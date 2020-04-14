Как сэкономить на ЕНВД во время вынужденного простоя

ЕНВД — самый выгодный налоговый режим для розничных магазинов и точек общепита. Сумма налога не привязана к выручке, а зависит только от площади зала. Но когда большинство плательщиков ЕНВД находятся в режиме самоизоляции, торговли нет, а налог все равно начисляется. Как законно приостановить начисления — расскажем.

Чтобы перестать быть плательщиком ЕНВД нужно представить в налоговый орган заявление по форме ЕНВД- 3 (для организаций) или ЕНВД-4 (для ИП). В этих формах необходимо указать причину (прекращение предпринимательской деятельности или смена режима налогообложения), по которой налогоплательщик снимается с учета в качестве плательщика вмененного налога, и дату прекращения применения ЕНВД. К форме прикладываются приложения, количество которых указывается в заявлении.

В приложении содержатся данные о видах деятельности, в отношении которых прекращает уплачиваться ЕНВД, и о местах их ведения. Если у вас более трех видов предпринимательской деятельности и (или) мест их ведения, то нужно заполнить необходимое количество листов приложения к заявлению.



Образец заполнения заявления:

Образец заполнения приложения к заявлению:

В течение пяти дней после возобновления работы, снова подайте заявление на регистрацию в качестве плательщика ЕНВД по форме ЕНВД-1 для организаций или ЕНВД-2 для ИП.

Следует учитывать, что при закрытии ЕНВД необходимо подать декларацию и во избежание начисления пеней желательно уплатить сам налог за период регистрации в качестве плательщика ЕНВД.