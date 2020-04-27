Клерк.Ру

Как власти разных стран спасают своих граждан: от компенсации зарплат до раздачи денег

Карантинные меры, которые были вынуждены ввести власти многих стран из-за пандемии коронавируса, сильнейшим образом ударили по людям. Zaim.com подготовил обзор мер, которые предпринимают правительства, чтобы спасти бизнес и поддержать граждан.

Правительства берут выплаты зарплат на себя

Ряд стран всеми силами старается не допустить роста безработицы, поэтому выплачивают компаниям, которые вынуждены уйти на простой, компенсацию заработной платы.

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Рис. Какую часть заработной платы компенсируют власти в разных странах

В Германии власти компенсируют 60% оплаты труда, а работникам, которые вынуждены сидеть дома с детьми из-за того, что детские сады и школы не работают из-за карантина, – 67%, но не более 2016 евро на человека. Во Франции компенсируется 84% заработной платы, а работникам, которые получают минимальную оплату труда (1201 евро), – 100%. Власти Швеции и Дании покрывают 75% оплаты труда.

В Великобритании с 1 марта 2020 года в течение минимум трех месяцев государство будет компенсировать работодателям 80% зарплаты сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск из-за карантина, но не более 2500 фунтов в месяц на человека. Страховые и пенсионные взносы за сотрудников государство также возьмет на себя. Помимо этого, власти вернут компаниям выплаты за сотрудников, ушедших на больничный в связи с COVID-19. Под компенсации подпадают компании численностью менее 250 сотрудников и сроки больничных не более 2 недель.

Заметим, что в России компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, доходы которых снизились, получат компенсацию затрат на заработную плату сотрудников в размере минимальной оплаты труда (около 12 тыс. рублей).

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Поддержка самых уязвленных граждан

Многие страны также решили поддержать малообеспеченные слои общества. Граждане США, чей доход составляет менее 75 тыс. долларов в год, получат прямые выплаты в размере 1200 долларов, а также дополнительные 500 долларов на каждого ребенка младше 17 лет.

Канадцы, чей доход по итогам 2019 года составил 5000 канадских долларов и которые потеряли работу из-за карантинных мер, могут рассчитывать на 500 канадских долларов в месяц в течение четырех месяцев. Малообеспеченные граждане получат единовременное пособие в размере 400 долларов для одиноких лиц и 600 долларов для семейных пар.

В Австралии государство выделит по 750 местных долларов примерно 6,6 млн граждан с низким доходом. Это будет единоразовая выплата пенсионерам, инвалидам, опекунам, вдовам, получателям пособий по потере кормильца и всем, кто получает какие-либо пособия, вплоть до алиментов и больничных. Летом им поступит второй, дополнительный платеж. С 27 апреля некоторые из этих категорий граждан (студенты, фермеры, вдовы и т. д.) начнут получать надбавку в размере 550 долларов каждые две недели.

В Японии семьи с низким уровнем доходов будут иметь право на материальную помощь в размере 300 тыс. иен, а семьи с детьми также получат 10 тыс. иен на ребенка. Лицам, нуждающимся в помощи, также будет предоставлен доступ к беспроцентным срочным кредитам.

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Поддержка самозанятых и фрилансеров

Некоторые страны не оставили без внимания и самозанятых, а также фрилансеров.

Власти Норвегии фрилансерам и самозанятым выплатят 80% от среднего заработка за последние 3 года, но не более 52 тыс. евро за год.

 В США фрилансеры получат право получать пособие по безработице (примерно 9600 долларов за четыре месяца).

В Великобритании самозанятым выделят финансовую поддержку в размере не более 2500 фунтов в месяц.

В Испании самозанятые получат право получать пособия по безработице, а также наряду с малым и средним бизнесом могут надеяться на получение отсрочки по налогам.

Некоторые эксперты опасаются, что много людей может умереть не от вируса, а от бедности, которая возникнет из-за экономических последствий введения карантинных мер. Надеемся, что усилия властей оправдаются и удастся максимально смягчить удар по уязвленным слоям населения.

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