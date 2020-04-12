Как снизить кадастровую стоимость нежилого или жилого строения

Самый надежный способ узнать, какая кадастровая стоимость у объекта недвижимость — получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости. Также можно воспользоваться электронными сервисами Росреестра — «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Фонд данных государственной кадастровой оценки», размещенными на официальном сайте Росреестра.

Минимизировать кадастровую стоимость можно несколькими способами и на разных этапах ее определения

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Так, на этапе подготовки к проведению государственной кадастровой оценки (ГКО), до публикации проекта отчета о ГКО, у правообладателя есть возможность подачи декларации о характеристиках объекта недвижимости, что позволяет при определении кадастровой стоимости объекта учесть многие его уникальные характеристики. Следует иметь в виду, что уникальные характеристики объекта могут увеличивать стоимость объекта, в том числе и кадастровую стоимость.

На этапе публикации проекта отчета о проведении ГКО правообладатель может подать замечания к отчету, касающиеся определения кадастровой стоимости принадлежащего ему объекта, и в случае учета данных замечаний кадастровая стоимость объекта будет изменена, но не всегда в меньшую сторону.

После утверждения результатов определения кадастровой стоимости правообладатель может подать обращение об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости — технических и методологических, системных и единичных.

И, наконец, самый распространенный способ снижения кадастровой стоимости — установление ее в размере рыночной стоимости. Данный процесс может происходить как в комиссии при государственном бюджетном учреждении (ГБУ), если она создана в субъекте, так и в суде общей юрисдикции, причем для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

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Может ли она измениться в большую сторону?

Из текста ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке» прямо усматривается лишь один случай, при котором кадастровая стоимость не может увеличиться в большую сторону:

«...ст.21 п.16 В случае исправления технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, допускается изменение кадастровой стоимости, полученной после исправления таких ошибок, только в сторону понижения...»

Во всех остальных случаях прямого запрета на увеличение кадастровой стоимости по результатам ее оспаривания законодательством не предусмотрено. Однако в случаях, когда по результатам судебной экспертизы рыночная стоимость превышает кадастровую стоимость, истец вправе отказаться от требований и кадастровая стоимость останется неизмененной.

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Как зависит кадастровая стоимость от материала стен (деревянные, рубленные, смешанные и т.п.), типа здания и т.п.?

Материал стен, тип здания, местоположение и прочие факторы являются ценообразующими как при определении рыночной стоимости объекта недвижимости, так и при определении его кадастровой стоимости. Соответственно зависимость кадастровой стоимости от данных факторов дублирует обычные рыночные условия со скидкой на массовый характер ГКО — в общем случае объект с деревянными стенами стоит дешевле монолитного объекта.

Однако детального учета ценообразующих характеристик объекта при кадастровой оценке ждать не следует, поскольку данная оценка массовая и не направлена на доскональное изучение каждого объекта. Для этого существует определение рыночной стоимости объекта недвижимости.