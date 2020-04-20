Золотая клетка. Как заработать в самоизоляции

Возможно, вы посматриваете в сторону Интернета: все больше людей начинают зарабатывать деньги онлайн. Но получится ли это у вас? И что нужно сделать, чтобы новый опыт не обернулся еще одним поводом для стресса?

Пока все дома

С начала самоизоляции число предложений удаленной работы выросло в три раза, отмечает президент рекрутингового портала SuperJob.Ru Алексей Захаров. «Работа обычная, — уточняет он. — Было — бухгалтер в офис. Стало — бухгалтер на удаленке. Было — менеджер по кадровому делопроизводству в офисе. Стало — менеджер по КДП на «удаленке». Правда, несмотря на трехкратный рост, общая доля всех предложений по удаленной работе сильно меньше 3% от общего числа предложений, говорит Захаров.

Другие специализированные порталы также отмечают рост числа желающих заработать или подработать онлайн. Так, количество регистраций исполнителей на YouDo выросло на 38% уже в первую нерабочую неделю, а по итогам апреля число ищущих подработку может увеличиться на 150% по сравнению с мартом, говорят представители сервиса. Рост активности исполнителей отмечают и на онлайн-сервисе Profi.ru.

«Нередко это малоквалифицированные специалисты без опыта, которые спешно пытаются начать карьеру в Интернете, — подчеркивает основатель онлайн-сервисов HR myresume.ru и testonjob.ru Борис Сысоев. — Поэтому они не составляют особой конкуренции работающим на рынке специалистам. А вот цены они довольно сильно демпингуют, принижая труд тех, кто на рынке уже давно. Для работодателей это скорее плюс, а вот для тех, кто планирует зарабатывать в онлайне, минус».

Что делать, если вы оказались в самоизоляции без работы или без зарплаты? Есть ли для вас возможность начать оперативно зарабатывать в Интернете и что для этого надо делать?

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Кто оказался в плюсе

Проще всего сегодня начать зарабатывать в Интернете преподавателям и репетиторам: в режиме онлайн спрос на их услуги существенно вырос. Но это не значит, что всем остальным путь в онлайн-преподавание закрыт. «Начать делиться знаниями могут и те специалисты, которые имеют большой опыт работы в какой-либо области и готовы раскрыть малоизвестные лайфхаки, — говорит HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Галкова. — Например, востребованы YouTube-каналы, посвященные нюансам продаж и SMM-технологиям». Этим, кстати, уже воспользовались тренеры и преподаватели танцев, активно создающие в последние недели вебинары и онлайн-курсы.

Если грамотно использовать Интернет, то зарабатывать своей профессией могут и те, чья работа в «мирное» время предполагала физическое общение с клиентами. «Мой знакомый специализируется на поставке оборудования для бань, — рассказывает Анастасия Галкова. — Казалось бы, эти услуги не нужны в условиях самоизоляции: бани закрыты. Чтобы выйти из затруднительной ситуации, предприниматель решил раскрутить бренд в соцсетях, прежде всего в Instagram. Неожиданно обнаружились клиенты в новом сегменте: люди, живущие в частном секторе и имеющие собственную баню. Раньше они могли все купить самостоятельно, а теперь многие нуждаются в доставке».

Однако не стоит думать, что начать зарабатывать в Интернете — просто и быстро. Для этого потребуется определенное вложение времени и, вероятно, денег. Итак, с чего начать?

Три шага к работе онлайн

Для успешной работы в онлайне надо освоить три компетенции, говорит управляющий партнер тренингово-консалтинговой компании Insight Group Катерина Богина. Это технический перевод работы в онлайн (программы для связи, мессенджеры), содержательный перевод работы в онлайн (какие технологии можно использовать в своей сфере) и маркетинг (как привлекать клиентов). Рассмотрим их подробнее.

Технический перевод работы в онлайн. Необходимые инструменты

Базовые программы для вебинаров — это Skype, Zoom, Instagram, YouTube.

«Программы не представляют сильной сложности, достаточно один раз завести личные аккаунты, в тестовом режиме созвониться с коллегами и прощупать все опции для совместной работы», — говорит Катерина Богина. Если возникнут сложности, разобраться с ними можно с помощью информации и обучающих видео о работе на этих платформах, которых много в Интернете в открытом доступе, советует Анастасия Галкова.

Для тренеров, чья работа предполагает командные упражнения с участниками, подойдут также Zoom, Training Space и др. «Для работы со стикерами отлично подойдет сервис Miro: он позволяет одновременно заполнять стикерами общие доски и проводить упражнения и мозговые штурмы, — рассказывает Катерина Богина. — Самой популярной платформой для размещения онлайн-школ и вебинаров остается GetCourse. Он достаточно прост в использовании и позволяет как проводить вебинары, так и выкладывать текстовые и видеоуроки».

Содержательный перевод работы в онлайн

Инструменты меняются быстро, и просто освоить Zoom недостаточно для того, чтобы стать профессионалом в Интернете. Главное отличие онлайна от офлайна вовсе не в технических программах. «Для работы с учениками в режиме онлайн нужны специфические психологические компетенции и определенные методики, позволяющие „держать“ удаленную аудиторию», — обращает внимание Алексей Захаров.

«Ведущие в онлайне часто больше устают и говорят, что не чувствуют отдачи от аудитории, — отмечает Катерина Богина. — Тренерам и преподавателям нужно научиться дробить свои занятия в формате micro-learning на маленькие блоки-уроки, чтобы слушателям было легче их воспринимать».

Маркетинг

С одной стороны, для привлечения клиентов, переходя в онлайн, можно использовать традиционные инструменты: личные рекомендации клиентов, сайты для поиска работы или тематические сайты. Но все же без новых инструментов не обойтись: работая в Интернете, мало быть экспертом в своей области, придется научиться быть также и маркетологом.

Найти клиентов можно через Facebook или Instagram, выкладывая полезный контент. «Скорее всего, понадобятся краткосрочные курсы по базовому маркетингу и SMM, — продолжает Богина. — Их можно поискать, например, на платформах Skillbox или «Нетология».

Важно понимать с самого начала, что привлечение клиентов — то есть продвижение соцсетей и сайтов, контекстная реклама, участие в онлайн-биржах для портфолио и рейтинга — потребует вложения времени и денег на начальном этапе. «Это не значит, что заработать нельзя, — поясняет Борис Сысоев. — После первых клиентов начинает работать сарафанное радио. Однако сколько времени пройдет до этого момента, зависит от многих факторов: удачи, сферы бизнеса, грамотно выбранной стратегии». «Поэтому проще и быстрее найти заказчиков там, где уже есть много запросов: Profi.ru, YouDo, «Яндекс.Услуги», — считает Анастасия Галкова.

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Начать с нуля

Но что делать, если готовой профессии, которую можно за разумный срок перевести в онлайн-формат, нет? Придется учиться чему-то новому.

Главный совет, который дают эксперты, — выбирать то, к чему лежит душа.

«Специалистам, сомневающимся, в каком направлении лучше развиваться, я дам два совета, — говорит Анастасия Галкова. — Во-первых, тщательно следить за рынком: в кризисные моменты нередко открываются новые, незаполненные ниши. Во-вторых, проанализировать свои навыки и компетенции. Сейчас настал наиболее удачный период, когда можно существенно изменить свою жизнь, заняться любимым делом, достигнуть нового профессионального уровня. Можно сделать ставку даже на хобби — допустим, если человек любит рисовать и умеет это делать, он может начать вести онлайн-уроки живописи. Главное, хорошо продумать план, в частности выбрать целевую аудиторию и оптимальные инструменты продвижения своих услуг». Это может быть и нечто более прикладное: таргетинг, копирайтинг, дизайн и т. д.

Хорошая новость — в Интернете сейчас много обучающих курсов, даже бесплатных. Плохая новость — надо быть осторожнее с платными.

«Большинство „онлайн-бизнесменов“ зарабатывает на продажах инфопродуктов, например обучающих курсов или руководств. Только практической пользы от такого обучения в большинстве случаев немного, — предупреждает Борис Сысоев. — В основном это общие, пустые слова и обещания большого заработка без конкретики либо советы, которые и так есть в открытом доступе. Чтобы научиться новой профессии, нужно искать профессионалов в этой области. По многим направлениям преподаватели вузов проводят онлайн-семинары, создатели бизнеса тоже часто дают интервью и вебинары. А на первых порах многим хватает бесплатных лекций, статей и форумов — практически по любой онлайн-профессии есть авторитетные и полезные источники».

Нередко тот, кто кричит о своей успешности в Интернете, зарабатывает не на самой профессии, а на обучении этой профессии, то есть на продаже вебинаров, лекций и прочем, обращает внимание Борис Сысоев. «Как правило, это касается заработка на хобби, хендмейде или консультационных услугах, — уточняет эксперт. — Достойно на рынке хобби и хендмейда в Интернете (по крайней мере, в российском) зарабатывают единицы. И труда им приходится вкладывать в свое дело очень много — кроме собственно создания продукта, это маркетинг и реклама, которые требуют соответствующих трат».

Самым рациональным решением в текущей ситуации, по мнению Сысоева, будет «прощупать почву», найти направление, которое, с одной стороны, будет интересно, с другой — принесет доход. Возможно, хобби действительно удастся монетизировать. «Однако ждать прибыли в новом для вас деле за первые три — шесть месяцев не стоит, — уверен Сысоев. — Это период, когда вы открываете для себя новую профессию, учитесь и пытайтесь найти применение своим навыкам».

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Низкоквалифицированный труд: сколько можно заработать?

Но что делать, если деньги нужны здесь и сейчас, а нужных навыков нет?

Стоит ли браться за те предложения неквалифицированного онлайн-труда, которые сегодня можно встретить на Superjob, Work-zilla, YouDo, на сайтах крупнейших контент-провайдеров, непосредственно на сайтах крупнейших интернет-компаний России: «Яндекс», Mail, «ВКонтакте» и так далее?

«Все эти варианты предполагают рутинную работу по обработке информации — например, модерация разлитых видов контента, разметка данных, обучение нейросетей и тому подобное, — объясняет Алексей Захаров. — Оплачивается такая работа сдельно, и люди работают по жестким инструкциям, не предполагающим самостоятельных решений». Можно встретить предложения по расшифровке аудиозаписей, рерайтингу, поиску информации и составлению небольших баз данных, написанию отзывов о продуктах, комментариев к статьям. Объединяет неквалифицированную работу в Интернете одно — она крайне низко оплачивается.

«Самым распространенным низкоквалифицированным трудом считается копирайтинг. Да, хороший копирайтер способен зарабатывать достаточно много, но для этого нужно учиться, набираться опыта, получать рекомендации. А писать простенькие статьи может любой и прямо сейчас, — говорит Борис Сысоев. — На биржах копирайтинга 50–100 рублей за тысячу знаков считается приличным доходом, хотя на деле это копейки: работа над качественной статьей занимает целый день, а в итоге человек получает за нее 300–500 рублей».

Борис Сысоев приводит и другие примеры оплаты низкоквалифицированной работы в Интернете:

1. Написание отзывов для сайтов-отзовиков otzovik.ru, irecommend.ru и пр. Платят за просмотры отзыва — около 5 копеек за один просмотр. В итоге с одного качественного развернутого отзыва можно получить 50–100 рублей. Как правило, за месяц заработок будет в районе 500–1 000 рублей при ежедневном написании отзывов. 2. Заработок на биржах комментариев — платят за один отзыв около 10–20 рублей. 3. «Яндекс.Толока». Несложные задания, например сфотографировать табличку на здании с часами работы магазина, оценить картинки, выбрать лучший перевод, сравнить сайты и т. д. За одно задание платят от 0,02–0,08 доллара. В среднем, работая час в день, за месяц можно заработать 10–20 долларов. 4. Написание рецензий для фильмов. Как и с отзывами, оплата за количество просмотров. 5. Комментарии и лайки в соцсетях. За выполнение одной задачи (лайк, репост, комментарий) платят около 10 копеек. За час можно собрать около 60 рублей. При этом придется пожертвовать раскрученным аккаунтом в соцсетях. 6. Просмотр рекламы или видео. За один ролик 10–60 секунд платят около 5 копеек.

«Хотя по поводу заработков на низкоквалифицированной работе в Интернете написано много восторженных отзывов, которые обещают чуть ли не 30 тысяч рублей в месяц, на деле придется работать восемь часов без перерыва, чтобы получить максимум 2–3 тысячи рублей», — говорит Борис Сысоев. Оно вам надо?

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Офлайн никуда не исчезнет

Минусы работы на дому уже всем очевидны: прокрастинация, дети, холодильник, отсутствие уединенного рабочего места... Ну и главное — самоорганизация. Для компаний один из главных минусов связан с более уязвимой системой безопасности. Безусловно, есть и плюсы. Например, стало легче оценивать работу сотрудника объективно, не привязываясь к его человеческим качествам, обращает внимание Анастасия Галкова. И уже после нескольких недель работы в удаленном режиме стало очевидно, что в будущем тотального перехода на удаленную работу не будет, хотя определенные изменения в работе компаний произойдут.

От карантина к коворкингам

«Мы в Superjob предсказываем бум коворкингов в спальных районах после окончания периода самоизоляции, — говорит глава SuperJob.Ru Алексей Захаров. — Значительная часть людей не захочет возвращаться в офисы. Значительная часть компаний не захочет платить за офисы. Опыт удаленного взаимодействия, которого раньше не было, уже приобрели и люди, и компании. Этот опыт обязательно будет использован после окончания кризиса. Соответственно, мы также прогнозируем и бурное развитие инфраструктуры общественного питания, красоты, развлечений, фитнеса в спальных районах крупных мегаполисов».

Основная часть компаний вернется к докризисному варианту работы. А значит, если есть финансовая возможность пересидеть нерабочий апрель, то, возможно, и нет смысла искать новую работу онлайн. Может быть, стоит искать предложения работы в прежнем формате, но при этом обратить внимание на новые компетенции, которые востребованы сегодня. Кроме того, следует учесть и новые инструменты поиска работы.

Например, российская IT-компания TalentTech, специализирующаяся на рекрутинге в диджитал-среде, объявила, что будет заниматься трудоустройством людей, потерявших работу во время пандемии. Идея состоит в том, что компании, которые вынуждены сокращать штат, будут предлагать своих сотрудников другим организациям. Распределение горящих вакансий и первичные мини-интервью будут проводиться с использованием искусственного интеллекта.