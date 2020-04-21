Новые отчеты в службу занятости с апреля 2020 года

Новые формы и новые правила подачи отчетов по кадрам введены Минтрудом в марте 2020 года. Что это за отчеты? Кому, как и когда их сдавать? Все разъясним в этой статье.

Новая отчетность работодателей в связи с коронавирусом

Изменения в отчеты, подаваемые в службу занятости, внесены Приказом Минтруда от 24.03.2020 № 152 «О внесении изменений в проведение оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников».

Напомним, что до развития ситуации с коронавирусом органы занятости отслеживали информацию о работниках:

уволенных в связи с ликвидацией или сокращением штата (форма № 1-МВ);

уволенных в связи с ликвидацией и сокращениями из градо- и системообразующих организаций (форма № 2-МВГ);

уволенных в моногородах (форма № 3-МВМ);

уволенных и планируемых к увольнению с предприятий, где численность персонала более 500 человек (форма № 4-МКО).

По Приказу № 152 каждая из отчетных форм дополнена новыми графами. Службу занятости нужно проинформировать о:

долгах по зарплате;

численности работников, которые на момент подачи отчета находятся на удаленке;

численности работников, для которых установлено неполное рабочее время (день, неделя) на дату подачи отчета;

численности работников, отправленных в простой;

численности работников, отправленных в отпуск без сохранения заработка;

численности работников, уволенных в связи с введением ограничительных мероприятий по противодействую пандемии коронавируса;

численности работников, которых планируется уволить в связи с введением ограничительных мероприятий.

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В какие сроки сдавать новый отчет в службу занятости

Появление новых требований связано с выходом Постановления Правительства от 08.04.2020 № 460. Речь в нем идет в основном о назначении повышенных пособий по безработице гражданам, потерявшим работу из-за антикоронавирусных мер. Чтобы упростить таким людям регистрацию и обращение за пособием, службу занятости обязали самостоятельно проверять предоставленную гражданином информацию об увольнении и заработке.

Подобными оперативными данными на момент принятия постановления фонд занятости не располагал. Поэтому специалистов фонда наделили правом запрашивать информацию у ПФР и у работодателей.

Это привело к двум важным последствиям для кадровых служб работодателей:

1. Форму СЗВ-ТД надо сдавать в ПФР на следующий рабочий день после состоявшегося увольнения.

Формально министры не имели права менять положения федерального закона (до 01.01.2021 действовала отсрочка обязанности сдавать СЗВ-ТД на следующий день после кадровых изменений по Закону от 01.04.1996 № 27-ФЗ «О персучете»). Однако законопроект, который уже рассматривается Госдумой, введет необходимые правовые поправки задним числом — с 01.04.2020. Поэтому новшества нужно выполнять.

2. Еженедельно предоставлять в службу занятости отчет с данными, сформулированными в Приказе Минтруда № 152.

Пока отдельного официального документа нет. Сотрудники службы занятости сами информируют руководство работодателей о необходимости подачи сведений и сроках. Штрафов за несдачу или ошибки пока тоже не предусмотрено. Но учитывая оперативность, с которой появляются новые НПА, регулирующие ситуацию с введением мер по противодействию вирусной пандемии, новые законы и штрафы возникнут очень скоро.

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Новая отчетность в фонд занятости дистанционно

Пока нет официального регламента, отделения фондов на местах принимают отчеты несколькими способами. В одних регионах отчитаться можно в произвольной форме, направив скан-копию отчета на адрес предоставленной местным фондом электронной почты. В других местах фонд сам присылает письмо с приложенным бланком для заполнения (заполненный бланк шлют ответным письмом).

Заработал и сервис для дистанционного приема отчетов в службу занятости «Работа в России». Для использования сервиса нужно войти в качестве работодателя (вкладка «Работодателям» в правом верхнем углу экрана).

Для сдачи электронных отчетов с службу занятости регистрироваться на «Работа в России» нужно через сайт Госуслуг.

Подводим итоги

Меры поддержки граждан, потерявших работу или заработок в период борьбы с коронавирусом, потребовали от службы занятости располагать оперативной информацией по увольнениям, изменениям условий работы и оплаты у обратившихся к ним граждан.

Фонду занятости дали право истребовать нужные сведения у ПФР и работодателей.

Работодатели с апреля 2020 года должны направлять в службу занятости еженедельный отчет с обязательными сведениями по перечню, утвержденному Приказом Минтруда № 152.

Порядок и форму отправки сведений нужно уточнять в своем отделении фонда занятости. Однако по общему правилу сведения в любом формате предоставляются только дистанционно.