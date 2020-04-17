Как законопроект о финансовых рисках отразится на венчурном инвестировании
В Государственную думу РФ внесен законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием бюджетных средств.
Как известно, венчурные инвестиции относятся к наиболее рискованным, поскольку направляются в недавно работающие компании и стартапы, занятые в сфере разработки высоких технологий и высокотехнологичного производства. Каждый такой проект имеет определенные риски, поскольку может и не достичь поставленных целей, либо оказаться вторичным по отношению к более успешным проектам.
Вплоть до последнего времени высокотехнологичные стартапы отвечали за расходование инвестиций из государственного бюджета на общих основаниях, то есть не учитывалась высокая степень рисков подобных вложений. Поэтому большинство инвестиций привлекалось уже на последних стадиях разработок, что снижало финансовые риски, но одновременно и снижало прорывный эффект в разработках. В случае неудачи проекта его руководителей могли привлечь к ответственности за нецелевое использование государственных средств.
Предлагаемый законопроект способен в корне изменить существующий порядок венчурного инвестирования.