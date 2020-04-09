Сколько будут стоить малому и среднему бизнесу «бесплатные» зарплатные кредиты

В период жестких карантинных мер крупнейшие банки приступили к выполнению решений правительства по поддержке малого и среднего бизнеса, подключившись к программе льготного кредитования.

В частности, Сбербанк и ВТБ уже приступили к выдаче «зарплатных кредитов» под 0%.

Как сообщили в пресс-службе «Сбера», здесь планируют выдать предпринимателям льготных займов на сумму 5 млрд руб. А их коллеги из ВТБ сообщили, что банк подготовил несколько программ оказания поддержки МСП.

«Детали реализации программ кредитования еще согласовываются с правительством и Центробанком. Помимо этого, ВТБ готовит для предприятий малого и среднего бизнеса собственную программу реструктуризации ранее взятых кредитов на тот случай, если они пострадали от распространения вирусной инфекции. Решение об этом будет принято в кратчайшие сроки» — так говорится в пресс-релизе.

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Впрочем, как выяснилось, на практике «бесплатные кредиты» таковыми вовсе не являются. Как стало известно «Финансовой газете», проценты не будут начисляться лишь в первые 6 месяцев, а затем ставка вырастет до 4%.

При этом сумма займа будет определяться следующим образом: численность сотрудников предприятия умножается на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит. А ведь это намного меньше реальных зарплат.

К примеру, в Москве МРОТ рассчитывается в размере 20 тыс. 195 руб. В то же время средняя номинальная зарплата в январе в столице составляла 88 тыс. 845 руб.

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Для реализации этой программы Центробанк взял на себя обязательство кредитовать финансовые организации под 4% на один год. Напомним, что согласно установленным сейчас требованиям брать кредиты у регулятора могут только восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 учреждения с иностранным капиталом. А потому Ассоциация банков России попросила ЦБ РФ предоставлять рефинансирование более широкому кругу организаций.

По оценке главного аналитика «БКС премьера» Антона Покатовича, на сегодняшний день число занятых в сегменте МСП может быть близко к 18–20 млн. Впрочем, он уточнил, что эта оценка применима ко всей совокупности предприятий, а рассчитывать на поддержку смогут далеко не все субъекты малого и среднего бизнеса.

«Таким образом, число занятных в сегментах МСП, которые подпадают под программы льготного кредитования, может составлять порядка 11 млн человек, или 55–60% от общего количества занятых в малом и среднем бизнесе», — уточняет эксперт.

Вместе с тем, указывает Покатович, часть представителей МСП не имеют штата наемных работников, а значит, не смогут претендовать на такие кредиты.

Более того, заметная часть субъектов малого и среднего бизнеса могут попросту уйти с рынка, ликвидировав свое дело из-за опасений дальнейшего ухудшения ситуации в экономике страны, а также страха невыплат по своим кредитным обязательствам.