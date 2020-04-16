Почему особо не стоит радоваться приостановлению проверок

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Сейчас, когда контактные мероприятия контрольно-надзорных органов сведены практически к нулю, уже отмечается рост числа правонарушений. Причём первыми их замечают как раз общественники, являющиеся в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ лицами, участвующими в профилактике правонарушений. На нас мораторий не распространяется, и мы продолжаем участвовать в профилактических мероприятиях, направленных на недопущение злоупотребления хозяйствующими субъектами своими правами. В основном, разумеется, действуем, как и предписано Роспотребнадзором, бесконтактными способами в порядке адресного правового просвещения и информирования.

Мы отметили, что в период, когда большинство представителей среднего и малого бизнеса, т.е. подавляющего большинства хозяйствующих субъектов стремятся к оптимизации и минимизации расходов, активизировался ряд недобросовестных граждан, которые стараются обратить условия эпидемии себе на пользу. Правда, «ловя рыбу в мутной воде» временного неисполнения контрольно-надзорными органами части государственных функций, да и всеобщего непонимания, как жить дальше, они забывают, что нормы и требования КоАП РФ, УПК РФ и федеральных законов не могут быть преодолены иначе, как специально предусматривающим это федеральным законом. Поэтому издаваемые в настоящее время в спешном порядке указы, поручения и распоряжения служат лишь неким ориентиром. Наша задача сейчас довести до сведения предпринимателей, что связанная с коронавирусом экономическая стагнация пройдёт, а их правонарушения никуда не денутся.

Поэтому та работа, которую Центр правопорядка вёл в отношении организаций, и до смены санитарно-эпидемиологических условий в стране нарушавших требования в отношении безопасности населения, не только не приостановлена, но и усилена. Нет ни одного основания полагать, что нечистые на руку дельцы, ранее продававшие «левый» алкоголь, использовавшие «чёрный нал» и создававшие условия для совершения правонарушений коррупционной направленности, будут соблюдать закон сейчас – в условиях, когда, как им кажется, никто с них не спросит.

Я уже акцентировал внимание Президента и Правительства РФ на том факте, что правоохранительные органы – МВД, ФСБ, прокуратура и др. – не являются субъектами проверки в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ. Теперь доводим эту же информацию непосредственно до хозяйствующих субъектов и должностных лиц и сотрудников органов государственной власти, ответственных за недопущение и предотвращение правонарушений.

И в случае, если по заключению сотрудников контрольно-надзорных органов факт правонарушения установлен, в т.ч. на основании квалифицированно составленного обращения представителей общественных организаций с предоставлением соответствующих доказательств – фото, видео, чеков и т.п., то в зависимости от степени его общественной опасности может быть принято решение об обращении с мотивированным ходатайством о проведении проверки в прокуратуру или предпринять комплекс предусмотренных законом профилактических мер в целях понуждения лица прекратить правонарушение и исключить условия его совершения.

Кроме того, достаточно работы сейчас добавляет тот факт, что даже с учётом актуальных особенностей осуществления контрольно-надзорной деятельности и проведения отдельных контрольно-надзорных мероприятий налоговые органы свои требования к добросовестности налогоплательщиков не изменили и менять не собираются. «Налоговые каникулы» – не повод фиксировать прибыль в теневом секторе экономики, и ФНС, являющаяся основным поставщиком бюджетных средств, прекрасно помнит об основных своих функциях, планах по собираемости налогов и по доначислению в результате проверок. Их тоже никто не корректировал и корректировать не собирается.

Никто не освобождал налоговые органы от обязанности осуществлять удалённый контроль, в т.ч. через систему налогового мониторинга, а также путём анализа данных через автоматизированные системы контроля, например такие как АСК НДС-2. Сейчас речь идёт о том, что период временного приостановления контактного взаимодействия налоговиков и налогоплательщиков даёт отличную возможность проанализировать и накопить информацию об уже совершённых и новых потенциальных налоговых правонарушениях, а по окончании противоэпидемических мероприятий в ускоренном режиме провести целевые проверки.

Такие формы налогового контроля как выездная налоговая проверка по отдельным видам налогов за определённый период уже подтвердили свою эффективность. В первую очередь это касается НДС и налога на прибыль. По некоторым предприятиям – НДПИ и акцизов. И такую проверку можно провести всего за 1-2 месяца. Поэтому ждать каких-то послаблений в т.ч. в вопросах ответственности руководителей и собственников бизнеса за те либо иные правонарушения не стоит.

Так что если у кого-то в «шкафах» набралось определённое количество «скелетов», за них придётся ответить. Вычисляется такое «сохранение бизнеса» элементарно, ведь в любом случае незаконное снижение налоговой нагрузки обычно трансформируется в автомобили, недвижимость и другие отнюдь не бюджетные приобретения бенефициаров бизнеса.

Могу сказать, что комплаенс – как корпоративный, так и личный – по физическим лицам – чуть ли не самая востребованная услуга 2020 года. И для тех, кто в теме, остаётся таковой, несмотря ни на какие пандемии. А в непростой нынешней ситуации честнее и справедливее со стороны подавляющего большинства предпринимателей было бы просить об отсрочке либо рассрочке налоговых платежей, а не пытаться снизить их или свои расходы на поддержание жизнедеятельности организации любыми способами, в первую очередь незаконными.