Условия для получения каникул по потребительским и ипотечным кредитам

В связи со сложной экономической ситуацией в стране из-за коронавируса, гражданам пообещали кредитные каникулы. Такая возможность появилась благодаря Федеральному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Но основные условия этих каникул устанавливает Правительство. Так, в постановлением от 03.04.2020 № 435 определен максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора:

Вид кредита Лимит Обычный потребительский кредит 300 тыс. руб. — для ИП 250 тыс. руб. — для физлиц Автокредит с залогом транспортного средства 600 тыс. руб. Ипотечный кредит 4,5 млн руб. — для жилья, расположенного в Москве 3 млн руб. — для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе; 2 млн руб. — для жилья, расположенного на иной территории Кредитная карта 100 тыс. руб.

Одним из условий предоставления каникул является снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год. Методику его расчета дохода так же утвердило Правительство, постановлением от 03.04.2020 № 436.

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Как считается среднемесячный доход физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями:

Доход физлица за 2019 год определяется как частное от деления суммарного дохода на число месяцев, в которых были выплаты. Если заемщик в 2019 году получал доходы в течение более чем пяти месяцев, то из расчета исключаются два месяца с наибольшими и два месяца с наименьшими доходами.



Какие доходы включаются в расчет? Это заработная плата, пенсии, выплаты по гражданско-правовым договорам и т.п.

В постановлении для определения доходов (кроме пенсий) использованы коды, которые применяются для декларации 3-НДФЛ и справок 2-НДФЛ:

1240 Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц 2000 Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) 2001 Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) 2002 Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) 2003 Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений 2010 Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) 2012 Суммы отпускных выплат 2013 Сумма компенсации за неиспользованный отпуск 2014 Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 2300 Пособие по временной нетрудоспособности 2520 Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг 2530 Оплата труда в натуральной форме 2710 Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка) 2760 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту 2762 Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка

Данные по доходам, указанным в таблице, будет предоставлять гражданам Федеральная налоговая служба. О пенсиях — Пенсионный фонд.

Как считаются доходы у индивидуальных предпринимателей:

Среднемесячный доход ИП определяется как частное от деления совокупного дохода за 2019 год на 12. Сведения о совокупном доходе необходимо получать в ФНС.

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Как считаются доходы у самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход:

Сведения о доходе надо будет формировать в приложении «Мой налог».

Документы о доходах надо будет предоставлять в банк, который будет решать, дать вам отсрочки по уплате кредитов или нет.