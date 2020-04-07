Перейти в онлайн и не разориться: антикризисная инструкция для ресторанов и кафе

Меры по самоизоляции, введенные в Москве и других регионах, продлятся минимум до 30 апреля. Все это время кафе и рестораны будут закрыты. При этом обязательств платить зарплату персоналу и арендные платежи никто не отменял. И это не считая убытков, которые компании из индустрии общественного питания несли и до этого: из-за пандемии коронавируса люди перестали посещать кафе, бары и рестораны.

Несколько дней назад в статье на сайте Forbes.ru владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова описала всю бедственность положения, в котором оказалась вместе с коллегами из индустрии. Она прогнозирует крах тысяч кафе и ресторанов, миллионы безработных и череду банкротств среди малых предпринимателей. А в начале этой недели 23 ресторатора и отельера, включая Аркадия Новикова, обратились с письмом к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль, загрузка которой в большинстве регионов снизилась до критических 8–10%.

Что в этой ситуации делать небольшим кафе и ресторанам? Один из вариантов — выйти в Интернет и переориентировать бизнес на доставку готовых блюд и продуктов (как это делают многие кафе, рестораны и такие сервисы готовых блюд, как «Кухня на районе»). Эта мера особенно актуальна с учетом увеличения спроса на доставку еды, которое отмечают все профильные сервисы. В Москве время ожидания заказа в службах доставки крупных супермаркетов с двух дней увеличилось почти до недели, почти на тысячу рублей — до 4,6 тыс., по данным iGoods, вырос и средний чек (люди закупают продукты впрок), сообщает The Bell.

Банки.ру изучил, какие шаги нужно предпринять, чтобы превратить офлайн-кафе в онлайн.

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Шаг 1. РКО онлайн

Бизнесу нужен расчетный счет в банке. Если вы относитесь к категории счастливых предпринимателей, решивших выйти на рынок именно сейчас, можно воспользоваться вариантом с открытием счета в удаленном режиме. Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) полностью онлайн можно оформить в банке «Точка». Сотрудники Сбербанка, Промсвязьбанка, Тинькофф Банка, «Открытия», Модульбанка и Альфа-Банка выезжают в офис компании для открытия счета. В Альфа-Банке также можно открыть счет полностью онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Открыть счет в ВТБ можно только в офисе банка, уточнили в кол-центре ВТБ.

Шаг 2. Подключаем эквайринг

Эквайринг — возможность принимать к оплате банковские карты. Если у вас розничный проект, то и эквайринг у вас, скорее всего, уже есть. Однако для перехода в онлайн потребуется отдельно оформить интернет-эквайринг, поясняет менеджер продуктов для бизнеса Банки.ру Ульяна Матюшенкова.

Большинство крупных банков подключают интернет-эквайринг за небольшую комиссию: у Сбербанка она начинается от 1,6% от оборота, у Альфа-Банка — от 2,4%, у Райффайзенбанка — от 2,7%. Промсвязьбанк указывает в качестве минимальной ставки 1,59% от оборота при покупке терминала, но при расчете ставок для интернет-эквайринга указывает на индивидуальный подбор в зависимости от оборота и сферы деятельности. Комиссия «Открытия» — от 2,5% или индивидуально в зависимости от оборота, у Тинькофф Банка — от 2,49% и индивидуально. Также можно подключить интернет-эквайринг с помощью специальных сервисов платежей. Например, при подключении через Cloudpayments нужно внести 1,5 тыс. рублей, при обороте до 500 тыс. рублей ставка составит 3,9%, при увеличении оборота ее снижают.

Интернет-эквайрингом дело не ограничивается: онлайн-предпринимателю понадобится онлайн-касса, зарегистрированная в налоговой службе. Процедура не требует визита в налоговые органы и занимает порядка двух часов. Правда, для ее проведения потребуется электронная подпись. Оформить ее можно через сертифицированную организацию (например, «Калуга-Астрал» или СКБ «Контур»). Некоторые банки сами создают КЭП по просьбе клиента — например, «Тинькофф». В любом случае, процедура получения электронной подписи подразумевает встречу с курьером.

Шаг 3. Создать сайт

Полноценный интернет-ресурс потребует времени и денег на разработку. Хорошая новость заключается в том, что на первом этапе он и не нужен: с помощью несложных конструкторов сайтов (например, Tilda) можно достаточно быстро собрать симпатичную страничку заведения. Можно совместить создание страницы в Интернете с подключением онлайн-оплаты — например, бесплатно воспользоваться конструктором сайтов в Тинькофф Банке, туда же сразу встраивается форма оплаты.

Параллельно есть смысл завести профили в соцсетях, например в Instagram, который также позволяет заниматься коммерцией.

Хорошим подспорьем в продвижении станет публикация полезной информации о продуктах, рецептов фирменных блюд и интересных историй из жизни заведения на своей странице. Поисковики любят сайты с большим количеством оригинального (то есть нигде не опубликованного) контента.

Еще один вариант продвижения — регистрация в популярных сервисах доставки еды («Яндекс.Еда» и Delivery Club) и оплаты заказов в барах и ресторанах Bartello (доставка силами ресторана работает в радиусе 2,5 км). Так о вас узнают потенциальные клиенты, живущие по соседству. О своем кафе или ресторане можно рассказать на специальных порталах или в телеграм-каналах и районных группах в Facebook.

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Шаг 4. Организовать доставку

Здесь три варианта: нанять стороннюю курьерскую службу, организовать собственную или воспользоваться специализированным сервисом.

В профильных группах рестораторов в Facebook стали появляться предложения помощи в организации доставки. Например, от сайта Centrfood.ru (можно бесплатно разместить информацию о заведении, меню (индексирование блюд); получить информацию о заказе, есть возможность заказать доставку онлайн силами ресторана; онлайн-оплату не принимает). Облачный сервис для запуска доставки Smartomato.ru на время карантина сделал часть своих сервисов бесплатными для небольших локальных ресторанов.

Шаг 5. Электронные чаевые

Важная часть работы с заказом — это чаевые официантам и курьерам. Во время пандемии люди стараются минимизировать контакты с бумажными деньгами, поэтому важно дать клиентам возможность оставить чаевые онлайн. Для этого сотрудникам надо зарегистрироваться в одном из приложений для чаевых и привязать карту для получения денег, а затем показывать QR-код покупателям. Они смогут считать его любым смартфоном с камерой и оплатить с помощью ApplePay или GooglePay. Комиссия СloudTips для зачисления чаевых — 5% для карт Тинькофф Банка, 10% — для всех остальных. Приложение «На чай» работает без комиссии, «Чаевые просто» — первые три месяца без комиссии, затем 5%. В «Яндекс.Еде», Delivery Club и Bartello есть возможность оставить чаевые курьеру через приложение.

Кризис — это время возможности не просто спасти свой бизнес от разорения, но и вывести его на новую траекторию развития.