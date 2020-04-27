Как власти разных стран спасают своих граждан: от компенсации зарплат до раздачи денег

Карантинные меры, которые были вынуждены ввести власти многих стран из-за пандемии коронавируса, сильнейшим образом ударили по людям. Zaim.com подготовил обзор мер, которые предпринимают правительства, чтобы спасти бизнес и поддержать граждан.

Правительства берут выплаты зарплат на себя

Ряд стран всеми силами старается не допустить роста безработицы, поэтому выплачивают компаниям, которые вынуждены уйти на простой, компенсацию заработной платы.

Рис. Какую часть заработной платы компенсируют власти в разных странах

В Германии власти компенсируют 60% оплаты труда, а работникам, которые вынуждены сидеть дома с детьми из-за того, что детские сады и школы не работают из-за карантина, – 67%, но не более 2016 евро на человека. Во Франции компенсируется 84% заработной платы, а работникам, которые получают минимальную оплату труда (1201 евро), – 100%. Власти Швеции и Дании покрывают 75% оплаты труда.

В Великобритании с 1 марта 2020 года в течение минимум трех месяцев государство будет компенсировать работодателям 80% зарплаты сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск из-за карантина, но не более 2500 фунтов в месяц на человека. Страховые и пенсионные взносы за сотрудников государство также возьмет на себя. Помимо этого, власти вернут компаниям выплаты за сотрудников, ушедших на больничный в связи с COVID-19. Под компенсации подпадают компании численностью менее 250 сотрудников и сроки больничных не более 2 недель.

Заметим, что в России компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, доходы которых снизились, получат компенсацию затрат на заработную плату сотрудников в размере минимальной оплаты труда (около 12 тыс. рублей).

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Поддержка самых уязвленных граждан

Многие страны также решили поддержать малообеспеченные слои общества. Граждане США, чей доход составляет менее 75 тыс. долларов в год, получат прямые выплаты в размере 1200 долларов, а также дополнительные 500 долларов на каждого ребенка младше 17 лет.

Канадцы, чей доход по итогам 2019 года составил 5000 канадских долларов и которые потеряли работу из-за карантинных мер, могут рассчитывать на 500 канадских долларов в месяц в течение четырех месяцев. Малообеспеченные граждане получат единовременное пособие в размере 400 долларов для одиноких лиц и 600 долларов для семейных пар.

В Австралии государство выделит по 750 местных долларов примерно 6,6 млн граждан с низким доходом. Это будет единоразовая выплата пенсионерам, инвалидам, опекунам, вдовам, получателям пособий по потере кормильца и всем, кто получает какие-либо пособия, вплоть до алиментов и больничных. Летом им поступит второй, дополнительный платеж. С 27 апреля некоторые из этих категорий граждан (студенты, фермеры, вдовы и т. д.) начнут получать надбавку в размере 550 долларов каждые две недели.

В Японии семьи с низким уровнем доходов будут иметь право на материальную помощь в размере 300 тыс. иен, а семьи с детьми также получат 10 тыс. иен на ребенка. Лицам, нуждающимся в помощи, также будет предоставлен доступ к беспроцентным срочным кредитам.

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Поддержка самозанятых и фрилансеров

Некоторые страны не оставили без внимания и самозанятых, а также фрилансеров.

Власти Норвегии фрилансерам и самозанятым выплатят 80% от среднего заработка за последние 3 года, но не более 52 тыс. евро за год.

В США фрилансеры получат право получать пособие по безработице (примерно 9600 долларов за четыре месяца).

В Великобритании самозанятым выделят финансовую поддержку в размере не более 2500 фунтов в месяц.

В Испании самозанятые получат право получать пособия по безработице, а также наряду с малым и средним бизнесом могут надеяться на получение отсрочки по налогам.

Некоторые эксперты опасаются, что много людей может умереть не от вируса, а от бедности, которая возникнет из-за экономических последствий введения карантинных мер. Надеемся, что усилия властей оправдаются и удастся максимально смягчить удар по уязвленным слоям населения.