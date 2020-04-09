Сколько мы заплатим за каникулы длиною в месяц?

Падение ВВП по итогам года может достигнуть 20%, банки столкнутся с кризисом платежей, получить микрозаем станет сложнее. Как «нерабочий» апрель и пандемия коронавируса изменят российскую экономику в целом и финансовую отрасль в частности?

Экономика: минус 10–20% ВВП, два года кризиса, выживут не все

Этой весной экономика России попала в идеальный шторм: резкое падение цен на нефть, пандемия и разворачивающийся глобальный экономический кризис. На этом фоне выделить влияние одного лишь «нерабочего» апреля сложно, но какие-то оценки сделать можно.

«Замеры по интенсивности электропотребления, сделанные ЦМАКП, показывают снижение во время нерабочей недели экономической активности на 11–16%, — говорит экономист, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. — Будем исходить именно из этого: ухудшение в апреле показателей макроэкономики на 10–15%, падение ВВП на 5–10%».

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Весь II квартал 2020 года будет сложным для экономики, считает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. «Мы ожидаем, что ВВП снизится на 6% год к году во втором квартале 2020 года, — пишет она в последнем экономическом обзоре, — Россия будет испытывать давление от карантинных мероприятий в ЕС: на долю стран ЕС приходится 43% внешнеторгового оборота России». Вдобавок заморозка сектора услуг из-за режима выходных снизит экономическую активность примерно на 20%.

Главный риск, с которым столкнется в итоге российская экономика, — это сильное падение уровня жизни и кризис в 2020–2021 годах, считает Яков Миркин. «Риски вымирания значимой части среднего и малого предпринимательства, упрощения продуктовой и технологической инфраструктуры экономики, ухода все большей части бизнеса и рабочей силы в серую экономику и неформальную занятость, — перечисляет экономист. — Финансовые риски очевидны — нестабильность в финансовом секторе, дальнейшие его огосударствление и укрупнение, масштабные потери розничных инвесторов и, конечно, очередная вспышка инфляции. В целом „штормовой“ рост волатильности, социальных и политических рисков».

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Наиболее уязвимыми окажутся сырьевые отрасли и металлургия. Но не только. «Все, что связано с инвестициями, в том числе финансовыми, — наши горизонты резко сузились, — говорит Яков Миркин. — Рынок недвижимости, аренда. Любые отрасли, связанные с „физическими“ собраниями людей: туризм, гостиницы, выставочная деятельность, зрелища, гостиничный и ресторанный бизнес. Мелкий и средний бизнес, работающий за счет кредита. Производство более-менее сложной техники, в части розницы — легковые автомобили, холодильники и тому подобное, торговля ими. Отдельный вопрос — жилищная ипотека и потребительский кредит. Пара месяцев „великого сидения“ — и там будет большой разгром, особенно в части мелких финансовых институтов».

Говоря о российской экономике после апрельских каникул, директор Института стратегического анализа «ФБК Grant Thornton» Игорь Николаев сравнивает ее с организмом человека: «Сердце и другие жизненно важные органы (производство продуктов питания, сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность и прочее) останутся. А вот какие-то органы (одна почка, одно легкое, один глаз...) перестанут функционировать. Это такие отрасли, как туризм, авиаперевозки, сфера досуга и прочее». Сохранится то, что мы потребляем каждый день, соглашается Миркин: «Экономика как бы вернулась к своей главной задаче, о которой мы часто забываем, — кормить нас с вами».

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Падение ВВП по итогам 2020 года может составить 10–20% ВВП.

Что же нас ожидает по итогам года? Прогнозы будут не раз меняться, в зависимости от продолжительности пандемии и глубины падения цен на российское сырье. «Не удивился бы, если бы по результатам года падение было от 10% до 20% реального ВВП, — считает Яков Миркин. — Хуже, чем в Европе и США и, конечно, в Китае. Любой кризис, занесенный в Россию извне, мы пока воспроизводили «с рычагом».

Аналогичные цифры называет и Николаев. «Падение российской экономики в 2020 году будет очень сильным, больше, чем в кризис 2008 года (тогда было минус 7,8%), — говорит экономист. — С учетом высочайшей степени неопределенности думаю, что надо ориентироваться на очень широкий интервал падения: 10–20%. Тем не менее финансовая система выдержит, потому что запас ее прочности достаточно велик. Инфляция чуть превысит 10%».

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Одно утешение — рубль: курс, вероятно, окажется в диапазоне 65–70 рублей за доллар, поскольку нефть к концу года восстановится до уровня 50 долларов за баррель, пишет Наталья Орлова.

Банки: качество заемщиков падает, риск потери ликвидности и переоценки активов

Эксперты банковской отрасли выделяют несколько рисков, связанных с месячным карантином. Ключевым для банков является снижение платежеспособности заемщиков, что потребует создания дополнительных резервов под кредитные убытки, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Банки уже начали предоставлять отсрочку по платежам клиентам, чей доход из-за коронавируса снизился более чем на 30%, и реструктурировать кредиты предприятий. По данным ЦБ, крупнейшие десять банков страны за последнюю декаду марта получили около 27 тыс. заявлений от граждан на предоставление кредитных каникул. По оценке НРА, доля портфеля кредитов физлиц и МСБ, затронутого кредитными каникулами, составит порядка 14%.

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«Чем дольше затянется карантин, тем хуже будет финансовое положение таких заемщиков. Но мы ждем и ухудшения положения крупных предприятий, например автопрома, некоторых застройщиков», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Реструктуризации и кредитные каникулы не только снизят процентные доходы банков, но и увеличат их расходы в условиях возросшей конкуренции за качественных клиентов, добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

По данным ЦБ, с 15 по 25 марта общий объем депозитов сократился на 2%.

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Еще один существенный риск — потеря ликвидности банков. «В связи с обвалом цен на нефть и девальвацией рубля, а также введением налога на процент по вкладам начался массовый отток денежных средств с вкладов», — констатирует председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По данным ЦБ, с 15 по 25 марта общий объем депозитов сократился на 2%. «Получается интересная ситуация. С одной стороны, вкладчики забирают денежные средства, и у банков возникают риски ликвидности. С другой стороны, реальная стоимость денег увеличена, а ключевая ставка не изменилась. У банка возникают проблемы с обслуживанием этих средств, он не может их использовать, и ему попросту становится не на чем зарабатывать», — говорит Салыч.

«В связи с продлением нерабочих дней до конца апреля возрастут риски оттока розничных вкладов, поскольку население будет вынуждено тратить сбережения на текущее потребление», — добавляет Кожекина.

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Третий риск связан с проседанием рынков и переоценкой активов на балансе банков. ЦБ разрешил в отчетности считать некоторые активы по докризисной цене. «Если ситуация не изменится и рынки останутся на текущих уровнях, то рано или поздно придется переоценивать активы кредитных организаций по реальной цене. Вполне вероятна такая картина, что многие банки окажутся на грани банкротства», — допускает Салыч. Наконец, удаленная работа банковских сотрудников повысила риски хакерских атак на незащищенные домашние сети и опасность социальной инженерии, предупреждает предправления банка «Фридом Финанс».

«Однако и во время турбулентности имеются потенциальные точки роста, поскольку открываются возможности по привлечению новых клиентов за счет новых выгодных предложений», — считает Людмила Кожекина. В условиях макроэкономической нестабильности нередко происходит передел рынка между крупнейшими игроками: банки, имеющие достаточный запас прочности и высокий уровень диджитализации в обслуживании клиентов, долю на рынке смогут нарастить. «Под наибольшим давлением окажутся моноспециализированные банки: гарантийные, розничные, специализирующиеся на кредитовании строительной отрасли и арендного бизнеса», — допускает Кожекина.

Под наибольшим давлением окажутся моноспециализированные банки: гарантийные, розничные, кредитующие строительную отрасль.

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Устойчивость системы вряд ли окажется под угрозой, считает Валерий Пивень. «Радикальных оттоков ликвидности из банков мы не ожидаем. Что касается уровня капитализации, то в крайнем случае можно ожидать некоторых послаблений от регулятора, которые позволят банкам поддерживать уровень нормативов достаточности на приемлемом уровне», — полагает он.

Два предыдущих кризиса — 2008 и 2014 годов — были кредитными и сопровождались ужесточением условий кредитования, напоминает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. «В данный момент ни один из этих факторов не актуален: ЦБ поддерживает банки большим объемом ликвидности, и российская банковская система находится в профиците ликвидности (на банковских счетах в ЦБ в марте в среднем находилось около 3 трлн рублей)», — говорится в ее обзоре.

МФО: получить микрозаем станет сложнее

Участники микрофинансового рынка смотрят в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом и не видят чрезмерно больших рисков ни в пандемии, ни в «выходном» апреле.

Как сообщили порталу Банки.ру в аналитическом центре МФК «Займер», еще в прошлом году прогнозировался уход с рынка той части игроков, которые не сумеют перестроить свои бизнес-модели под новые реалии рынка — уменьшившуюся маржинальность бизнеса, необходимость оптимизации расходов, растущий спрос на дистанционное обслуживание. «Текущая ситуация пандемии и самоизоляции населения подстегнет этот процесс», — уверены в компании.

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Пандемия и самоизоляция подстегнут уход с рынка части игроков.

В «Займере» не прогнозируют большого уровня дефолтов среди заемщиков. «Есть основания полагать, что изменившийся доход граждан станет причиной выхода их части на просрочку уже к маю, — говорят в компании. — Но, будем надеяться, этот всплеск окажется кратковременным, и уровень просроченной задолженности вернется к норме вслед за прекращением пандемии и снятием карантина».

Не ожидают какого-либо драматического роста просрочки, во всяком случае пока, и в саморегулируемой организации (СРО) «МиР», созданной ведущими участниками российского микрофинансового рынка. По словам председателя совета СРО Эльмана Мехтиева, сейчас увеличивается количество заявлений на реструктуризацию — в марте их число выросло на треть по сравнению со среднемесячными показателями предыдущего года. «В текущих условиях компании обеспечивают удовлетворение этого спроса, но если до конца месяца рост продолжится, то необходима будет помощь государства, такая как, например, право списывать просроченную и прощенную задолженность на основании профессионального суждения, без судебного взыскания и до истечения срока исковой давности», — добавляет Мехтиев.

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К концу весны крупные игроки перенастроят свои скоринги и снизят уровень одобрения заявок на микрозаймы еще на 10–12 п. п.

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По его словам, получить микрозаем уже стало сложнее: большинство крупных МФК превентивно ужесточили скоринг-политики и снизили текущий уровень одобрений на 8–10 процентных пунктов. «Таким образом, даже если спрос будет расти в ближайшие дни, реальные выдачи вряд ли вырастут на сопоставимые значения», — указывает Мехтиев и подчеркивает, что сейчас заметного всплеска заявок на микрозаймы по всему рынку не наблюдается, есть небольшой прирост, разный у разных игроков, в онлайн-сегменте. По мнению аналитиков «Займера», к концу весны крупные игроки перенастроят свои скоринги и снизят уровень одобрения заявок на микрозаймы еще на 10–12 п. п. — это позволит им снизить риски, выбирая наиболее качественных клиентов из постепенно растущего потока, спровоцированного, с одной стороны, изменением доходов граждан, а с другой — у онлайн-игроков — востребованностью бесконтактного получения денег.

«Текущая ситуация не похожа на предыдущие кризисы, — указывает Эльман Мехтиев. — Сейчас одной готовности к макроэкономическим шокам „старой реальности“ может быть недостаточно абсолютно для всех участников финансового рынка. Что касается МФО, многое будет зависеть от шагов навстречу регулятора и властей в ближайшие дни».