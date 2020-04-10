Налог на доходы по депозитам свыше 1 млн рублей: зачем его ввели

Решение облагать налогом доходы по депозитам свыше 1 млн рублей необходимо рассматривать в контексте комплекса изменений в сферах налогового и валютного регулирования.

Так, например, результатом масштабной программы деофшоризации, развернутой с целью возвращения капитала в РФ, представляется отказ от использования иностранных юрисдикций, привлекавших возможностями применения пониженных налоговых ставок, и, как следствие, репатриация полученных доходов, перенаправление потоков денежных средств на внутренний рынок.

Также увеличению денежной массы в границах РФ способствует и BEPS — комплекс мероприятий по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы, инициированный ОЭСР по всему миру. В рамках этой программы у многих наших соотечественников возникают проблемы не только с использованием преференций, предоставляемых СИДН, но и с сохранением средств, размещенных на депозитах за рубежом.

Связано это с тем, что банки теперь обязаны проводить расследование по вопросам бенефициаров капитала и источников его формирования. В случае возникновения малейших сомнений банк прекращает обслуживание, а это значит, что денежные средства вкладчику необходимо забрать или перераспределить.

Вышеизложенные изменения, уже ставшие данностью, объективно создают предпосылки для возвращения или возникновения на территории РФ существенных капиталов, которые могут быть использованы одним из способов:

— инвестиционная деятельность (в том числе реинвестиции в свой собственный бизнес);

— увеличение спроса и, соответственно, стимулирование предложения;

— размещение на депозите.

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Для любой экономики первые два способа являются позитивными, стимулирующими факторами, тогда как аккумуляция существенных сумм на депозите мало того, что не дает пользы в глобальном смысле, так еще и способствует развитию инфляционных процессов. При таких обстоятельствах обложение чрезмерных сумм, размещенных на депозитах, представляется абсолютно логичным, направленным на развитие экономики решением, выступающим составной частью программы деофшоризации, реализация которой начата уже достаточно давно. Соответственно, и решение облагать доходы от депозитов родилось не сейчас и уж точно не под влиянием коронавируса, а является давно запланированной и, что немаловажно, необходимой мерой стимулирования экономики.

На наш взгляд, с учетом изложенного следует признать основной целью не получение государством дополнительных поступлений в бюджет, а стимулирование населения инвестировать в развитие бизнеса, который, в свою очередь, мультиплицируя вложения в ходе предпринимательской деятельности, будет обеспечивать существенный рост налогов. Под инвестициями мы понимаем как реинвестиции в свой собственный бизнес, так и вложения в фондовые рынки, включая ИИС. Дополнительным подтверждением такого обоснования обложения доходов от депозитов представляются и льготы, преференции, предоставляемые частным инвесторам.

Стоит также отметить, что представленный на сегодняшний день законопроект (который, безусловно, еще может измениться в ходе чтений) предусматривает обложение не всей суммы доходов, а лишь сумм, превышающих доход по ключевой ставке. Например, при ключевой ставке 6% и депозите 1 млн рублей облагаться НДФЛ будут суммы, превышающие 60 тыс. рублей (6% от суммы депозита).

При таких обстоятельствах говорить о существенных поступлениях с депозитов широких слоев населения не приходится. В первую очередь указанные изменения будут направлены на стимулирование наиболее обеспеченных граждан перевести свои накопления из банков в реальный бизнес.