Почему особо не стоит радоваться приостановлению проверок
Временное приостановление ряда контрольно-надзорных мероприятий не означает безнаказанности для бизнеса. Ни в моменте, ни после преодоления пандемии коронавируса не следует ожидать прощения каких-то «незначительных прегрешений», даже если на взгляд предпринимателя они служили целям оптимизации и были оправданы необходимостью спасения организации от затяжного кризиса.
Своим видением правовых последствий подобных действий с порталом Клерк.ру поделился член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, аккредитованным экспертом Министерства юстиции РФ, руководитель Центр правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Чтобы минимизировать контакты сотрудников контрольно-надзорных органов с работниками предприятий и организаций и тем самым способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 18 марта премьер Михаил Мишустин подписал Поручение, направленное на приостановление назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.
На основании этого Поручения 20 марта Федеральной налоговой службой был выпущен Приказ № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции». Но к сожалению, несмотря на то, что изначальной целью Поручения Правительства РФ был отнюдь не режим вседозволенности и ослабление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, эти необходимые меры были восприняты некоторыми предпринимателями в качестве индульгенции на нарушение ранее установленных законодательных норм.