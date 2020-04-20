Какие штрафы выпишут тем, кто все-таки работает. Все про ограничения из-за коронавируса

Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Для конкретизации Минтруд издал рекомендации с пояснением перечня работающих организаций. Какие организации смогут продолжить работать в привычном режиме, как оформить и организовать работу сотрудников, какие штрафы ждут московских работодателей за нарушение Указа Президента, читайте в статье младшего юриста МКА «Князев и партнеры» Екатерины Усачевой.

Какие организации смогут продолжить работу?

В соответствии с рекомендациями Минтруда, работники, осуществляющие дистанционный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение. В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин принял Указ № 36-УМ от 02.04.2020 г. (п.4), которым регламентировался порядок работы организаций и ИП, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента РФ или указом не был установлен запрет на их посещение гражданами. Как мы видим, данный Указ, определил места, которые запрещено посещать в период режима повышенной готовности.

04.04. 2020 в силу вступил Указ мэра Москвы № 39-УМ, в котором был уточнен п.4, а именно, что организации и ИП в период действия режима повышенной готовности вправе не ограничивать осуществление своей деятельности на территории города Москвы, за исключением случаев, установленных настоящим указом, а также решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Следовательно, деятельность осуществлять разрешено, если она не входит в перечень сфер, работа в которых в указанный период запрещена. Например, ночным клубам, кинотеатрам, детским развлекательным центрам, ресторанам, барам и некоторым другим (п.3 Указа мэра Москвы № 36-УМ, п.3 Указа мэра Москвы № 39-УМ).

Однако, Указом мэра Москвы № 42-УМ от 10.04.2020 г. были внесены значительные изменения, которые привели к изменению ситуации, как минимум, на период с 13 по 19 апреля (с возможным продлением).

Согласно п.4.1, временно приостановлено с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и ИП, указанная в приложении 3 к настоящему указу, с учетом особенностей, установленных в нем.

Приложением № 3 к Указу мэра Москвы № 42-УМ от 10.04.2020 г. закреплен перечень видов деятельности организаций и ИП, при осуществлении которых приостанавливается с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением отдельных видов.

Стоит обратить внимание, что ограничения не предусматривают запрет на осуществление деятельности, а ограничивают именно посещение гражданами работы, т.е. максимальный переход на дистанционную работу.

Организации, приостановившие свою деятельность, вправе сохранить присутствие работников, обеспечивающих охрану и содержание объектов, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы, а также поддержание процессов, приостановление которых невозможно с учетом технологических особенностей.

Остальные работники должны быть переведены на дистанционный режим работы либо в отношении них должен быть установлен режим нерабочего дня с сохранением з/п.

Организации и ИП, в отношении которых не установлены ограничения, могут продолжить деятельность с принятием мер по минимизации очного присутствия работников.

Таким образом, осуществление деятельности в обычном режиме разрешено ограниченному кругу компаний, которые должны стремиться к переходу на дистанционный формат работы. Остальные должны исключить посещение сотрудниками их работы.

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Как оформить работу сотрудников?

ТК РФ предусматривает возможность выхода сотрудников на работу в выходные/праздники.

По общему правилу работа в выходной день оплачивается в двойном размере, по желанию работника, работавшего в выходной день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 6, 7 ст. 136 ТК РФ).

Однако п.3 Рекомендаций Минтруда работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Руководству необходимо принять решение об установлении численности работников (исполнителей по ГПД):

1. не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью из непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организация и ИП;

2. подлежащих переводу на дистанционный режим работы ;

3. в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня с сохранением з/п.

Сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты решения об определении порядка работы (без персональных данных), о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), должны быть предоставлены на адрес электронной почты organization_size@mos.ru.

В результате работодателем издается приказ, с которым каждый сотрудник должен быть ознакомлен.

Те работники, которые привлечены к работе, должны дать свое письменное согласие на ее добровольное осуществление в период по 30.04.2020 г., а также подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору.

После этого требуется определить порядок организации работы, т.е. график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому.

Согласно п.10.3 Указа мэра Москвы, граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

— случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

— случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

— осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки ) и некоторых иных.

Следовательно, сотрудникам необходимо подтверждение оснований их передвижений для минимизации риска предъявления претензий.

С 13.04.2020 г. в Москве введен пропускной режим (Указ мэра Москвы № 43-УМ от 11.04.2020). Пропуска потребуются при передвижении по Москве с использованием любого личного или общественного транспорта, в том числе такси.

Выделено три категории пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для иных целей.

Для того, чтобы поехать на работу, необходимо оформить соответствующий пропуск, который выдается до 30 апреля с неограниченным количеством поездок.

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Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами:

— онлайн на сайте mos.ru;

— с помощью СМС на номер 7377;

— через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: 7 (495) 777-77-77

Оформлением пропуска занимается сотрудник, работодатель предоставляет ему для этого необходимую информацию о компании.

Данные пропуска необходимо сохранить, записать или распечатать, чтобы предъявить представителям органов, осуществляющих контроль режима самоизоляции. Предъявить цифровой пропуск можно любым удобным способом — как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе. При себе также необходимо иметь указанный в запросе документ, удостоверяющий личность.

Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов, охранников. Сопровождающим их лицам необходим пропуск.

На рабочем месте, если посещение работы не запрещено, также требуется принятие ряда мер санитарно-эпидемиологического характера.

В обязательном порядке необходимо:

обеспечить соблюдение социального дистанцирования , в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения на рабочем месте;

, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения на рабочем месте; обеспечить измерение температуры сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений , где он находился;

, где он находился; не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, которые должны находиться в самоизоляции, а также в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

перевести граждан, обязанных соблюдать режим, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Дополнительно рекомендовано:

обеспечить отмену загранкомандировок;

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий;

обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха, что может быть организовано установлением гибкого графика прибытия/убытия на рабочее место;

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха;

обеспечить работников в достаточном количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;

исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

организовать соблюдение работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать распространения микробов на рабочем месте;

организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные).

Эти меры позволят работодателю не только соблюсти требования законодательства и избежать привлечения к ответственности, но и обеспечат более безопасные и комфортные условия работы для сотрудников.

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К какой ответственности может быть привлечен работодатель?

Нарушение требований трудового законодательства и правил организации безопасной работы в условиях распространения коронавируса, может привести к неблагоприятным последствиям для компании и ее руководства.

Ст.5.27 КоАП — нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Минтруд России указывает, что если руководитель организации, не относящейся к категориям, которые должны работать в период карантина, принуждает работника исполнять трудовые обязанности под угрозой сокращения зарплаты или увольнения , то об этих фактах следует сообщать в инспекцию труда или на портал «Онлайнинспекция.рф» через сервис «Коронавирус: горячая линия». На основании поступающей информации работодателю незамедлительно направляется предостережение о недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекции . В случае подтверждения данных фактов применяются меры инспекторского реагирования, работодателю выдается предписание с требованием устранить нарушения.

Помимо этого, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере 1-5 тыс. руб., на юрлиц — 30-50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Ст. 6.3 КоАП —нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Теперь нарушение санитарно-эпидемиологических норм, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания (в данном случае коронавируса), которое представляет опасность для окружающих, или в период действия ограничительных мер (карантина), или в случае невыполнения предписаний органа, который осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор, наказание для ИП — штрафы от 50 000 до 150 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц — штрафы от 200 000 до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По частям 2 и 3 статьи протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 19 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), а также таким правом обладает прокуратура (статья 28.4 КоАП РФ).

Ст. 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Данная статья является новой, ее принятие обусловлено необходимостью предостеречь от нарушений в условиях распространения коронавируса.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (в Москве введен Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ) может привести к наложению штрафов для ИП — от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц — от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Протоколы об административных правонарушениях в данном случае вправе составлять должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт 18 части 5 статьи 28.3), а также должностные лица органов исполнительной власти субъектов Федерации. Перечень указанных органов и их должностных лиц утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.

В Москве контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры (Указ мэра Москвы от 04.04.2020 г. № 40-УМ):

Объединение административно-технических инспекций;

Департамент торговли и услуг;

Префектуры административных округов и управы районов;

Департамент образования и науки;

Московская административная дорожная инспекция;

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Ст.3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях — нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы

Согласно новой норме, неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций, повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юрлиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Можно наказать по московскому закону только в том случае, если их нельзя привлечь за то же действие к ответственности по федеральному КоАП.

Ст. 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Были внесены поправки в приведенную статью. Теперь если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий, то штраф от 500 000 до 700 000 руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1 млн до 2 млн руб., ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание — принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.