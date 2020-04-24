Когда можно не впускать налоговиков в помещение для осмотра

Когда налоговики проверяют не вашу компанию, будь то контрагент или кто-то другой, они не имеют на права на осмотр ваших помещений, поэтому смело можете отказывать.

Впустить придется, если проверяемая компания использует ваше помещение в деятельности, то есть для извлечения дохода. Плюс налоговики могут приехать, чтобы убедиться в достоверности адреса, указанного в ЕГРЮЛ.

Может быть такое, что эти помещения проверяемый налогоплательщик использовал ранее. Тогда суды могут признать такой осмотр законным (решение АС Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.10.2019 № А81-7381/2019).

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Если все-таки к вам явились для осмотра с постановлением на руках, в рамках проверки другой организации, ознакомьтесь с документами, сфотографируйте постановление и откажите в допуске, сославшись на вышеприведенное постановление суда и письмо Минфина и ФНС. Если налоговики утверждают, что проверяемый налогоплательщик использует ваши помещения и имеет к ним доступ, пусть предъявляют доказательства — акты, договоры аренды и т.д.

Если налоговики пойдут дальше и составят акт о воспрепятствовании доступу, не подписывайте его просто так, чтобы потом не пришлось объясняться в инспекции или суде. Обязательно сделайте в акте отметку с обоснованием отказа и ссылкой на письмо Минфина и ФНС, сфотографируйте акт.

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Если будут грозить штрафом по статье 19.7.6 КоАП (незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка) — не ведитесь. Проверяют не вас, значит штрафовать по этой статье не имеют права.

И главное — все это нужно значь заранее, и не только вам, но и всем сотрудникам. Поэтому проведите ликбез не дожидаясь такой ситуации. Потому что если сотрудники растеряются и дадут согласие на осмотр, то ничего уже не оспорите — все будет законно с их стороны (п.2 статьи 92 НК РФ).