Принят закон о снижении страховых взносов с 30 до 15 процентов к доходам граждан занятых на малых и средних предприятиях.

Установлено, что совокупная ставка страховых взносов в размере 15% будет применяться в отношении части выплат работникам, превышающей величину МРОТ. Это означает, что в рамках МРОТ ставка страховых взносов останется прежней — 30%, а к суммам, начисленным свыше МРОТ, будет применяться новая ставка в размере 15%, где 10% — в ПФР, 5% — в ФОМС, в ФСС уплаты производится не будут.

При этом заработную плату за март можно рассчитывать в привычном порядке, как и сумму страховых взносов, подлежащую уплате в бюджет.

Все объявленные Президентом РФ меры начнут действовать с 1 апреля 2020 года.

Важно! В «1С:Предприятии 8» необходимые изменения поддерживаются с выходом очередных версий.

Планируется, что изменения в порядке расчетов страховых взносов будут внесены в программные продукты и выйдут в свежих обновлениях в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

Так для конфигураций Зарплата и управление персоналом (ред. 3), Бухгалтерия предприятия (ред. 3.0) плановая дата установлена на 10.04.2020.

Сроки реализации изменений в других программных продуктах приведены на рисунке ниже.

Не забывайте отслеживать актуальную информацию по срокам реализации изменений законодательства в продукции 1С в «Мониторинге изменений законодательства».

Таким образом, уже внесены следующие изменения:

— возможность получения ЭЛН в связи с карантином по коронавирусу с неуказанной датой выхода на работу;

— нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в производственном календаре;

— оплата пособий по временной нетрудоспособности с 01.04.2020 по 31.12.2020 не менее, чем МРОТ (пока только в конфигурации Зарплата и управление персоналом (ред. 3)).