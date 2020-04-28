Расчет больничного после отпуска по уходу за ребенком: примеры замены расчетного периода

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности (ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ). Для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, начавшейся в 2020 году, берутся два предшествующих календарных года — 2018 и 2019 годы.

Как провести замену расчетного периода работнице, которая в 2018 году находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет?

Соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия, если застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком либо в двух календарных годах, непосредственно предшествовавших году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов (ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ).

При этом замена календарных лет, которые используются в целях расчета среднего заработка для исчисления пособий, может осуществляться не на любые годы (год) по выбору застрахованного лица, а на годы (год), непосредственно предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.

Сумму фактического среднего дневного заработка для выплаты пособия по временной нетрудоспособности следует соотнести с минимальным средним дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ.

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730 (или 731, если год был високосным) (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ, Письмо ФСС РФ от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247). В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в ФСС.

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При этом следует учитывать, что сумму фактического среднего дневного заработка для оплаты пособия по временной нетрудоспособности нужно соотнести с минимальным средним дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени. За средний дневной заработок для расчета пособия принимается большая величина (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ, п. 11(1) Положения [1] ).

Учитывая разъяснения, изложенные в письме ФСС, рассмотрим различные ситуации замены расчетного периода для страхового случая, наступившего в 2020 году.

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Пример 1

Если в 2018 — 2019 годах работница находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, то эти годы могут быть заменены только на 2017 — 2016 годы.

Пример 2

Если работница полностью (в 2017 и 2018 годах) и частично (в 2019 и 2016 годах) находилось в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, то все вышеуказанные годы могут быть заменены на календарные годы, непосредственно предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в указанных отпусках 2014 и 2015 годами.

Также в расчет может быть взят заработок за 2019 и 2016 годы, но при этом из числа календарных дней в расчетном периоде (730 либо 731) для исчисления пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком исключаются (ч. 3.1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ):

— периоды временной нетрудоспособности;

— отпуска по беременности и родам;

— отпуска по уходу за ребенком;

— в отдельных случаях — периоды освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если на эту заработную плату не начислялись страховые взносы.

Пример 3

Если с 2015 года по 2019 год работница находилась в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, а в 2015 года частично работала, то:

— либо расчетный период по ее заявлению может быть сдвинут на 2013 и 2014 годы;

— либо в расчет может быть взят заработок за 2015 год (когда сотрудница частично работала) и за 2014 год.

При этом обязательным для применения является вариант расчета, в котором пособие будет больше.

Пример 4

Если работница в 2019, 2018 годах находилась в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, а в 2017 году работала, в 2016 и 2015 годах находилась также в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, то расчетный период по ее заявлению может быть сдвинут на 2017 и 2014 годы.

Таким образом, если в одном из календарных годов, непосредственно предшествующих году наступления периода временной нетрудоспособности, застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, надлежит помнить о следующих условиях:

— соответствующий календарный год по заявлению застрахованного лица может быть заменен в целях расчета среднего заработка предшествующим;

— такая замена возможна при условии, что средний заработок будет больше.

При этом необходимо учитывать, что замена лет расчетного периода, если годы (год) расчетного периода состоят (состоит) из исключаемых периодов, является правом застрахованного лица, а не обязанностью.

[1] Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375.