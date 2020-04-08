Коронавирус: вопросы бухгалтеров. О чем гудит форум «Клерка»

Несмотря на то, что прошедшая неделя была объявлена нерабочей, жизнь на форуме «Клерка» кипела, как всегда в отчетный период. Только к вопросам про отчеты добавились проблемы коронавируса.

Раздел на форуме, где можно задают вопросы про учет в карантин — вот тут.

Вот основные темы про коронавирус, насущные, по делу:

Есть на форуме и раздел «потрепаться» про мировую истерию:

Но не только тема отчетности и коронавируса интересовала посетителей форума. Вот в теме «Почему счета не шлют в формате XML из 1С?» автору пытались объяснить, что надо работать не как удобно ему, а как удобно всем.

На эти темы так никто и не ответил. Может поможете вы?