Сергей Васильев: коронавирус сделает из капиталистической России социальное государство

В современной России все более и более развивается капитализм, считает известный предприниматель Сергей Васильев. Но коронавирус может передомить ситуацию. Рассуждения на эту тему бизнесмен приводит на своей странице в Facebook.

Этот кризис быстрее, чем, что-либо еще настроит «социальные» аспекты нашего государства.

С начала 90-х, новая Россия с головой окунулась в капиталистический мир, отменяя всевозможные социальные льготы, программы и прочее. Наевшись социализма, мы искали тогда решение всех проблем через рынок, скидывая с плеч бизнеса и государства многие социальные программы, присущие социализму.

За тридцать лет мы ушли в этом так далеко, что стали гораздо более капиталистическими, чем любая капиталистическая страна Запада.

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Запад, давно переболевший «рыночной» эйфорией, вовсю внедрял различные формы социальной поддержки населения и стал во многом уже ближе к «социалистическому» формату, чем к жесткому капитализму, который развился у нас.

Строить социальное государство у нас давно призывают, но на деле царствовал государственно-олигархический капитализм, где рулят крупные госмонополии, богатые частные структуры и многочисленный мелкий бизнес, неистово конкурирующий между собой. В таком раскладе общества трудно добиться новых социальных программ.

Основным игрокам бизнеса и государства они не нужны, они не являются их бенефициарами и не инициируют их запуск.

Только, возможно, Путин, будучи Президентом как-то иногда инициирует что-то новое, типа помощи многодетным, материнский капитал и т.д. Но и он, под давлением бюджета и ЦБ, провел жесткую пенсионную реформу, увеличив срок выхода на пенсию.

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С каждым годом мы лишь ужесточали наш «капитализм», делали его еще более «капиталистическим».

И вот пришел... коронавирус.

Кроме разнообразных медицинских проблем, потребности быстрого строительства новых клиник, переделки действующих стационаров, повышение зарплат врачам, Правительство и Путин почти ежедневно стали говорить о поддержке бизнеса и людей.

Тут важно понимать, что эти разговоры уже касаются не только пенсионеров и многодетных, о которых раньше в основном и заботился иногда Путин. Сейчас, как раз, на пенсионеров и многодетных новые инициативы не распространяются. У них как бы и так все хорошо, их пенсиям и пособиям ничего не грозит.

Новые инициативы уже касаются людей из слоя работающего населения.

И на всех предприятиях уже обсуждают новые термины: МРОТ, трудовые договора, субсидия от бюджета, льготные кредиты, гарантии ВЭБа по кредитам на зарплаты, увеличение пособий по безработице, упрощение получения этих пособий и пр. и пр.

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Понятно, что еще очень много вопросов, нюансов и непоняток. У будут ли помогать ИПэшникам и самозанятым, которые работают самостоятельно, без сотрудников. Но и они все потеряли бизнес и работу. Предприятие, скажем ресторан, имеет в акционерах только юрлица, тогда они не считаются «малыми и средними», будут ли им помогать? Хотя их бизнес так же остановился, как и у тех, у кого акционеры — частные лица. И т. д и т. п.

Вопросов много, но движение началось. Государство просто вынуждено, не только говорить о «социальном» государстве, но на практике запускать новые социальные программы поддержки. Причем запускать придется очень быстро, у компаний и людей уже нет времени слишком долго ждать и обсуждать эти вопросы.

Путин вынужден сейчас действовать быстро, и общество наконец-то получит то, о чем так давно говорили. Государство — повернется к людям.

Те реформы, которые многие десятилетия проходили на Западе и постепенно превратили его в «социальный капитализм», мы теперь можем пройти очень быстро. За ближайшие год-два.

Не было бы счастья, да несчастье помогло...