Вы уже тоже слышать не можете о коронавирусе? Мы — так точно. Поэтому даже разговор о таких невеселых вещах, как претензии налоговиков, сейчас кажется дуновением свежего ветерка.

Почему не стоит радоваться уходу Мишустина из ФНС, сколько стали давать реальных сроков лишения свободы и как бухгалтерам защитить себя, мы поговорили с Владимиром Китсингом, адвокатом в МКА «Князев и партнеры».

— Владимир, по-вашему, Мишустин во главе кабмина — это что, репрессии по налоговым делам или помощь бизнесу?

— Ситуация сохранится, в принципе, в конъюнктуре налоговых органов ничего не изменилось, можно говорить о продолжении избранного курса — активной борьбе с агрессивной налоговой оптимизацией и стремлении максимально эффективно наполнить бюджет, в том числе за счет «выявления» самозанятых.

Интересно, что Михаил Мишустин в прошлом активно чередовал предпринимательскую деятельность и государственную службу, но уже в будущность руководства ФНС РФ активно боролся с необоснованным возвратом НДС, при этом акцент был смещен с выездных налоговых проверок на аналитическую работу налоговых органов.

Отметим, что нынешний руководитель ФНС РФ Даниил Егоров на начальных этапах своей карьеры замещал должность начальника отдела камеральных проверок, начальника отдела выездных проверок, он не понаслышке знает все тонкости проведения мероприятий налогового контроля, именно Даниил Егоров придумал и запустил систему АСК НДС-2, так что от кадровых изменений в ФНС РФ можно ждать только дальнейшего ужесточения фискальной политики, никак не послаблений.

— К реальному лишению свободы стали привлекать чаще?

— В целом мы видим тенденцию учащения случаев назначения наказания в виде реального лишения свободы по налоговым преступлениям. В 2017 году реальные сроки получили 32 человека (11 процентов от общего количества осужденных), в 2018 — 55 человек (16 процентов от общего количества осужденных), в первом полугодии 2019 года — 26 человек (14,3 процента от общего количества осужденных).

— Что изменилось за два года из-за введения ст. 54.1 НК?

— Если до появления этой нормы и велись разговоры о том, что схема дробления бизнеса не преступна, то после внесения внесения в НК этой статьи дробление рассматривается исключительно в призме ст.199 УК РФ, поскольку дробление полностью отражает искажение сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, имеющее цель уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога, предусмотренное п.1 ст.54.1 НК РФ.

Увеличилось количество приговоров по уклонению от уплаты налогов с применением дробления.

Из-за ст.54.1 НК РФ изменились требования к признанию сделки для получения вычетов. Помимо реальности сделки налогоплательщику необходимо также доказать исполнение непосредственно контрагентом или лицом, которому обязательство по исполнению перешло в установленном законом порядке.

То есть появился дополнительный критерий, позволяющий налоговикам оспаривать право на вычет.

До появления ст. 54.1 НК РФ, если доказана реальность работ и при условии, что инспекции не удалось установить реального исполнителя, налогоплательщик мог скорректировать свои налоговые обязательства в пользу уменьшения, теперь же налоговые органы в подобных случаях отказывают налогоплательщику в применении вычета.

Данные изменения, безусловно, отразились на практике арбитражных судов, как правило решения выносятся в пользу налоговых органов, если им удается доказать, что заявленный контрагент не являлся исполнителем по сделке (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2019 N 09АП-50956/2019 по делу N А40-264898/2018).

В то же время хотелось бы отметить Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789 по делу N А41-48348/2017 признавшее обоснованным применение расчетного метода по НДС в случаях неправомерных действий налогоплательщика. То есть при подсчете недоимки вместо применения налоговой ставки 20 процентов в дополнение к выручке, налог выделяется из выручки с использованием расчетной ставки 20/120.

— Как бухгалтеру застраховать себя от уголовной ответственности, если руководитель дает заведомо неправомерные указания?

— В том случае, если бухгалтер последует незаконным указаниям руководителя, у правоохранителей будут все основания для привлечения данного лица к уголовной ответственности как минимум в качестве пособника, а возможно и в качестве соисполнителя в зависимости от совершенных действий. В данной ситуации отсутствуют какие-либо обстоятельства, исключающие преступность деяния, в том числе предусмотренные ст.42 УК (исполнение приказа или распоряжения).

Единственными способами застраховать себя от привлечения к ответственности в такой ситуации — увольнение или неисполнение.

Главное — вовремя выявлять те сделки и те схемы, которые могут грозить проблемами компании.

Мы настоятельно рекомендуем отказаться от агрессивной налоговой оптимизаци.

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