением. Есть так называемый минимальный срок владения, после окончания которого продажа жилья не облагается налогом. Для недвижимости установлено два минимальных срока – 3 года и 5 лет. Срок зависит от того, когда и как была получена недвижимость. С 2020 года появился новый случай, при котором срок 3 года: если продается единственное жилье. Т.е. другого нет в собственности. Итак, если вы владели квартирой более минимального срока владения – трех или пяти лет, о которых мы сейчас говорили, вы подоходный налог не уплачиваете и у вас нет обязанности сдавать декларацию 3-НДФЛ. Если же на момент продажи жилья срок владения меньше, вы должны задекларировать доход от продажи. Но при этом можете уменьшить налог на имущественный вычет. Вычет можно получить двумя способами. Первый способ. Уменьшаете доход, полученный от продажи, на 1 млн рублей. И налог уже платите с полученной разницы При этом никаких документов не нужно. Например, вы продали квартиру за 1,5 млн и декларируете доход в 3-НДФЛ. И можете в этой же декларации заявить вычет в 1 млн, а налог заплатите только с 500 тыс. рублей. То есть 65 000, а не 195 тысяч как бы вы заплатили без вычета. Если стоимость квартиры менее 1 млн, ваш вычет полностью закроет доход и налог платить не надо. Но вы все равно обязаны сдать декларацию и там отразить доход и вычет. Кстати, при этом способе получения вычета есть свои тонкости при долевой собственности. Если у квартиры несколько собственников, но они продают ее единым объектом по одному договору, то 1 млн вычета распределится на всех собственников. А если каждую долю продавать отдельным договором, то каждому из собственников-дольщиков положен вычет в 1 миллион. Поэтому выгоднее делать несколько договоров, но не всегда на это идут покупатели квартиры. Сложно понять без примера? Давайте разбираться. Квартира находится в общей долевой собственности матери и сына. Доля каждого из них – ½ квартиры. В 2019 году семья продает жилье за 2 млн рублей по единому договору купли-продажи. Какой налог с продажи нужно заплатить каждому? Каждый заплатит по 65 тыс. рублей. НДФЛ матери = 13% х (1 млн (½ квартиры) – 500 тыс. (½ вычета)) = 65 тыс. рублей. НДФЛ сына = 13% х (1 млн (½ квартиры) – 500 тыс. (½ вычета)) = 65 тыс. рублей. Если же те же собственники продадут свои доли двумя отдельными договорами, то налога не будет. 13% х (1 млн (½ квартиры) – 1 млн. (полный вычет)) = 0. Расскажем про второй способ получения вычета. Его можно заявить в сумме расходов, которые вы понесли когда-то на покупку продаваемой квартиры. Важно! У вас должны быть документы, доказывающие, сколько вы потратили. Если в общем, то нужен будет договор купли-продажи и акт приема-передачи. Документы об оплате, если в договоре не прописано, что расчеты полностью произведены. Кстати, расходы на отделку квартиры тоже считаются при расчете вычета, но только если в договоре указано, что квартира куплена без отделки. Как считают вычет? Например, в 2018 году вы купили квартиру за 5 млн рублей, а в 2019 году продали её за 6 млн. Налог вам придется заплатить с разницы, то есть с 1 млн рублей. Т.е. налог получится 130 тыс. рублей. НДФЛ = 130 000 руб. ((6 000 000 - 5 000 000) * 13 %) Применять оба варианта вычета нельзя. Более того, вычет в 1 млн (по первому способу), дается только по одному проданному объекту. Еще нюансы. Есть очень важный момент для определения суммы дохода от проданной квартиры. Дело в том, что не всегда доходом будет та сумма, которую вам заплатил покупатель. И не забывайте, что не имеет смысла указывать в договоре купли-продажи заниженную стоимость. Дело в том, что если вы продаете квартиру, приобретенную после 1 января 2016 года, то для расчета суммы вашего дохода вам придется сравнивать стоимость из договора с кадастровой стомостью.

Налог и вычет при продаже автомобиля Налоговая обязательно узнает, что вы продали автомобиль, ведь она получает данные из ГИБДД о регистрации всего транспорта. Так что скрывать продажу нет смысла. И платить НДФЛ 13% все равно придется. Всегда ли при продаже автомобиля надо платить НДФЛ? Нет, не всегда. Есть так называемый минимальный срок владения, после окончания которого продажа автомобиля не облагается налогом. Минимальный срок в случае с авто – 3 года. То есть если машина была у вас в собственности более 3-х лет, вы не должны сдавать декларацию о доходах и платить НДФЛ. А если срок владения менее 3-х лет, вам надо задекларировать доход от продажи. То есть сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% от полученных денег. Но при этом вы можете уменьшить налог за счет имущественного вычета. Вычет можно получить двумя способами. Первый способ – вычет в сумме продажи, но не более 250 тыс. рублей. При этом никаких документов не нужно. Итак, вы продали автомобиль, которым владеете 2 года, за 300 тыс. рублей. Вы должны его задекларировать в 3-НДФЛ. И в этой же декларации можете заявить вычет в 250 тыс. рублей. Т.е. заплатите налог не с трехсот, а с 50 тысяч. А это уже не 39 тыс. рублей, а 6,5 тыс. Авто в собственности 2 года Продали за 300 000 руб. НДФЛ без вычета = 39 000 руб. (300 000 * 13 %) Заявляете в декларации вычет в 250 000 руб. НДФЛ заплатите с 50 000 руб. = 6500 (50 000 * 13 %) Авто продали менее, чем за 250 000 руб. значок следствия НДФЛ нет. Но декларацию надо сдать все равно! Чувствуете разницу? Если стоимость проданного автомобиля менее 250 тыс. руб., ваш вычет полностью закроет доход и налог платить не надо. Но вы все равно обязаны сдать декларацию и там отразить доход и вычет. Имейте в виду, что вычет в 250 тыс. рублей дается в совокупности на все проданное имущество в течение года (исключая недвижимость). Пример. Вы продали в 19 году два автомобиля, один за 200 тыс. рублей, второй за 450 тысяч. Оба автомобиля принадлежали вам менее 3-х лет и документов на их покупку не сохранилось. Вы должны будете суммировать стоимости обоих авто, и от этой суммы отнять 250 тысяч налогового вычета. Итог – 52 тыс. рублей налога. Продали в 2019 году два автомобиля, один за 200 тыс. рублей, второй за 450 тыс. рублей Оба авто в собственности менее трех лет, документов на покупку нет НДФЛ = (200 000+ 450 000 – 250 000) х 13% = 52 000. Второй способ получения вычета. Его можно заявить в сумме расходов, которые вы понесли когда-то на покупку проданной машины. И, в отличии от первого способа, вычет считается отдельно по каждому автомобилю. У вас должны быть документы, доказывающие, сколько вы потратили: договор купли-продажи, где указана цена, по которой был приобретен автомобиль и акт приема-передачи (если он составлялся);

документы об оплате (квитанции или выписки банка, расписки).

Вычет за лечение и лекарства Если вы официально трудоустроены, то ваш работодатель ежемесячно выплачивает в бюджет 13% НДФЛ от вашей зарплаты. Значит, вы имеете право на налоговый вычет по НДФЛ. Кстати, вернуть часть налога можно не только с доходов от зарплаты. Но и еще, например, если вы сдаете квартиру и получаете доход, с которого платите налог. Если же у вас нет доходов, облагаемых НДФЛ, вычет оформить не получится – просто неоткуда будет вычитать. Поэтому вернуть налог не смогут пенсионеры (пенсии налогом не облагаются), предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы. Или просто неработающие и не имеющие доходов люди. Вычет на обучение не дадут: Пенсионерам;

ИП на спецрежимах;

Тем, кто не работает или не получает других доходов. Вы можете получить вычет не только за свое лечение и покупку лекарств, но и за родственников. Этот вычет называется социальный. Размер вычета в год не больше 120 тыс. рублей. Это значит, что на счет вам вернется не более 13% от этой суммы, а именно 15600 рублей. Члены семьи, за оплату лечения и лекарств которых можно получить вычет: супруг (супруга);

родители;

дети (в том числе усыновленные) и подопечные в возрасте до 18 лет. Но в этот лимит не входит дорогостоящее лечение. Медицинские услуги – это не обязательно что-то серьезное типа операции в государственной больнице. Это и поставить ребенку брекеты в частной клинике, и отправить папу в санаторий. Главное, чтобы вид лечения был в перечне Правительства. В первом перечне – виды медпомощи, за которые можно вернуть только 15 600 рублей. Во втором перечне – дорогостоящее лечение, и по нему размер вычета не ограничен. Там не только лечение тяжелых заболеваний, но и, к примеру, ЭКО и имплантация зубов. Как считают вычет? В течение года вы потратили на лекарства 40 000 рублей на семью. Еще вы активно ходили всей семьей в частную клинику, на что потратили 100 000 руб. Совокупные траты на лечение и лекарства – 140 000 рублей. Это больше, чем лимит вычета в 120 тысяч рублей. Значит, вам вернут все равно только 15 600 рублей – это 13% от 120 тысяч. А что будет, если оплачивали дорогостоящее лечение? Опять на примере. В 2019 году вы оплатили маме имплантацию зубов на 430 тысяч. Это дорогостоящее лечение. Вычет вам дадут аж в 55 900 рублей. Это 13 процентов со всего дорогостоящего лечения. По поводу вычета на лекарства есть хорошая новость. С 2019 года вам дадут вычет по абсолютно любому лекарству. И по антибиотикам, и по контрацептивам, и по лечебным травам. Но есть обязательное условие – лекарство должно быть назначено врачом, т.е. должен быть рецепт. Перечни медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения утверждены правительством в Постановлении от 19 марта 2001 г. № 201. Социальные налоговые вычеты: лечение

лекарства

обучение

пенсионные взносы За все это лимит вычета на год – 120 тысяч рублей, то есть вернут 15 600 руб. (13 % от 120 тыс руб.). Но в этот лимит не входит обучение детей и дорогостоящее лечение. И еще ситуация для получения вычета. Если оплачивали взносы по договору добровольного медицинского страхования. Какие документы нужны для получения вычета? Кроме рецепта, договора с медучреждением и справки об оплате медуслуг, придется собрать еще. Для возврата налога на лечение : копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;

копия лицензии медицинской организации или предпринимателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;

оригинал справки медицинской организации или индивидуального предпринимателя об оплате медицинских услуг;

копия документа, подтверждающего родство, опеку или попечительство, заключение брака, если вы оплатили лечение членов своей семьи (например, копия свидетельства о рождении или свидетельства о браке). Итак, все документы у вас есть. Куда дальше? В налоговую. Для получения вычета надо заполнить декларацию 3-НДФЛ и вместе с документами сдать её в ИФНС.

Вычет за обучение Давайте разбираться, что такое налоговый вычет за обучение, как его получить и, главное, сколько денег вам вернет налоговая. Если вы официально трудоустроены, то ваш работодатель ежемесячно выплачивает в бюджет 13% НДФЛ от вашей зарплаты. Значит, вы имеете право на налоговый вычет. Кстати, вернуть часть налога можно не только с доходов от зарплаты. Но и еще, например, если вы сдаете квартиру и получаете доход, с которого платите налог. Налоговый вычет на обучение относится к социальным вычетам. Вычет на обучение вы можете получить, если оплачивали своё обучение, обучение своих детей, а также братьев и сестер. Как ни странно, получить вычет на образование своего супруга нельзя. Где вообще логика?! Вычет на обучение: за себя;

детей (или подопечных);

братьев и сестер (в том числе неполнородных). Размер социальных вычетов на год не может превышать 120 тыс. рублей. Это значит, что вам на счет вернется не более 13% от этой суммы, а именно 15600 рублей. Но в этот лимит не входит обучение детей. За счет обучения детей вы сможете получить еще больше. Вам компенсируют расходы по 50 тыс. рублей в год на каждого ребенка, т.е. плюс к 15 600 рублям вы можете еще получить по 6,5 тыс. за оплату обучения сына или дочери. Вычет заявляет либо папа, либо мама. Давайте на примере разберем, как считается вычет. В 2019 году вы ходили на курсы программирования и потратили 130 000 руб. Еще вы оплатили ребенку фигурное катание на 50 тысяч рублей. А жена ходила на курсы кройки и шитья за 35 тысяч. Считаем, сколько получит ваша разносторонняя семья. За ваши курсы программирования вычет будет 15 600. Это максимум из-за лимита вычета в 120 тысяч. За ребенка вам положен дополнительный вычет в 50 000 рублей. Значит, еще плюс 6500. Ну, а за жену вернуть налог не получится. Затраты на обучение в 2019 году: Курсы программирования 130 000 руб;

Фигурное катание дочки 50 000 руб;

Курсы кройки и шитья жене 35 000. Вычеты: по курсам программирования 15 600 (120 000 * 13 %)

по дочке 6500 (50 000 * 13 %)

за жену 0 Можно ли получить вычет, если обучение ведет негосударственное учреждение? Да, можно. То есть за частные лицеи, спортивные и музыкальные школы, коммерческие вузы - пожалуйста. Главное, чтобы у организации была образовательная лицензия. Если вы оплачиваете свое обучение, вычет дадут при любой форме: очной, заочной, очно-заочной). А вот для вычета за детей или братьев/сестер годится только очное обучение. Есть и возрастное ограничение – ребенку или брату/сестре не должно быть больше 24 лет. То есть если ваша 40-летняя сестра пошла учиться играть на виолончели, то извините, вычет не дадут. Чтобы получить вычеты нужны следующие документы: копия договора на обучение (если он заключался);

копии лицензии образовательной организации, если ее реквизиты не указаны в договоре;

копии платежных документов, подтверждающих оплату обучения. Например, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, оплаченные банковские квитанции и т.п. Если заявляете вычет на обучение детей, подопечных, брата, сестры, то ЕЩЕ: копия документа, подтверждающего родство и возраст учащегося;

документ, подтверждающий очную форму обучения (если она не прописана в договоре);

копия документа, подтверждающего опеку или попечительство, – если вы оплатили обучение подопечных. И вот все документы у вас есть. Куда дальше? В налоговую. Для получения вычета надо заполнить декларацию 3-НДФЛ и вместе с документами сдать её в налоговую.

Вычеты по ИИС Для начала, что же такое индивидуальный инвестиционный счет. Это особый брокерский счет. С помощью средств, внесенных на него, вы можете приобретать акции, ценные бумаги, валюту и прочее. Особенности счета: пополнить можно до 1 млн в год открывают только в рублях иметь одновременно несколько счетов нельзя. Теперь про налоговый вычет. Речь про НДФЛ. Государство дает вам право уменьшить сумму заплаченного подоходного налога. Итак, если вы владелец инвестиционного счета, у вас есть право на такой вычет. Причем, в двух случаях: вносили деньги на свой инвестиционный счет (это Тип А);

получали доходы по операциям, учитываемым на счете – это тип Б); Получить оба вычета – по типу А и типу Б одновременно нельзя, придется выбирать. В чем же различие между этими типами? Давайте начнем с типа А. Вычета по взносам на инвестиционный счет. Вы сможете вернуть НДФЛ уже на следующий год после внесения денег на счет. Но вычет имеет свои пределы – он не может быть больше 400 тыс. рублей. То есть вернуть вы можете не более, чем 52 тыс. рублей. Это 13 процентов от четырехсот тысяч. А еще вычет не может быть больше суммы НДФЛ, которой вы уплатили за год. Вы открыли в 2019 году инвестиционный счет и положили на него миллион. В этом же году ваша официальная зарплата составляла 30 тыс. в месяц рублей. Значит, налог с неё за год - 46 800 рублей. Несмотря на то, что вы внесли на счет миллион., вычет вы можете получить только в пределах 400 тыс., т.е. вернуть 52 тыс. рублей налога. А теперь про тип Б. Это вычет на доходы от фондовых операций. Его получают после окончания срока договора на ведение счета. При этом к дате закрытия договора должно пройти не менее трех лет. Суть вычета по типу Б – освобождение от НДФЛ на всю сумму полученного дохода. Вы купили акции в 2016 году за 400 тыс.рублей. В 19 году их продали и получили за них 500 тыс.рублей. Вы должны были бы заплатить 13 % налога с 100 тысяч прибыли. Но если вы примените вычета типа Б, вы сэкономите эти 13 тысяч налога. Купили в 2016 г. акции на 400 000 руб. Продали в 2019 г. за 700 000 руб. Прибыль: 300 000 руб. НДФЛ: 39 000 руб. (300 000 * 13 %) Применение вычета по типу Б: 39 000 - 39 000 НДФЛ: 0 руб. Тип Б подходит для тех, кто вносит на счет крупные суммы. И это единственный вариант для тех, у кого нет доходов, с которых платится НДФЛ. Теперь про условия для получения вычета. Первое. Должны быть доходы, с которых платится НДФЛ. Это может быть зарплата или, к примеру, сдача в аренду квартиры. Второе. Нельзя иметь более одного открытого инвестиционного счета. Переносить деньги от одного брокера к другому можно. Третье. Срок договора на счет не может быть менее трех лет. Четвертое. Нельзя снимать со счета деньги. Можно покупать ценные бумаги, проводить фондовые операции, но в течение 3 лет снимать средства нельзя. Иначе вы теряете право на вычет и больше того, будете обязаны его вернуть, если уже получили. Какие документы нужны для вычетов? Договор с брокером или управляющей компанией на открытие счета

Банковские документы о зачислении средств на него 2-НДФЛ

Справка из налоговой о том, что что у вас нет других инвестиционных счетов и вам ни разу не предоставлялся вычет по типу А

Декларация 3-НДФЛ

Заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета.

Налог и вычет по операциям с ценными бумагами Ценные бумаги – это сейчас модно. Многие ведут операции на фондовом рынке. Это и операции с ценными бумагами, и операции с финансовыми инструментами срочных сделок. По итогам таких операций может получиться не только прибыль, но и убыток. Российские брокеры сами удерживают с вас НДФЛ, вам не надо сдавать декларации и платить налог. А вот если брокер иностранный, то он с вас подоходный налог не удержит и вам необходимо самому сдать декларацию и уплатить налог. Речь про декларацию 3-НДФЛ. Срок сдачи декларации – не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Срок уплаты налога – 15 июля. Вместе с декларацией надо сдать оригинал справки от брокера. Там должна быть прописана сумма полученного дохода, валюта, дата получения дохода. Обязательно надо, чтобы была дата. Для чего необходима такая подробная информация? Итак, почему важна дата получения дохода в документах, которые вы сдадите в налоговую? Дело в том, что для расчета суммы налога надо по каждой операции за каждый день рассчитать сумму полученного дохода в рублях. То есть, надо перевести по курсу Центрального банка ту или иную валюту в рубли. А, как мы знаем, курс меняется каждый день, поэтому и важна дата документа от брокера. Справку надо заказать у брокера по окончании года. До окончания года запрашивать такой документ не надо. Но что делать, если в прошлые годы были убытки? Можно ли их зачесть в счет прибыли? Да, можно. Этот зачет называется налоговым вычетом по операциям с ценными бумагами. Суть его заключается в том, что вы возвращаете налог, который с вас удержал брокер, в размере 13% от суммы убытка. В 2018 году вы получили убыток на фондовом рынке в размере 500 тыс. рублей. А 2019 год оказался для вас удачным – вы получили прибыль 1 млн. Брокер с вас удержал налог за 2019 год 130 тыс. рублей. Но вы можете учесть прошлый убыток и вернуть 65 тысяч подоходного налога. Еще по учету убытков есть сложности из-за различия операций с ценными бумагами на организованном рынке и финансовыми инструментами срочных сделок.

Вычет по расходам на страхование Как получить с налоговой часть денег, которую вы потратили на страхование? О каком страховании идет речь? Это добровольное страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, взносы в негосударственный пенсионный фонд и на накопительную часть трудовой пенсии. Сколько платить за страховку – личное дело каждого. Но размер допустимого вычета ограничен. Вычет на страхование – это социальный вычет с ограничением 120 тысяч рублей в год. Это значит, что на счет вам вернется не более 13% от этой суммы, а именно 15600 рублей. Начнем с добровольного страхования жизни. Чтобы получить такой вычет, есть три условия. Если у вас комплексный договор страхования, т.е. кроме страхования жизни застраховано еще и здоровье, вычет получите только на сумму взносов, относящихся к страхованию жизни. Например, вы уплатили 70 000 рублей страховых взносов по комбинированному договору. Он включает добровольное страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Чтобы получить вычет, надо взять в страховой компании справку, где взносы будут разбиты на две части: 50 000 руб. – на страхование жизни, 20 000 руб. – на страхование от несчастных случаев. Вы сможете получить назад от налоговой 6,5 тыс. рублей. Это 13 процентов от 50 тысяч рублей по взносам на страхование жизни. А вычет по расходам на страхование от несчастных случаев, с 20 тысяч рублей, вы не получите. Для подтверждения права на вычет вам потребуются копии: договора со страховой компанией;

документов, подтверждающих уплату взносов документов, подтверждающих родство, если вы платили страховку за семью. То есть вычеты можно получить не только по расходам на страхование своей жизни, но и за родственников. Причем, даже за бабушек и внуков. Правда, за кого именно сможете вернуть деньги – зависит от вида страхования. Теперь расскажу про вычеты по пенсионным взносам. Первый вид взносов. Если вы вступили в программу софинансирования пенсионных накоплений. То есть платите до 12 тысяч в год дополнительных взносов на накопительную пенсию. Вот тогда вы сможете вернуть налог до 1 560 рублей в год. Это 12 000, умноженные на 13 процентов. Второй вид пенсионных взносов принесет больше денег. Можете получить налоговый вычет по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение. Договор с негосударственным фондом может оформлен не только на вас, но и на супруга, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер. Тут вычет будет до 15 600 руб. Это 13 процентов от максимального размера вычета в 120 тысяч рублей. Третий вид. Вы можете получить налоговый вычет по взносам, уплаченным по договорам добровольного пенсионного страхования. Это договор на страховку, которую вам выплатят после выхода на пенсию. Он может быть в вашу пользу, в пользу супруга, родителей, детей, бабушки, дедушки, внуков, братьев и сестер. Тут тоже получите до 15 600 руб. Но не забывайте, что это по всем социальным вычетам на год – и на обучение, и на лечение, и на страхование. Для получения вычетов по всем трем видам нужны документы для налоговой.

Сертификат Кликайте на сертификат правой кнопкой мыши и сохраняйте себе на компьютер. Потом распечатывайте его, вносите свое имя и дату выдачи. И, конечно же, почетно в рамочку и на стену в кабинет!