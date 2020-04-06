Когда с пенсии придется платить налог: пять случаев

В ряде случаев закон предусматривает взимание подоходного налога даже с пенсионных выплат (один из них добавился буквально недавно, по итогам выступления Президента России). Разберем все по порядку.

1. Негосударственная пенсия

Вопрос, облагается выплата подоходным налогом или нет, решается Налоговым кодексом РФ — а точнее, его статьей 217. Здесь приводится исчерпывающий перечень денежных доходов, которые освобождаются от НДФЛ.

Это все пенсии, которые выплачивает Пенсионный фонд России, а также пенсионные отделы правоохранительных органов и Министерства обороны.

Но есть еще т. н. негосударственные пенсии от НПФ. И они статьей 217 НК РФ не предусмотрены. Поэтому такие выплаты подпадают под НДФЛ — правда, лишь в одном случае:

— если отчисления в НПФ за работника производил в свое время работодатель.

Тогда дополнительная пенсия от НПФ признается доходом гражданина (ведь он свои средства в нее не вкладывал). Согласно разъяснению Минфина РФ, из такой пенсии должен удерживаться НДФЛ (письмо от 8 мая 2018 г. N 03-04-05/30927).

Если гражданин сам заключил договор с НПФ и отчислял взносы за свой счет, такая пенсия не будет облагаться налогом.

2. Адресная социальная помощь пенсионеру

Для малоимущих пенсионеров, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, закон предусматривает адресную социальную помощь.

Она предоставляется органами соцзащиты населения в виде единовременных или ежемесячных выплат, согласно правилам соответствующего региона.

Но при этом статья 217 НК РФ (п. 8) освобождает от НДФЛ только суммы единовременной соцпомощи. Поэтому ежемесячные выплаты облагают подоходным налогом (об этом говорится в письме Минфина РФ от 14 марта 2018 г. № 03-04-06/15644).

К сожалению, пока никаких изменений по этому поводу в законе не предвидится.

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3. Муниципальная пенсия

Во многих муниципалитетах есть такая практика: служащие органов местного самоуправления получают не пенсию за выслугу лет, а т. н. ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

А поскольку НК РФ освобождает от НДФЛ только пенсии за выслугу лет, а не ежемесячные доплаты, у таких пенсионеров удерживают 13% с суммы муниципального содержания. Верховный суд РФ уже не раз признавал такую практику неправомерной (например, определение от 14 ноября 2016 г. № 18-КГ16-91).

Однако Минфин не меняет свою позицию, и отставным служащим приходится каждый раз обращаться в суд, чтобы освободиться от НДФЛ.

4. Доплата пенсионеру от работодателя

В крупных организациях практикуется материальное поощрение работников, которые спустя много лет работы выходят на пенсию. Однако такие выплаты не относятся к числу социальных доплат к пенсии (освобожденных от НДФЛ).

А потому с них удерживают 13% в пользу государства (письмо Минфина РФ от 13 июля 2018 г. № 03-04-05/48965).

5. Если пенсия копится на банковском счете

Закон о введении подоходного налога на проценты по вкладам уже принят парламентом. Согласно ему, НДФЛ придется заплатить с суммы процентов, которая за год превышает установленный максимум. А определяется он так:

— ключевая ставка Центробанка по состоянию на 1 января умножается на 1 млн рублей.

На данный момент ставка ЦБ составляет 6% — значит, налог взимается, условно, с процентов, которые за календарный год превысили 60 000 рублей. «Условно» — потому, что налог будет начисляться со следующего года, и ключевая ставка ЦБ может еще измениться.

Для целей налогообложения не учитываются только вклады со ставкой до 1%. А поскольку для пенсионных карт банки часто ставят более высокие проценты на остаток (3% и даже выше), такие счета под освобождение от НДФЛ не подпадают.

Это стоит учесть тем, у кого имеются большие накопления на банковских депозитах.