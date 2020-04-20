Снижение взносов, расчет зарплаты, ответы на требования: что обсуждают на форуме «Клерка»

Несмотря на бушующий вокруг коронавирус, жизнь идет своим чередом, а у бухгалтеров полно забот. Вот что обсуждали на прошедшей неделе на форуме «Клерка».

Вирусно-бухгалтерское

Как считать зарплату за март из-за нерабочих дней? С этой проблемой разбирались в этой теме.

Волнующий многих вопрос по переносу сроков уплаты налогов обсуждали в теме «Я не понимаю положена ли нам отсрочка! По 409 постановлению».

А в этой теме объясняли автору, что не надо обижать работников, тем более молодых отцов: «Справка о не нахождении в отпуске по уходу за ребенком».

С 1 апреля снижены страховые взносы для субъектов МСП. Но для всех или только для избранных? С этим вопросом разбирались в теме «Взносы за апрель 2020».

Как ответить на налоговое требование, спрашивают в теме «Требование из ИФНС и самоизоляция».

О том, как правильно сняться с учета по вмененке можно узнать в теме Какую причину указать в форме ЕНВД-4.

ИП пытаются сняться с учета не только по ЕНВД, но и по ПСН. Чтобы не платить налог при отсутствии деятельности. Как считать сроки для отказа от патента, обсуждали тут «Отказ» от патента — срок в календарных днях как быть?«.

Многие наши сограждане остались за границей и не могут вернуться. Что делать предпринимателю, оказавшемуся в другой стране, пытались выяснить в теме «Как вести дела за ИП».

Как перевести сотрудников на 0.25 ставки во время коронавируса? По решению руководства никак, объяснили автору темы.

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Не про вирус

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Советы по оформлению сотрудников-иностранцев давали в теме «Приём на работу иностранного гражданина».

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