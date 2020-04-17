Как законопроект о финансовых рисках отразится на венчурном инвестировании

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Во-первых, неудачная реализация проекта более не будет однозначно рассматриваться как нецелевое использование средств, что снизит вероятность возникновения таких проблем как уголовное преследование государственных инвесторов и лиц, отвечавших за реализацию проекта.

Во-вторых, государственные инвесторы смогут с куда большей свободой и эффективностью выходить на рынок венчурных инвестиций, вкладывая средства не только в менее рискованные проекты, но и в стартапы с большими перспективами, но и с высоким уровнем рисков.

В-третьих, предприниматели, занимающиеся реализацией проектов в сфере высоких технологий, смогут также, не опасаясь уголовного преследования, привлекать значительные средства от государственных инвесторов на развитие своих стартапов. Увеличение объемов финансирования однозначно приведет и к большей результативности проектов, соответственно — к выходу многих из них на российский и международный рынки.

Допуская возможность потери части государственных инвестиций, вложенных в высокотехнологичные проекты, государство способствует развитию наукоемких отраслей производства. Собственно, в большинстве развитых в технологическом отношении стран мира, будь то США, Израиль или страны Восточной Азии, государство активно работает на рынке венчурных инвестиций. Более того, оно является инвестором № 1 в сфере высоких технологий, но при этом допускает и вероятные риски, в том числе — потерю денег в неуспешном проекте.

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Российская Федерация, меняя порядок венчурного инвестирования бюджетных средств, делает шаг в направлении дальнейшего развития высоких технологий, идет по пути наиболее развитых в технологическом отношении держав, поэтому можно назвать рассматриваемый законопроект не просто нужным, а необходимым для российской отрасли высоких и наукоемких технологий.

Если же говорить о возможных коррупционных рисках, угрозе злоупотребления государственными средствами и их нецелевого использования, то, как показывает практика, в действительности куда большие суммы безвозвратно исчезают при реализации таких малорискованных задач как строительство автомобильных дорог, мостов, объектов социальной инфраструктуры.

Так что допустимость рисков при венчурном инвестировании не приведет к росту злоупотреблений в сфере бюджетного финансирования.