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Как законопроект о финансовых рисках отразится на венчурном инвестировании

В Государственную думу РФ внесен законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием бюджетных средств.

Как известно, венчурные инвестиции относятся к наиболее рискованным, поскольку направляются в недавно работающие компании и стартапы, занятые в сфере разработки высоких технологий и высокотехнологичного производства. Каждый такой проект имеет определенные риски, поскольку может и не достичь поставленных целей, либо оказаться вторичным по отношению к более успешным проектам.

Вплоть до последнего времени высокотехнологичные стартапы отвечали за расходование инвестиций из государственного бюджета на общих основаниях, то есть не учитывалась высокая степень рисков подобных вложений. Поэтому большинство инвестиций привлекалось уже на последних стадиях разработок, что снижало финансовые риски, но одновременно и снижало прорывный эффект в разработках. В случае неудачи проекта его руководителей могли привлечь к ответственности за нецелевое использование государственных средств.

Предлагаемый законопроект способен в корне изменить существующий порядок венчурного инвестирования.

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Во-первых, неудачная реализация проекта более не будет однозначно рассматриваться как нецелевое использование средств, что снизит вероятность возникновения таких проблем как уголовное преследование государственных инвесторов и лиц, отвечавших за реализацию проекта.

Во-вторых, государственные инвесторы смогут с куда большей свободой и эффективностью выходить на рынок венчурных инвестиций, вкладывая средства не только в менее рискованные проекты, но и в стартапы с большими перспективами, но и с высоким уровнем рисков.

В-третьих, предприниматели, занимающиеся реализацией проектов в сфере высоких технологий, смогут также, не опасаясь уголовного преследования, привлекать значительные средства от государственных инвесторов на развитие своих стартапов. Увеличение объемов финансирования однозначно приведет и к большей результативности проектов, соответственно — к выходу многих из них на российский и международный рынки.

Допуская возможность потери части государственных инвестиций, вложенных в высокотехнологичные проекты, государство способствует развитию наукоемких отраслей производства. Собственно, в большинстве развитых в технологическом отношении стран мира, будь то США, Израиль или страны Восточной Азии, государство активно работает на рынке венчурных инвестиций. Более того, оно является инвестором № 1 в сфере высоких технологий, но при этом допускает и вероятные риски, в том числе — потерю денег в неуспешном проекте.

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Российская Федерация, меняя порядок венчурного инвестирования бюджетных средств, делает шаг в направлении дальнейшего развития высоких технологий, идет по пути наиболее развитых в технологическом отношении держав, поэтому можно назвать рассматриваемый законопроект не просто нужным, а необходимым для российской отрасли высоких и наукоемких технологий.

Если же говорить о возможных коррупционных рисках, угрозе злоупотребления государственными средствами и их нецелевого использования, то, как показывает практика, в действительности куда большие суммы безвозвратно исчезают при реализации таких малорискованных задач как строительство автомобильных дорог, мостов, объектов социальной инфраструктуры.

Так что допустимость рисков при венчурном инвестировании не приведет к росту злоупотреблений в сфере бюджетного финансирования.

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