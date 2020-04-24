Условия для получения каникул по потребительским и ипотечным кредитам

В связи со сложной экономической ситуацией в стране из-за коронавируса, гражданам пообещали кредитные каникулы. Такая возможность появилась благодаря Федеральному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ.
Но основные условия этих каникул устанавливает Правительство. Так, в постановлением от 03.04.2020 № 435 определен максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора:
Вид кредита
Лимит
Обычный потребительский кредит
300 тыс. руб. — для ИП
250 тыс. руб. — для физлиц
Автокредит с залогом транспортного средства
600 тыс. руб.
Ипотечный кредит
4,5 млн руб. — для жилья, расположенного в Москве
3 млн руб. — для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе;
2 млн руб. — для жилья, расположенного на иной территории
Кредитная карта
100 тыс. руб.
Одним из условий предоставления каникул является снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год. Методику его расчета дохода так же утвердило Правительство, постановлением от 03.04.2020 № 436.
Как считается среднемесячный доход физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
Доход физлица за 2019 год определяется как частное от деления суммарного дохода на число месяцев, в которых были выплаты. Если заемщик в 2019 году получал доходы в течение более чем пяти месяцев, то из расчета исключаются два месяца с наибольшими и два месяца с наименьшими доходами.
Какие доходы включаются в расчет? Это заработная плата, пенсии, выплаты по гражданско-правовым договорам и т.п.
В постановлении для определения доходов (кроме пенсий) использованы коды, которые применяются для декларации 3-НДФЛ и справок 2-НДФЛ:
|1240
|Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц
|2000
|Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера)
|2001
|Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)
|2002
|Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений)
|2003
|Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений
2010
|Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений)
2012
Суммы отпускных выплат
|2013
Сумма компенсации за неиспользованный отпуск
|2014
|Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|2300
|Пособие по временной нетрудоспособности
|2520
|Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг
|2530
|Оплата труда в натуральной форме
|2710
|Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка)
|2760
|Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту
|2762
|Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка
Данные по доходам, указанным в таблице, будет предоставлять гражданам Федеральная налоговая служба. О пенсиях — Пенсионный фонд.
Как считаются доходы у индивидуальных предпринимателей:
Среднемесячный доход ИП определяется как частное от деления совокупного дохода за 2019 год на 12. Сведения о совокупном доходе необходимо получать в ФНС.
Как считаются доходы у самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход:
Сведения о доходе надо будет формировать в приложении «Мой налог».
Документы о доходах надо будет предоставлять в банк, который будет решать, дать вам отсрочки по уплате кредитов или нет.