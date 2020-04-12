Годовые собрания ООО и АО в 2020 году: что нового

На днях появилась позитивная новость на нашем безрадостном информационном поле. Госдума приняла Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...», касающийся годовых отчетов госкорпораций и публично-правовых компаний, а также (что для нас будет интереснее) регулирования корпоративных отношений в 2020 году. И отрегулировали эти корпоративные отношения, как ни странно, в нашу пользу.

Сроки проведения годовых (очередных) собраний ООО и АО

Думаю, основная новость для большинства компаний состоит в том, что законодатель увеличил период проведения общих собраний в 2020 году. Это логичное решение, учитывая введение во многих регионах режима самоизоляции и ограничений на международные рейсы.

До конца года приостанавливают действие положения Закона об АО и Закона об ООО, касающиеся сроков проведения годовых (очередных) общих собраний (п.п. 1 и 3 ст. 11 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Также закон устанавливает новые сроки проведения таких собраний в текущем году — не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного (финансового) года (п. 4 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Таким образом, общие собрания участников ООО и акционеров АО в 2020 году можно проводить до 30 сентября.

Это касается также и решений единственного участника или акционера по вопросам утверждения годовых отчетов и балансов.

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Годовое собрание акционеров в заочной форме

Кстати, ещё раньше об акционерных обществах позаботился Центробанк. Согласно 2 статье Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ, принятого по инициативе ЦБР:

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 11 рассматриваемого 115-ФЗ.

Снижение чистых активов

Снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера уставного капитала по окончании 2020 года не будет поводом для уменьшения уставного капитала или ликвидации общества (п.п. 2-3 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Кроме того, в годовой отчет АО в следующем году не нужно будет включать раздел о состоянии чистых активов, даже если они опустятся ниже размера уставного капитала (п. 2 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Изменения, касающиеся ПАО

Изменены ряд положений, касающихся публичных акционерных обществ:

Продлен срок, в течение которого публичное акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года и не соответствующее критериям ПАО, должно или начать регистрировать проспект акций, или исключить из названия слово «публичное». Раньше это нужно было сделать до 1 июля 2020 года. Сейчас — в срок до 1 января 2021 года (ст. 7 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

(ст. 7 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ). Соответственно на 1 января 2021 года переносятся вступление в силу положений об обязательном внутреннем аудите ПАО (п. 2 ст. 87.1 Закона об АО) и о формировании комитета по аудиту (абз. 2 п. 3 ст. 64 Закона об АО) (ст. 10 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

переносятся вступление в силу положений об обязательном внутреннем аудите ПАО (п. 2 ст. 87.1 Закона об АО) и о формировании комитета по аудиту (абз. 2 п. 3 ст. 64 Закона об АО) (ст. 10 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ). ПАО вправе до 31 декабря 2020 года включительно приобретать размещенные ими акции (но не в целях сокращения их общего количества) при наличии в условий, предусмотренных п. 5 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ.

При этом такое ПАО должно будет уведомить о приобретении акций ЦБР с приложением документов, подтверждающих соблюдение предусмотренных законом условий (п. 6 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Сроки предоставления консолидированной отчетности

Закон № 115-ФЗ также увеличил сроки предоставления консолидированной отчетности в 2020 году (п.п. 2 и 4 ст. 11 и п. 7 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ):

годовая консолидированная финансовая отчетность представляется не позднее 180 дней после окончания отчетного года (было 120 дней);

(было 120 дней); промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется в срок не позднее 150 дней после окончания отчетного периода (было 60 дней).

Раскрытие консолидированной финансовой отчетности осуществляется в стандартные сроки — не позднее 30 дней со дня истечения срока для ее представления и в течение трех дней, следующих за датой составления аудиторского заключения.

Банк России может увеличивать сроки раскрытия информации

ЦБР сможет устанавливать сроки раскрытия информации, превышающие сроки, установленные нормативными актами Банка России. Такие решения должны быть официально опубликованы в течение 10 дней со дня их принятия (п. 8 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Прочие изменения

Остальные изменения касаются Агентства страховании вкладов, ВЭБ.РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Ростеха, Росатома, Росавтодора, Роскосмоса и публично-правовых компаний.

Закон 115-ФЗ вступил в силу в полном объеме в день опубликования — 7 апреля 2020 года.