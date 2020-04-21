Как дистанционно зарегистрироваться в качестве безработного

Правительство РФ приняло постановление от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными».
В чем суть документа?
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать дистанционный режим работы центров занятости населения. Также утверждён порядок дистанционной регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных.
Работодателей обязали чаще отчитываться перед Пенсионным фондом о случаях приёма на работу и увольнения граждан.
Как зарегистрироваться в целях поиска подходящей работы?
Для регистрации в целях поиска подходящей работы гражданин должен представить в центр занятости населения (далее ЦЗН) соответствующее заявление в электронной форме. Это заявление нужно заполнить в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете на едином портале госуслуг. ЦЗН запросит у Пенсионного фонда необходимые сведения о гражданине. При наличии подходящих вакансий ЦЗН сформирует в электронной форме 2 предложения подходящей работы, уведомит о них соискателя и предложит пройти собеседование с работодателем.
Как примут решение о признании гражданина безработным?
Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, безработным будет принято ЦЗН по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления соответствующего заявления в электронной форме. О постановке на учёт в качестве безработного гражданин будет уведомлён в электронной форме.
В постановлении отмечено, что если в заявлении будут выявлены недостоверные сведения, то ЦЗН откажет в постановке на учёт в качестве безработного.
Что с пособием по безработице?
Решение о назначении пособия по безработице примут одновременно с решением о признании гражданина безработным. О размерах и сроках выплаты пособия уведомят в электронной форме. В постановлении изложен порядок и сроки начисления и выплаты пособия по безработице различным категориям граждан.
Также указано, что в случае получения пособия по безработице обманным путём его сумма подлежит возврату в добровольном или судебном порядке. По всем таким случаям соответствующие материалы будут передаваться в правоохранительные органы.
Какие дополнительные обязанности возложены на работодателей?
Пункт 6 постановления обязывает работодателей по форме, утверждённой Пенсионным фондом, представлять в ПФР информацию в случаях приёма на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.
В какой именно форме нужно представлять сведения, не уточняется. Сейчас требуемую информацию подают в рамках отчёта СЗВ-ТД.
Каков срок действия Постановления № 460?
Документ вступил в силу 9 апреля 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.