Держись, бизнес, большой и маленький!

Для бизнеса времена настали не лучшие. Понятно, что не в первый раз, да и не в последний. Однако, от этого не легче.

Но вот, что мы заметили в нынешней ситуации, что для нас стало ее нерадостной приметой. Оказалось, что налицо «разводка» бизнесов через вбрасывание разных элементов противопоставления интересов больших и малых компаний.

Понятно, что это идет с разных сторон: и через якобы предоставляемую «помощь» предприятиям МСБ (хотя кто эту помощь видел?), и через список 650 системообразующих компаний (хотя попадание в него — совсем не очевидное преимущество), и через выделение 10 самых пострадавших отраслей (в моменте, а что будет через полгода?).

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Однако экономистами всего мира уже давно доказано, что поддержка государством отдельных отраслей или отдельных компаний, как правило, не приносит желаемого эффекта, но зато наносит ощутимый вред всему остальному бизнесу.

Как подтверждение этого «закона» мы видим, что практически сразу разные бизнес страты стали говорить: «Им-то хорошо, а вот нам»... И вместо того, чтобы выступать за помощь ВСЕМУ бизнесу, ВСЕЙ экономике, даже предприниматели с двадцатилетним стажем начинают думать и действовать в парадигме «мы и они».

Не будем морализировать по поводу наблюдаемого феномена, а вспомним случай, который был в один из тех четырех кризисов, пережить которые нам пришлось вместе со многими нашими заказчиками.

Генеральный директор, он же — миноритарный акционер, одного производственного предприятия, тщательно взвешивая возможности оплаты поставщикам и субподрядчикам в кризис, сказал: «У нас есть крупные подрядчики и мелкие. Конечно, крупные нам очень важны, поскольку являются нашими стратегическими партнерами. Но если мы не заплатим крупным, они продержатся, а вот если не заплатим малым, они умрут. Поэтому мой приоритет — в первую очередь, платить небольшим подрядным организациям».

Это урок мы запомнили на всю жизнь. И здесь вот, что очень важно. Дело ведь не просто в филантропии в адрес малого бизнеса, дело в собственном интересе большой компании. Ведь поиск и выращивание субподрядчиков и поставщиков — дело трудное, долгое, но необходимое. Потеря партнера, который доказал свое качество и свою результативность, обернется потерей, как минимум, ресурса времени для большой компании, а то и прямыми финансовыми затратами при переборе новых контрагентов.

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Поэтому — рекомендация предпринимателям разного масштаба. Стратегическая устойчивость ваших компаний состоит не только в том, чтобы вытащить из сложной ситуации свою организацию, но и чтобы все стейкхолдеры, работающие с вами, смогли остаться на плаву. Только тогда ваши бизнесы, которые все сильно «просели» в сегодняшней ситуации, имеют шанс хоть на какое-то реальное будущее.