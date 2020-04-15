Антирейтинг коронавирусной лояльности банков: кто не идет навстречу клиентам

5 марта Путин в обращении в связи с коронавирусом назвал текущую ситуацию с кредитами зоной риска и дал чёткую установку — если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то гражданин не должен попасть в тупик.

Были разработаны поправки в закон о кредитных каникулах, в которых был дан четкий алгоритм, как гражданам и бизнесу снизить финансовую нагрузку в период кризиса. Но так ли все хорошо?

Телеграм-канал Банковская тайна проверил, как эти правильные слова работают на практике и составил антирейтинг коронавирусной лояльности банков.

Давайте разберёмся, какие банки ведут себя не клиентоориентированно в условиях кризиса и чинят бюрократические препоны.

Сбербанк

Блокирует кредитные карты на 6 месяцев после подачи заявления на реструктуризацию любого кредита. Затягивает рассмотрение заявления на кредитные каникулы.

Нарушает право клиента предоставить документы после подачи заявки на кредитные каникулы в течении 90 дней, требует срочно — иначе отказ.

ВТБ

Дает кредитные каникулы только тем, кто заболел коронавирусом либо выезжал за границу. Сбои в приложении — недоступны карты, невозможно осуществлять платежи, горячая линия проблему решить не может.

Газпромбанк

Затягивает рассмотрение заявления на рефинансирование ипотеки. Сбои в приложении — невозможно закрыть вклад, перевести деньги.

Альфа-Банк

Сбои в системе списания кредита, начисляют пени. Не принимают заявления на кредитные каникулы дистанционно, горячая линия отправляет в офис.

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Россельхозбанк

Не рассматривают претензии онлайн, настаивают на посещении офиса.

Банк «ФК Открытие»

В одностороннем порядке уменьшает процентную ставку по накопительным счетам без уведомления клиентов.

Московский кредитный банк

Не закрывает кредитные карты дистанционно, требует посетить офис.

Росбанк

Затягивает рассмотрение заявления на кредитные каникулы, начисляет пени. Затягивает рассмотрение заявления на реструктуризацию ипотеки.

Совкомбанк

Предлагает платное оформление кредитных каникул.

Тинькофф Банк

Затягивает рассмотрение заявления на кредитные каникулы, начисляет пени.

Почта Банк

Нельзя подать заявление на кредитные каникулы из-за сбоев в приложении. Горячая линия не работает — закрыли на карантин. В чате возможно общение только с ботом (не решает проблему).

Русский Стандарт

Закрыть вклад/карту можно только при посещении офиса. Через приложение, онлайн банк, при обращении в чат или на горячую линию — нельзя. В одностороннем порядке закрывает лимиты кредитных карт.

Связь-Банк

Не закрывает счета дистанционно, требует посетить офис.

Восточный Банк

При оформленных кредитных каникулах обзванивает родственников клиента с требованием погасить кредит.

МТС Банк

В одностороннем порядке закрывает лимиты кредитных карт. Нарушает право клиента предоставить документы после подачи заявки на кредитные каникулы в течении 90 дней, требует срочно — иначе отказ.

ОТП Банк

В одностороннем порядке закрывает овердрафт малому бизнесу.

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Ренессанс Кредит

Затягивает рассмотрение заявления на кредитные каникулы, начисляет пени. Отказ в выдаче вкладов в срок.

Кредит Европа Банк

Вместо кредитных каникул настаивает на рефинансировании. Посещение офиса обязательно.

РН Банк

Не работает дистанционно, просит прийти в офис, который закрыт. Затягивает рассмотрение заявления на кредитные каникулы.

Союз

Невозможно дозвониться на горячую линию. В чате не отвечают. Приложение не работает.

Локо-Банк

Невозможно дозвониться на горячую линию.

Примсоцбанк

Предоставляют противоречащую информацию по условиям кредитных каникул, настаивают на посещении офиса.

Киви Банк

В одностороннем порядке закрывает лимиты кредитных карт.

Модульбанк

В одностороннем порядке закрывают кредитный лимит юрлицам.

Плюс Банк

Горячая линия утверждает, что банк не предоставляет кредитные каникулы.

БайкалИнвестБанк

Горячая линия и чат поддержки не работают.

А вы сталкивались с чем-то подобным? Поделитесь в комментариях.