Шпаргалка по проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками у бюджетников

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Документы, подлежащие проверке

Для проведения проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо запросить у учреждения:

— учетную политику учреждения;

— сформированные за проверяемый период формы бухгалтерской (бюджетной) отчетности, включая таблицу пояснительной записки «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169, 0503769);

— журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за проверяемый период;

— инвентаризационные описи и иные документы, составленные в ходе инвентаризации (акты сверок расчетов, акты о результатах инвентаризации, протокол инвентаризационной комиссии);

— оборотные ведомости по счетам 0 206 00000, 0302 00000;

— аналитические данные по счетам 020600000, 0302 00000;

— контракты (договоры) поставки товаров, выполнения работ, возмездного оказания услуг;

— акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные на поставку товаров.

Основные вопросы проверки

Основные вопросы проверки приведены в Методических рекомендациях по осуществлению проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, утвержденных Федеральным казначейством 31.12.2019 (см. приложение 2). Из рекомендаций вытекает, что в ходе контрольного мероприятия надлежит:

1. Изучить документы учетной политики в отношении учета кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 2. Провести анализ остатков по счетам учета кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сравнении с аналогичными показателями предыдущих периодов (в частности, на предмет необоснованного роста показателей). 3. Проверить соответствие итоговой суммы реестра кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками итоговой сумме данных оборотной ведомости (ф. 0504036). 4. Проверить, проводилась ли сверка остатков, числящихся на соответствующих счетах, с данными кредиторов, и сравнить их с аналогичными показателями предыдущих периодов. Сравнить оборот кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками с аналогичными показателями предыдущих периодов. 5. Проверить наличие неучтенных обязательств. 6. Проверить, раскрыты ли раздельно в отчетности данные по кредиторской задолженности перед руководителями, членами совещательных органов (наблюдательного совета) и прочими аффилированными лицами объекта контроля (при наличии).

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Проведение проверки

Анализ кредиторской (дебиторской) задолженности. С этой целью запрашивается реестр кредиторской (дебиторской) задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Далее проводится анализ контрактов (договоров), заключенных, исполненных в проверяемом периоде. Необходимо изучить контракты (договоры) на предмет правильности совершенных расчетов. Анализ лучше вести в таблице по наименованиям организаций поставщиков (подрядчиков). В таблице следует последовательно отразить:

— номер и дату заключения контракта (договора);

— сумму контракта (договора);

— размер авансового платежа (если он предусмотрен договором (контрактом));

— информацию об исполнении договорных обязательств поставщиком (подрядчиком) — поставке товара (оказании услуги, выполнении работы). Данная информация должна быть подтверждена первичными учетными документами — товарно-транспортной накладной, актом об оказании услуг, выполнении работ;

— сведения о завершении расчетов по исполненным обязательствам.

Если контракт (договор) был исполнен несвоевременно или не исполнен вовсе, то следует установить, были ли начислены и уплачены пени, неустойки. Данная информация также должна быть отражена в таблице.

Далее необходимо проверить соответствие итоговой суммы реестра кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками итоговой сумме данных оборотной ведомости (ф. 0504036).

Переходим к обоснованности имеющихся остатков по задолженности контрагентов.

Обоснованность остатков по задолженности контрагентов. В ходе проверки устанавливается соответствие сведений, отраженных в отчетности, фактическим данным. С этой целью запрашиваются данные инвентаризации. Напомним, что в соответствии с п. 79 СГС «Концептуальные основы» инвентаризация активов и обязательств осуществляется в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Таким образом, информация, сконцентрированная на счетах 020600 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 30220000 «Расчеты по работам, услугам», 0302 30000 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов», должна быть подтверждена результатами проведенной инвентаризации.

В ходе инвентаризации, как правило, проводится сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, которая оформляется соответствующими актами. При этом инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна:

— установить обоснованность сумм дебиторской, кредиторской задолженности, числящейся на счетах бухгалтерского учета;

— выявить суммы подлежащей списанию невостребованной кредиторской задолженности либо не подлежащей взысканию дебиторской задолженности.

Если в результате инвентаризации расчетов выявлена просроченная дебиторская задолженность, сконцентрированная на счете 0 20600000, то ее необходимо перенести на соответствующие счета аналитического учета счета 020930000 «Расчеты по компенсации затрат» (0209 34000, 0 20936000). При этом согласно разъяснениям Минфина задолженность по возврату авансов текущего года, отраженная на счете КРБ 1 209 34 000 и не исполненная на конец отчетного периода, переносится последним рабочим днем отчетного периода на счет КДБ 120936 000. Далее она отражается в сведениях (ф. 0503169) в составе просроченной задолженности (см. Письмо Минфина РФ №02-06-07/103995, Федерального казначейства №07-04-05/02-29148 от 31.12.2019).

В отношении просроченной дебиторской задолженности учреждением должны проводиться мероприятия, направленные на ее погашение (проведена претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, предъявлено в судебные органы исковое заявление с требованием о взыскании с контрагента причитающейся суммы).

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Напомним, что ГК РФ устанавливает, в частности, следующие основания признания дебиторской задолженности безнадежной:

— истечение срока исковой давности (ст. 196);

— невозможность исполнения обязательства (ст. 416);

— прекращение обязательства на основании акта государственного органа (ст. 417);

— ликвидация юридического лица (ст. 419).

Так, согласно п. 110 Инструкции №174н суммы, списанные с балансового учета в связи с признанием виновного лица неплатежеспособным, отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020900 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» и дебету счета 0401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами». Названная задолженность одновременно отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность».

Если по результатам инвентаризации выявлена просроченная кредиторская задолженность, то учреждением должны быть выяснены причины ее образования и приняты меры к ее погашению. В случае если кредиторская задолженность не востребована кредиторами, она подлежит списанию с балансовых счетов и принятию на забалансовый счет 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». В случае истечения срока исковой давности, ликвидации юридического лица (смерти физического лица) кредиторская задолженность списывается с учета безвозвратно на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения в порядке, установленном в учетной политике учреждения.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете учреждения.

Таким образом, в ходе контрольного мероприятия результатов инвентаризации проверяющими лицами должны быть установлены:

— факт проведения сверки расчетов с контрагентами;

— обоснованность возникновения дебиторской, кредиторской задолженности;

— задолженность, подлежащая списанию с учета.

Проверка правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется с применением счетов 0 302 20000 и 0302 30 000 (п. 256 Инструкции №157н). Аналитический учет расчетов ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) либо в журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками (п. 257 Инструкции №157н).

Порядок отражения операций приведен в инструкциях №162н, 174н, 183н.

В ходе изучения журналов операций обращается внимание:

1. На соблюдение общих требований к формированию журнала операций, установленных п. 11 Инструкции №157н. 2. На наличие первичных документов, подтверждающих законность отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов с контрагентами, приложенных к журналу операций. В силу п. 26 СГС «Концептуальные основы» первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа. 3. На своевременность принятия к учету первичных учетных документов. 4. На достоверность (полноту и точность) фактов оприходования товарно-материальных ценностей (ТМЦ), принятия к учету работ, услуг.

Напомним, что записи в регистрах бухгалтерского учета должны оформляться по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в соответствующем журнале операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. В части операций по забалансовым счетам операция отражается в зависимости от характера изменений объекта учета записью о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.

При проверке следует обратить внимание на счета, которые применяет учреждение при принятии к учету документов, на их соответствие методологии учета, а также Порядку №209н (если проверяются 2019 и 2020 годы), Указаниям №65н (если проверяются 2017, 2018 годы).

Нередко учреждения неправильно устанавливают характер совершаемой операции, соответственно, применяют ошибочный код КОСГУ и, как следствие, используют неверный счет бухгалтерского (бюджетного) учета.

Проверка расчетной дисциплины (соблюдение размеров авансового платежа). Данный пункт проверки обязателен, если проверяется использование средств бюджетов РФ. Поэтому далее акцентируем внимание на следующих моментах, связанных с соблюдение расчетов по заключенным договорам. Как правило, при заключении договора стороны определяют условия сделки, в том числе порядок расчетов. Право на предварительную оплату товара установлено гражданским законодательством. Согласно ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи его продавцом (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, определенный договором, а если такой срок договором не установлен — в разумный срок после возникновения обязательства. На продавца, получившего сумму предварительной оплаты, возлагается обязанность по исполнению своих обязательств в установленный договором срок.

Напомним, что все федеральные государственные казенные учреждения обязаны соблюдать конкретные размеры предварительной оплаты при заключении государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В частности, на 2020 год размеры авансовых платежей установлены Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 №1496 (в редакции от 22.02.2020).

В договорах (контрактах), заключаемых в 2020 году, главные распорядители средств федерального бюджета и подведомственные им казенные учреждения вправе предусматривать условие о казначейском обеспечении обязательств в размере суммы, не превышающей сумму авансовых платежей по соответствующим договорам (контрактам), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них эти цели на соответствующий финансовый год (п. 5 Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 №1803).

Таким образом, превышение установленных законодательством РФ размеров авансовых платежей, выявленное в ходе проверки, является нарушением.

Проверка соблюдения целевого характера использования бюджетных средств. Это также обязательный пункт любой проверки, касающийся использования бюджетных средств.

Статьей 38 БК РФ установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, в соответствии с которым бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Напомним, что код классификации расходов бюджета детализируют направления финансового обеспечения деятельности учреждений. Он состоит (п. 1 ст. 21 БК РФ):

— из кода главного распорядителя бюджетных средств;

— из кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов.

В соответствии с п. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, полностью или частично не соответствующих целям, определенным:

— законом (решением) о бюджете;

— сводной бюджетной росписью (бюджетной росписью);

— лимитами бюджетных обязательств;

— бюджетной сметой;

— договором (соглашением);

— правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

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Так, нецелевым расходованием бюджетных средств считается (см. Классификатор нарушений (рисков), утвержденный Федеральным казначейством 19.12.2017):

— расходование бюджетных средств на оплату денежных обязательств по государственным (муниципальным) контрактам, подлежащих финансированию по другому коду классификации расходов бюджета;

— расходование бюджетных средств на оплату денежных обязательств по государственным (муниципальным) контрактам без подтверждения первичными учетными документами и не в соответствии с целями осуществления закупки;

— расходование бюджетных средств на оплату товаров (работ, услуг), несвязанных с деятельностью казенного учреждения;

— расходование бюджетных средств сверх утвержденных сметных назначений.

При этом ревизорам следует взять на заметку разъяснения, приведенные в Письме Минфина РФ от 09.07.2019 №02-09-06/1/50753. Из него следует, что показатели бюджетной сметы, не соответствующие основаниям и целям формирования лимитов бюджетных обязательств, не могут рассматриваться при формировании выводов о нецелевом использовании бюджетных средств при условии, что расходование указанных средств было осуществлено согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, на основании которых были сформированы лимиты бюджетных обязательств.

Вместе с тем несоответствие показателей бюджетной сметы доведенным лимитам бюджетных обязательств, в том числе обусловленное некорректным применением кодов классификации операций сектора государственного управления, следует рассматривать в контексте нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.